وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في ليبيا

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، نقل عطاف إلى الرئيس التونسي، خلال اللقاء، تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، وتأكيده على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكاسب في مسار تعزيز العلاقات الجزائرية–التونسية، بما ينسجم مع الرؤية التكاملية المشتركة لحاضر ومستقبل الشراكة بين البلدين الشقيقين. وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف مجالات التعاون الثنائي، في ضوء المخرجات المهمة والنتائج النوعية التي أسفرت عنها أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا الجزائرية–التونسية، مع التشديد على ضرورة ترجمة هذه المخرجات إلى مشاريع عملية وإنجازات ملموسة تعزّز ديناميكية العلاقات الثنائية وتدعم تطورها. وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون أي استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها الكاملة ويحافظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الاثنين في تونس، في جلسة مشاورات ثلاثية حول الملف الليبي، شارك فيها أيضاً وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر أحمد عطاف، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيته.وأكد أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لتوحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة يعيق عودة الاستقرار الفعلي، ما يتطلب تكثيف الجهود لدفع الأطراف الليبية نحو تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة تشكيل حكومة موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.وأوضح الوزير أن أمن ليبيا يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعياً إلى مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة تشمل أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لمعالجة جذورها وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا والمنطقة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

