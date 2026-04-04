الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز
الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز
سبوتنيك عربي
شهدت العلاقات الجزائرية - التونسية خلال الأيام الأخيرة حركة دبلوماسية لافتة، تجسدت في زيارة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسي إلى الجزائر، في إطار... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T20:20+0000
2026-04-04T20:20+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
الجزائر
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني لوكالة "سبوتنيك" إن "العلاقات الجزائرية - التونسية علاقات تاريخية وطيدة ومتينة، الشعبان شاركا في نفس المحن منها التاريخية في كفاحهم ضد الاستعمار، واليوم يتطلع البلدان إلى الوصول إلى التكامل الاقتصادي والاندماج فيما يخص الحركة الاقتصادية والتجارية، حيث نرى التئام العديد من اللجان الحدودية بين البلدين على مستوى الحدود" .وأضاف سليماني: "مع العلم أنه تعتمد تونس على نسبة 96 بالمئة على الغاز في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أنبوب الغاز "ترانسميد" الذي يمر إلى إيطاليا عبر تونس، تأخذ تونس بالمقابل إتاوة وجزء من الغاز الجزائري، وبالتالي هناك تكامل واندماج كبير بين البلدين من أجل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية بما يعود بالمنفعة للبلدين".تشاور سياسي يعكس عمق العلاقاتوتعمل الجزائر مع تونس على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الطاقوي الذي يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة."خلفية التوتر" بين الواقع والتأويلتداولت بعض الأوساط الإعلامية حديثا عن وجود توتر في العلاقات بين الجزائر وتونس، خاصة فيما يتعلق بملف أنبوب الغاز، غير أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن الطرفين تؤكد عكس ذلك، حيث يحرص البلدان على إبراز التفاهم والتنسيق المستمر بينهما، في ظل العلاقات الثنائية التي لا تزال قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، بعيدا عن أي تأويلات أو تضخيم إعلامي.في سياق متصل، قال الخبير في شؤون التنمية والتعاون محمد أمقران عبدلي لـ"سبوتنيك": "هناك تشاور رفيع المستوى واتفاق على تعزيز العلاقات الطاقوية بين البلدين، في ظل حديث عن توتر بين الجزائر وتونس بسبب أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر تونس" .وأضاف: "مثل هذه العلاقات ظاهريا تأتي لتعزيز العلاقات وتنشيطها والوقوف على درجة التنسيق أو حل بعض من قضايا عالقة، لكن حتى وإن كانت زيارة تعزيز شراكة فهي لا تخلو من نقاط ظل وجب علينا تحليلها بعقلانية وعلى ضوء العلاقات الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين".وأكد المتحدث أن "التهافت الطاقوي على الجزائر ليس بالغريب والمفاجئ بل كان منتظرا نظرا لمكانة الجزائر الطاقوية المحترمة و نظرا للانعكاسات الأولى للحرب على إيران من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها اسرائيل".وتابع: "على المستوى المغاربي العلاقات الطاقوية بين الجزائر وتونس معروفة و مرتبطة بالأمن الاستراتيجي لكليهما والامتيازات التي تظهر للعيان أو لوسائل الإعلام بأنها امتيازات طاقوية خاصة لتونس هي دعم للأمن الاستراتيجي المشترك لكلا البلدين".وأكد عبدلي أن بعض وسائل الإعلام التونسية أثارت هذه العلاقة و الشراكة الطاقوية بين البلدين، بطريقة غير مدروسة و متشنجة أحيانا، مدعية غلاء الكهرباء المستوردة من الجزائر مقارنة بالمنتجة في تونس وغياب المساعدة الطاقوية من الجزائر خاصة للمناطق والولايات التونسية الموجودة على الحدود".وأضاف: "من جهة أخرى مثل هذه الوشوشات الإعلامية تدخل في نطاق التأثير على العلاقة المتميزة بين تونس و الجزائر وهذا الأمر معروف مثلما تتبعنا ولاحظنا تأثيرا على العلاقات بين الجزائر وجيرانها من الجنوب خاصة النيجر ومالي".وأردف عبدلي: "السعي بكثير من الجدية لتوضيح النقاط المتعلقة بالمسارات المستقبلية للتعاون التونسي الجزائري خاصة التعاون الطاقوي و تنمية المناطق الحدودية بين البلدين و التنسيق المشترك، تبقى الهدف الأسمى للبلدين".من المنتظر أن تفتح اللقاءات الثنائية بين الجزائر وتونس، آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين الجزائر وتونس، خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة ، التبادل التجاري، التنمية المحلية والجهوية ، الاستثمار المشترك، كما تعكس هذه الديناميكية رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر تكاملا، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
تونس
أخبار تونس اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز

20:20 GMT 04.04.2026
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiser خطوط أنابيب غاز
خطوط أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
شهدت العلاقات الجزائرية - التونسية خلال الأيام الأخيرة حركة دبلوماسية لافتة، تجسدت في زيارة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسي إلى الجزائر، في إطار تعزيز التشاور السياسي والتنسيق الثنائي بين البلدين.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني لوكالة "سبوتنيك" إن "العلاقات الجزائرية - التونسية علاقات تاريخية وطيدة ومتينة، الشعبان شاركا في نفس المحن منها التاريخية في كفاحهم ضد الاستعمار، واليوم يتطلع البلدان إلى الوصول إلى التكامل الاقتصادي والاندماج فيما يخص الحركة الاقتصادية والتجارية، حيث نرى التئام العديد من اللجان الحدودية بين البلدين على مستوى الحدود" .

وأكد المتحدث على التعاون في مجال الطاقة، قائلا: "نشهد خاصة في مجال الغاز والكهرباء تطورا كبيرا، اليوم تصدر الجزائر إلى تونس أربعة مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وكذلك تصدر لتونس ما قيمته 14 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء، خصوصا في أوقات الذروة في الصيف، حيث تشهد تونس عجزا في إنتاج الكهرباء، وبالتالي تلجأ للغاز والكهرباء الجزائري".

6 دول تستورد الغاز الجزائري خلال شهر... هل تقتنص الجزائر فرصة حرب إيران؟
وأضاف سليماني: "مع العلم أنه تعتمد تونس على نسبة 96 بالمئة على الغاز في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أنبوب الغاز "ترانسميد" الذي يمر إلى إيطاليا عبر تونس، تأخذ تونس بالمقابل إتاوة وجزء من الغاز الجزائري، وبالتالي هناك تكامل واندماج كبير بين البلدين من أجل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية بما يعود بالمنفعة للبلدين".

تشاور سياسي يعكس عمق العلاقات

وتعمل الجزائر مع تونس على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الطاقوي الذي يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.

واحتل ملف الطاقة موقعا محوريا في المحادثات بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، ويأتي ذلك في ظل أهمية أنبوب الغاز الجزائري "ترانسميد"، الذي يمر عبر الأراضي التونسية، والذي يشكل شريانا استراتيجيا لنقل الغاز نحو أوروبا.

هل تنجح الجزائر في كسر الجمود ودفع ليبيا نحو الحل السياسي؟
"خلفية التوتر" بين الواقع والتأويل

تداولت بعض الأوساط الإعلامية حديثا عن وجود توتر في العلاقات بين الجزائر وتونس، خاصة فيما يتعلق بملف أنبوب الغاز، غير أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن الطرفين تؤكد عكس ذلك، حيث يحرص البلدان على إبراز التفاهم والتنسيق المستمر بينهما، في ظل العلاقات الثنائية التي لا تزال قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، بعيدا عن أي تأويلات أو تضخيم إعلامي.
في سياق متصل، قال الخبير في شؤون التنمية والتعاون محمد أمقران عبدلي لـ"سبوتنيك": "هناك تشاور رفيع المستوى واتفاق على تعزيز العلاقات الطاقوية بين البلدين، في ظل حديث عن توتر بين الجزائر وتونس بسبب أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر تونس" .
وأضاف: "مثل هذه العلاقات ظاهريا تأتي لتعزيز العلاقات وتنشيطها والوقوف على درجة التنسيق أو حل بعض من قضايا عالقة، لكن حتى وإن كانت زيارة تعزيز شراكة فهي لا تخلو من نقاط ظل وجب علينا تحليلها بعقلانية وعلى ضوء العلاقات الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين".
من الثنائي إلى هندسة محور سيادي... الجزائر والنيجر يرسمان معالم قوة جديدة للتعاون الإقليمي
وأكد المتحدث أن "التهافت الطاقوي على الجزائر ليس بالغريب والمفاجئ بل كان منتظرا نظرا لمكانة الجزائر الطاقوية المحترمة و نظرا للانعكاسات الأولى للحرب على إيران من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها اسرائيل".

وأكد أنه سبق وأن استقبلت الجزائر مسؤولين من إيطاليا،اسبانيا والاتحاد الأوربي ومن القارة الإفريقية ومسؤولي النيجر، وهذا كله دعما واستشرافا للمستقبل والأمن الطاقوي لهذه البلدان أو التجمعات الإقليمية.

وتابع: "على المستوى المغاربي العلاقات الطاقوية بين الجزائر وتونس معروفة و مرتبطة بالأمن الاستراتيجي لكليهما والامتيازات التي تظهر للعيان أو لوسائل الإعلام بأنها امتيازات طاقوية خاصة لتونس هي دعم للأمن الاستراتيجي المشترك لكلا البلدين".
هل تقود تحولات سوق الغاز إلى إعادة إحياء العلاقات الجزائرية الإسبانية على أسس جديدة؟
وأكد عبدلي أن بعض وسائل الإعلام التونسية أثارت هذه العلاقة و الشراكة الطاقوية بين البلدين، بطريقة غير مدروسة و متشنجة أحيانا، مدعية غلاء الكهرباء المستوردة من الجزائر مقارنة بالمنتجة في تونس وغياب المساعدة الطاقوية من الجزائر خاصة للمناطق والولايات التونسية الموجودة على الحدود".

وبالنسبة لأنبوب الغاز الجزائري المار بتونس وإمكانية تحويل مساره بحرا من الجزائر مباشرة لإيطاليا عبر البحر دون المرور بتونس، أوضح عبدلي، أن مثل هذه المعلومات غير صحيحة والتعاون الطاقوي بين البلدين مشهود له بالتطور والتنوع وهو محكوم بذلك وجوبا نظرا لكونه رافد من روافد الأمن الاستراتيجي المشترك.

وأضاف: "من جهة أخرى مثل هذه الوشوشات الإعلامية تدخل في نطاق التأثير على العلاقة المتميزة بين تونس و الجزائر وهذا الأمر معروف مثلما تتبعنا ولاحظنا تأثيرا على العلاقات بين الجزائر وجيرانها من الجنوب خاصة النيجر ومالي".
بين الطاقة والتوترات الإقليمية... زيارة ميلوني إلى الجزائر في ظل تداعيات الحرب على إيران
وأردف عبدلي: "السعي بكثير من الجدية لتوضيح النقاط المتعلقة بالمسارات المستقبلية للتعاون التونسي الجزائري خاصة التعاون الطاقوي و تنمية المناطق الحدودية بين البلدين و التنسيق المشترك، تبقى الهدف الأسمى للبلدين".
من المنتظر أن تفتح اللقاءات الثنائية بين الجزائر وتونس، آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين الجزائر وتونس، خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة ، التبادل التجاري، التنمية المحلية والجهوية ، الاستثمار المشترك، كما تعكس هذه الديناميكية رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر تكاملا، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
