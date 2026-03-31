هل تنجح الجزائر في كسر الجمود ودفع ليبيا نحو الحل السياسي؟

سبوتنيك عربي

تتصدر ليبيا واجهة التحرك الدبلوماسي الجزائري، حيث جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده للمساعي الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل، مؤكدا أهمية... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T15:23+0000

وقال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "موقف الرئيس الجزائري يعكس قناعة بلاده راسخة بضرورة دعم المسار الأممي خاصة في ظل وجود ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "الجزائر لطالما عارضت إطالة أمد المراحل الانتقالية، وسعت منذ بداية الأزمة إلى الدفع نحو تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين الليبيين بما يحفظ وحدة الدولة ويعيدها إلى مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي".وأشار إلى أن "الكثير من المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية قائمة بالفعل ما يجعل الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات، ما من شأنه أن يحد من التدخلات الأجنبية التي تستهدف وحدة ليبيا وسيادتها وثرواتها". كما لفت إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية من خلال علاقاتها المتوازنة مع دول مجلس الأمن ومختلف الأطراف الدولية والإقليمية لعبت دورا مهما في دعم الاستقرار في ليبيا سواء عبر حماية الأصول الليبية المجمدة أو الدعوة إلى وقف تدفق المرتزقة ورفض عسكرة الأزمة".وأكد أن "الجزائر عملت بحكم علاقاتها مع دول الجوار على توضيح الرؤى وتعزيز القناعة بضرورة تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع"، محذرا من "وجود أطراف تسعى إلى إبقاء الوضع في ليبيا على حاله من الفوضى بهدف استنزاف ثرواتها وإضعاف مؤسساتها".من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية الدكتور مسعود السلامي في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري تعد في جوهرها تصريحات معتادة تندرج ضمن إطار الدعم المعنوي أكثر من كونها تعكس دعما ماديا أو قدرة حقيقية على لعب دور فعال في حل الأزمة الليبية".وأوضح السلامي، أن "العلاقات الليبية الجزائرية تعد علاقات قوية تاريخيا خاصة بالنظر إلى الجوار الجغرافي والتاريخ المشترك فضلا عن التشابه في أنماط الأنظمة السياسية في البلدين على مدى عقود طويلة"، مشيرا إلى "وجود تحديات مشتركة لا سيما على الصعيد الأمني تؤثر على كل من ليبيا والجزائر".وأضاف: "الأوضاع الداخلية في الجزائر بما في ذلك طبيعة النظام السياسي والضغوط الاقتصادية تحد من قدرتها على لعب دور أكثر فاعلية كما أن التوتر في العلاقات الجزائرية المغربية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية يلقي بظلاله على المشهد الإقليمي ويؤثر على فرص قيام الجزائر بدور محوري في ليبيا".وأشار السلامي إلى "وجود محاولات جزائرية لتشكيل محور مغاربي ثلاثي يضم ليبيا وتونس في مقابل استبعاد المغرب، إلا أن ليبيا تسعى إلى الحفاظ على توازن في علاقاتها وهو ما يفسر استضافة المغرب لعدد من جولات الحوار الليبي بدلا من الجزائر".وتابع: "علاقات الجزائر مع حكومة الوحدة الوطنية ليست في أفضل حالاتها أيضا نتيجة للظروف التي تمر بها الحكومة وضعف الأداء الدبلوماسي الليبي إلى جانب توجهها نحو محاور أخرى تشمل تركيا وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهو ما يأتي على حساب تعزيز التعاون مع الجزائر".وختم السلامي حديثه بالقول: "رغم كل التحديات كان من المأمول أن تلعب الجزائر دورا أكثر تقدما وفاعلية في حل الأزمة الليبية بحكم الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين"، محذرا من أن "استمرار تداعيات الأزمة الليبية قد ينعكس سلبا على الجزائر سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي وكذلك على استقرار منطقة المغرب العربي كافة".

https://sarabic.ae/20260127/عبد-العاطي-يؤكد-أهمية-آلية-التشاور-مع-وزيري-خارجية-تونس-والجزائر-لدعم-ليبيا-1109676373.html

https://sarabic.ae/20251224/ماذا-بعد-الاجتماع-التونسي-المصري-الجزائري-بشأن-ليبيا؟-هل-تلوح-بوادر-حل-توافقي؟-1108514489.html

https://sarabic.ae/20260126/وزير-الخارجية-الجزائري-يبحث-مع-الرئيس-التونسي-الأوضاع-في-ليبيا-1109669611.html

https://sarabic.ae/20260327/التقارب-المؤجل-في-ليبيا-معوقات-داخلية-وضغوط-خارجية-تبقي-الأزمة-مفتوحة-1112006906.html

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

