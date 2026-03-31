هل تنجح الجزائر في كسر الجمود ودفع ليبيا نحو الحل السياسي؟

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
الاندماج أو الترحيل: لماذا تتأهب ألمانيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/هل-تنجح-الجزائر-في-كسر-الجمود-ودفع-ليبيا-نحو-الحل-السياسي؟-1112146941.html
هل تنجح الجزائر في كسر الجمود ودفع ليبيا نحو الحل السياسي؟
هل تنجح الجزائر في كسر الجمود ودفع ليبيا نحو الحل السياسي؟
سبوتنيك عربي
تتصدر ليبيا واجهة التحرك الدبلوماسي الجزائري، حيث جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده للمساعي الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل، مؤكدا أهمية... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T15:23+0000
2026-03-31T15:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
الجزائر
الحل السياسي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg
وقال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "موقف الرئيس الجزائري يعكس قناعة بلاده راسخة بضرورة دعم المسار الأممي خاصة في ظل وجود ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "الجزائر لطالما عارضت إطالة أمد المراحل الانتقالية، وسعت منذ بداية الأزمة إلى الدفع نحو تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين الليبيين بما يحفظ وحدة الدولة ويعيدها إلى مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي".وأشار إلى أن "الكثير من المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية قائمة بالفعل ما يجعل الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات، ما من شأنه أن يحد من التدخلات الأجنبية التي تستهدف وحدة ليبيا وسيادتها وثرواتها". كما لفت إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية من خلال علاقاتها المتوازنة مع دول مجلس الأمن ومختلف الأطراف الدولية والإقليمية لعبت دورا مهما في دعم الاستقرار في ليبيا سواء عبر حماية الأصول الليبية المجمدة أو الدعوة إلى وقف تدفق المرتزقة ورفض عسكرة الأزمة".وأكد أن "الجزائر عملت بحكم علاقاتها مع دول الجوار على توضيح الرؤى وتعزيز القناعة بضرورة تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع"، محذرا من "وجود أطراف تسعى إلى إبقاء الوضع في ليبيا على حاله من الفوضى بهدف استنزاف ثرواتها وإضعاف مؤسساتها".من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية الدكتور مسعود السلامي في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري تعد في جوهرها تصريحات معتادة تندرج ضمن إطار الدعم المعنوي أكثر من كونها تعكس دعما ماديا أو قدرة حقيقية على لعب دور فعال في حل الأزمة الليبية".وأوضح السلامي، أن "العلاقات الليبية الجزائرية تعد علاقات قوية تاريخيا خاصة بالنظر إلى الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك فضلا عن التشابه في أنماط الأنظمة السياسية في البلدين على مدى عقود طويلة"، مشيرا إلى "وجود تحديات مشتركة لا سيما على الصعيد الأمني تؤثر على كل من ليبيا والجزائر".وأضاف: "الأوضاع الداخلية في الجزائر بما في ذلك طبيعة النظام السياسي والضغوط الاقتصادية تحد من قدرتها على لعب دور أكثر فاعلية كما أن التوتر في العلاقات الجزائرية المغربية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية يلقي بظلاله على المشهد الإقليمي ويؤثر على فرص قيام الجزائر بدور محوري في ليبيا".وأشار السلامي إلى "وجود محاولات جزائرية لتشكيل محور مغاربي ثلاثي يضم ليبيا وتونس في مقابل استبعاد المغرب، إلا أن ليبيا تسعى إلى الحفاظ على توازن في علاقاتها وهو ما يفسر استضافة المغرب لعدد من جولات الحوار الليبي بدلا من الجزائر".وتابع: "علاقات الجزائر مع حكومة الوحدة الوطنية ليست في أفضل حالاتها أيضا نتيجة للظروف التي تمر بها الحكومة وضعف الأداء الدبلوماسي الليبي إلى جانب توجهها نحو محاور أخرى تشمل تركيا وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهو ما يأتي على حساب تعزيز التعاون مع الجزائر".وختم السلامي حديثه بالقول: "رغم كل التحديات كان من المأمول أن تلعب الجزائر دورا أكثر تقدما وفاعلية في حل الأزمة الليبية بحكم الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين"، محذرا من أن "استمرار تداعيات الأزمة الليبية قد ينعكس سلبا على الجزائر سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي وكذلك على استقرار منطقة المغرب العربي كافة".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc4cbc413bc2a1334b12918dcd0bed14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, الحل السياسي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, الحل السياسي, تقارير سبوتنيك, حصري

هل تنجح الجزائر في كسر الجمود ودفع ليبيا نحو الحل السياسي؟

15:23 GMT 31.03.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس ليبيا
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
تتصدر ليبيا واجهة التحرك الدبلوماسي الجزائري، حيث جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده للمساعي الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل، مؤكدا أهمية الدفع نحو توافق بين الأطراف الليبية يفضي إلى استقرار دائم وإنهاء الانقسام في ظل دور جزائري متنام بحكم الجوار والتأثير الإقليمي.
وقال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "موقف الرئيس الجزائري يعكس قناعة بلاده راسخة بضرورة دعم المسار الأممي خاصة في ظل وجود ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "الجزائر لطالما عارضت إطالة أمد المراحل الانتقالية، وسعت منذ بداية الأزمة إلى الدفع نحو تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين الليبيين بما يحفظ وحدة الدولة ويعيدها إلى مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي".
وأضاف: "الجزائر ترى في الانتخابات الحل الأمثل باعتبارها المسار الذي يمنح الشرعية للمؤسسات ويمكن الشعب الليبي من اختيار قياداته انسجاما مع مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات"، لافتا إلى أن "الليبيين أظهروا قدرا كبيرا من الوعي والمسؤولية وهم بانتظار تفعيل المسار الانتخابي عقب إقرار التشريعات اللازمة سواء ما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو قوانين الانتخابات".
وأشار إلى أن "الكثير من المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية قائمة بالفعل ما يجعل الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات، ما من شأنه أن يحد من التدخلات الأجنبية التي تستهدف وحدة ليبيا وسيادتها وثرواتها".

وبين بوغرارة، أن "الجزائر دعمت مختلف الجهود والمبعوثين الدوليين وشاركت بفعالية في اجتماعات دول الجوار في إطار سعيها لتوفير الدعم السياسي اللازم لليبيين بما يساعدهم على التوصل إلى حل داخلي يحفظ السيادة الوطنية ويمنع الانحياز لأي طرف من أطراف الأزمة".

كما لفت إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية من خلال علاقاتها المتوازنة مع دول مجلس الأمن ومختلف الأطراف الدولية والإقليمية لعبت دورا مهما في دعم الاستقرار في ليبيا سواء عبر حماية الأصول الليبية المجمدة أو الدعوة إلى وقف تدفق المرتزقة ورفض عسكرة الأزمة".
وأكد أن "الجزائر عملت بحكم علاقاتها مع دول الجوار على توضيح الرؤى وتعزيز القناعة بضرورة تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع"، محذرا من "وجود أطراف تسعى إلى إبقاء الوضع في ليبيا على حاله من الفوضى بهدف استنزاف ثرواتها وإضعاف مؤسساتها".
وختم بوغرارة حديثه بالقول: "الجزائر من خلال تحركاتها الدبلوماسية في مختلف الاتجاهات تواصل العمل على تهيئة الظروف المناسبة لدعم الليبيين وتشجيع الأطراف الدولية على إظهار حسن النوايا بما يساهم في إنهاء الأزمة وتمكين ليبيا من استعادة استقرارها وسيادتها".
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية الدكتور مسعود السلامي في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري تعد في جوهرها تصريحات معتادة تندرج ضمن إطار الدعم المعنوي أكثر من كونها تعكس دعما ماديا أو قدرة حقيقية على لعب دور فعال في حل الأزمة الليبية".
وأوضح السلامي، أن "العلاقات الليبية الجزائرية تعد علاقات قوية تاريخيا خاصة بالنظر إلى الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك فضلا عن التشابه في أنماط الأنظمة السياسية في البلدين على مدى عقود طويلة"، مشيرا إلى "وجود تحديات مشتركة لا سيما على الصعيد الأمني تؤثر على كل من ليبيا والجزائر".

وتابع السلامي: "الدور الجزائري في الأزمة الليبية لا يزال محدودا لعدة أسباب في مقدمتها حجم التدخلات الدولية والإقليمية في ليبيا من قبل قوى كبرى إلى جانب بعض الدول الأوروبية وهو ما يقلص من هامش التحرك الجزائري".

وأضاف: "الأوضاع الداخلية في الجزائر بما في ذلك طبيعة النظام السياسي والضغوط الاقتصادية تحد من قدرتها على لعب دور أكثر فاعلية كما أن التوتر في العلاقات الجزائرية المغربية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية يلقي بظلاله على المشهد الإقليمي ويؤثر على فرص قيام الجزائر بدور محوري في ليبيا".
وأشار السلامي إلى "وجود محاولات جزائرية لتشكيل محور مغاربي ثلاثي يضم ليبيا وتونس في مقابل استبعاد المغرب، إلا أن ليبيا تسعى إلى الحفاظ على توازن في علاقاتها وهو ما يفسر استضافة المغرب لعدد من جولات الحوار الليبي بدلا من الجزائر".
كما لفت إلى أن "الانقسام السياسي الداخلي في ليبيا بين شرق البلاد وغربها يعد عاملا إضافيا يحد من فاعلية الدور الجزائري خاصة في ظل توتر العلاقات بين الجزائر والسلطات في شرق ليبيا التي ترتبط بتحالفات مع القاهرة وهو ما لا يحظى بقبول جزائري".
وتابع: "علاقات الجزائر مع حكومة الوحدة الوطنية ليست في أفضل حالاتها أيضا نتيجة للظروف التي تمر بها الحكومة وضعف الأداء الدبلوماسي الليبي إلى جانب توجهها نحو محاور أخرى تشمل تركيا وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهو ما يأتي على حساب تعزيز التعاون مع الجزائر".
وأشار السلامي إلى أن "الجزائر رغم مواقفها الداعمة لليبيا في المحافل الدولية بما في ذلك مجلس الأمن حيث دعت مرارا إلى عدم التدخل في الشأن الليبي والتأكيد على أن الحل يجب أن يكون ليبيا ليبيا إلا أن هذه المواقف تبقى في إطار الدعم السياسي والمعنوي دون تأثير ملموس على أرض الواقع".
وختم السلامي حديثه بالقول: "رغم كل التحديات كان من المأمول أن تلعب الجزائر دورا أكثر تقدما وفاعلية في حل الأزمة الليبية بحكم الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين"، محذرا من أن "استمرار تداعيات الأزمة الليبية قد ينعكس سلبا على الجزائر سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي وكذلك على استقرار منطقة المغرب العربي كافة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала