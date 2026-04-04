https://sarabic.ae/20260404/الجزائر-تونس-شراكة-رفيعة-المستوى-والطاقة-عنوانها-الأبرز-1112289712.html

الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز

الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز

سبوتنيك عربي

شهدت العلاقات الجزائرية - التونسية خلال الأيام الأخيرة حركة دبلوماسية لافتة، تجسدت في زيارة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسي إلى الجزائر، في إطار... 04.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-04T20:20+0000

2026-04-04T20:20+0000

2026-04-04T20:20+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

الجزائر

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/16/1111776944_0:66:1251:769_1920x0_80_0_0_343423252403b091e7c034a1432b4a84.jpg

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني لوكالة "سبوتنيك" إن "العلاقات الجزائرية - التونسية علاقات تاريخية وطيدة ومتينة، الشعبان شاركا في نفس المحن منها التاريخية في كفاحهم ضد الاستعمار، واليوم يتطلع البلدان إلى الوصول إلى التكامل الاقتصادي والاندماج فيما يخص الحركة الاقتصادية والتجارية، حيث نرى التئام العديد من اللجان الحدودية بين البلدين على مستوى الحدود" .وأضاف سليماني: "مع العلم أنه تعتمد تونس على نسبة 96 بالمئة على الغاز في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أنبوب الغاز "ترانسميد" الذي يمر إلى إيطاليا عبر تونس، تأخذ تونس بالمقابل إتاوة وجزء من الغاز الجزائري، وبالتالي هناك تكامل واندماج كبير بين البلدين من أجل تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية بما يعود بالمنفعة للبلدين".تشاور سياسي يعكس عمق العلاقاتوتعمل الجزائر مع تونس على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الطاقوي الذي يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة."خلفية التوتر" بين الواقع والتأويلتداولت بعض الأوساط الإعلامية حديثا عن وجود توتر في العلاقات بين الجزائر وتونس، خاصة فيما يتعلق بملف أنبوب الغاز، غير أن المؤشرات الرسمية الصادرة عن الطرفين تؤكد عكس ذلك، حيث يحرص البلدان على إبراز التفاهم والتنسيق المستمر بينهما، في ظل العلاقات الثنائية التي لا تزال قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، بعيدا عن أي تأويلات أو تضخيم إعلامي.في سياق متصل، قال الخبير في شؤون التنمية والتعاون محمد أمقران عبدلي لـ"سبوتنيك": "هناك تشاور رفيع المستوى واتفاق على تعزيز العلاقات الطاقوية بين البلدين، في ظل حديث عن توتر بين الجزائر وتونس بسبب أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر تونس" .وأضاف: "مثل هذه العلاقات ظاهريا تأتي لتعزيز العلاقات وتنشيطها والوقوف على درجة التنسيق أو حل بعض من قضايا عالقة، لكن حتى وإن كانت زيارة تعزيز شراكة فهي لا تخلو من نقاط ظل وجب علينا تحليلها بعقلانية وعلى ضوء العلاقات الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين".وأكد المتحدث أن "التهافت الطاقوي على الجزائر ليس بالغريب والمفاجئ بل كان منتظرا نظرا لمكانة الجزائر الطاقوية المحترمة و نظرا للانعكاسات الأولى للحرب على إيران من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها اسرائيل".وتابع: "على المستوى المغاربي العلاقات الطاقوية بين الجزائر وتونس معروفة و مرتبطة بالأمن الاستراتيجي لكليهما والامتيازات التي تظهر للعيان أو لوسائل الإعلام بأنها امتيازات طاقوية خاصة لتونس هي دعم للأمن الاستراتيجي المشترك لكلا البلدين".وأكد عبدلي أن بعض وسائل الإعلام التونسية أثارت هذه العلاقة و الشراكة الطاقوية بين البلدين، بطريقة غير مدروسة و متشنجة أحيانا، مدعية غلاء الكهرباء المستوردة من الجزائر مقارنة بالمنتجة في تونس وغياب المساعدة الطاقوية من الجزائر خاصة للمناطق والولايات التونسية الموجودة على الحدود".وأضاف: "من جهة أخرى مثل هذه الوشوشات الإعلامية تدخل في نطاق التأثير على العلاقة المتميزة بين تونس و الجزائر وهذا الأمر معروف مثلما تتبعنا ولاحظنا تأثيرا على العلاقات بين الجزائر وجيرانها من الجنوب خاصة النيجر ومالي".وأردف عبدلي: "السعي بكثير من الجدية لتوضيح النقاط المتعلقة بالمسارات المستقبلية للتعاون التونسي الجزائري خاصة التعاون الطاقوي و تنمية المناطق الحدودية بين البلدين و التنسيق المشترك، تبقى الهدف الأسمى للبلدين".من المنتظر أن تفتح اللقاءات الثنائية بين الجزائر وتونس، آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين الجزائر وتونس، خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة ، التبادل التجاري، التنمية المحلية والجهوية ، الاستثمار المشترك، كما تعكس هذه الديناميكية رغبة مشتركة في بناء شراكة أكثر تكاملا، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

https://sarabic.ae/20260402/6-دول-تستورد-الغاز-الجزائري-خلال-شهر-هل-تقتنص-الجزائر-فرصة-حرب-إيران؟-1112208052.html

https://sarabic.ae/20260331/هل-تنجح-الجزائر-في-كسر-الجمود-ودفع-ليبيا-نحو-الحل-السياسي؟-1112146941.html

https://sarabic.ae/20260329/من-الثنائي-إلى-هندسة-محور-سيادي-الجزائر-والنيجر-يرسمان-معالم-قوة-جديدة-للتعاون-الإقليمي-1112072964.html

https://sarabic.ae/20260327/هل-تقود-تحولات-سوق-الغاز-إلى-إعادة-إحياء-العلاقات-الجزائرية-الإسبانية-على-أسس-جديدة-1112012972.html

https://sarabic.ae/20260326/بين-الطاقة-والتوترات-الإقليمية-زيارة-ميلوني-إلى-الجزائر-في-ظل-تداعيات-الحرب-على-إيران-1111954700.html

تونس

أخبار تونس اليوم

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري