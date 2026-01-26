وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260126/وزير-الخارجية-الجزائري-يبحث-مع-الرئيس-التونسي-الأوضاع-في-ليبيا-1109669611.html
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في ليبيا
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في ليبيا
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي يزور تونس في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري للآلية... 26.01.2026
الجزائر
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107746892_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_912d70ddf3ae107b1c0f63c0ee9805be.jpg
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، نقل عطاف إلى الرئيس التونسي، خلال اللقاء، تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، وتأكيده على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكاسب في مسار تعزيز العلاقات الجزائرية–التونسية، بما ينسجم مع الرؤية التكاملية المشتركة لحاضر ومستقبل الشراكة بين البلدين الشقيقين. وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف مجالات التعاون الثنائي، في ضوء المخرجات المهمة والنتائج النوعية التي أسفرت عنها أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا الجزائرية–التونسية، مع التشديد على ضرورة ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع عملية وإنجازات ملموسة تعزّز ديناميكية العلاقات الثنائية وتدعم تطورها. وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون أي استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها الكاملة ويحافظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الاثنين في تونس، في جلسة مشاورات ثلاثية حول الملف الليبي، شارك فيها أيضاً وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر أحمد عطاف، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيته.وأكد أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لتوحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة يعيق عودة الاستقرار الفعلي، ما يتطلب تكثيف الجهود لدفع الأطراف الليبية نحو تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة تشكيل حكومة موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.وأوضح الوزير أن أمن ليبيا يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعياً إلى مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة تشمل أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لمعالجة جذورها وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا والمنطقة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260126/وزير-الخارجية-المصري-نطالب-بخروج-جميع-القوات-الأجنبية-والمرتزقة-من-ليبيا-دون-استثناء-1109665154.html
https://sarabic.ae/20260119/الانتخابات-كحل-سياسي-في-ليبيا-شروط-غائبة-ومخاوف-قائمة-1109385834.html
https://sarabic.ae/20260107/العنف-الأسري-في-ليبيا-أزمة-صامتة-تهدد-تماسك-المجتمع-وتعيد-إنتاج-العنف-1108983341.html
الجزائر
أخبار تونس اليوم
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في ليبيا

21:20 GMT 26.01.2026
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا
الجزائر تدعو لمقاربة افريقية في حل الأزمات في ختام مؤتمر السلم والأمن في أفريقا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Sputnik . الخارجية الجزائرية
تابعنا عبر
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي يزور تونس في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، نقل عطاف إلى الرئيس التونسي، خلال اللقاء، تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، وتأكيده على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكاسب في مسار تعزيز العلاقات الجزائرية–التونسية، بما ينسجم مع الرؤية التكاملية المشتركة لحاضر ومستقبل الشراكة بين البلدين الشقيقين.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
وزير الخارجية المصري: نطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء
18:37 GMT
وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف مجالات التعاون الثنائي، في ضوء المخرجات المهمة والنتائج النوعية التي أسفرت عنها أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا الجزائرية–التونسية، مع التشديد على ضرورة ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع عملية وإنجازات ملموسة تعزّز ديناميكية العلاقات الثنائية وتدعم تطورها.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في دولة ليبيا، جرى التأكيد على الأهمية البالغة للآلية الثلاثية لدول الجوار، التي تعقد اجتماعها الجديد في تونس، باعتبارها إطاراً مناسباً لبحث أنجع السبل الكفيلة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين، بما يساعدهم على تجاوز أزمتهم، ولمّ شملهم، والحفاظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون أي استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها الكاملة ويحافظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
الانتخابات كحل سياسي في ليبيا... شروط غائبة ومخاوف قائمة
19 يناير, 09:02 GMT
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الاثنين في تونس، في جلسة مشاورات ثلاثية حول الملف الليبي، شارك فيها أيضاً وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر أحمد عطاف، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيته.
واستعرض عبد العاطي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، مؤكداً مركزية الحل السياسي الليبي–الليبي بملكية وقيادة ليبية خالصة، من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار، دون إملاءات أو تدخلات خارجية.
وأكد أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لتوحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة يعيق عودة الاستقرار الفعلي، ما يتطلب تكثيف الجهود لدفع الأطراف الليبية نحو تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة تشكيل حكومة موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
العنف الأسري في ليبيا.. أزمة صامتة تهدد تماسك المجتمع وتعيد إنتاج العنف
7 يناير, 10:17 GMT
وأوضح الوزير أن أمن ليبيا يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعياً إلى مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة تشمل أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لمعالجة جذورها وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا والمنطقة.
وأكد عبد العاطي استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع تونس والجزائر والمبعوثة الأممية، لدعم الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو الأمن والتنمية والازدهار.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
