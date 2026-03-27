هل تقود تحولات سوق الغاز إلى إعادة إحياء العلاقات الجزائرية الإسبانية على أسس جديدة؟

سبوتنيك عربي

في إطار مساعي إعادة إحياء العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا، يقوم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر ليومين، تحمل... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T19:01+0000

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ألباريس، حيث شكّل اللقاء فرصة لتأكيد الإرادة السياسية العليا لدى البلدين لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، كما تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى آفاق تعزيز التعاون الاستراتيجي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.كما تعكس الزيارة ديناميكية جديدة في العلاقات الجزائرية الإسبانية، انطلقت باستقبال رسمي، وتعززت بلقاء رئاسي، وتتواصل بمحطة اقتصادية في وهران، لتؤكد أن البلدين يسيران نحو إعادة بناء شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد".وتابع: "النتيجة الحيوية المحققة تتشكل في جزئية تفعيل معاهدة التعاون والصداقة وحسن الجوار، ما يعني عودة العلاقات والتعاون في كل المجالات السياسية والتجارية والثقافية أيضا، مع حديث عن رفع إمدادات الغاز إلى اسبانيا في الأيام القليلة المقبلة".من جهته، قال الكاتب و الباحث السياسي الدكتور عمار سيغة في حديث لـ"سبوتنيك": "زيارة ألباريس إلى الجزائر، خطوة تصحيحية ومحاولة من إسبانيا لإعادة ضبط بوصلة العلاقات التي اتسمت بالجمود والتوتر الدبلوماسي، بعد موقف مدريد المثير للجدل فيما يتعلق بالصحراء الغربية".وأكد أن "التنافس الأوروبي حاضر بقوة بعد نجاح إيطاليا في تحولها إلى مركز للغاز الجزائري في أوروبا، جعل إسبانيا تعيد التفكير في لعب أوراقها مع الجزائر"، مشيرا إلى المعطى السياسي المهم، وهو "ضغوط سياسية إسبانية داخلية تطالب بعلاقات متوازنة مع دول الجزار بما يتماشى مع مصالحها والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، مع رغبة إسبانيا في تأمين الإمدادات، باعتبارها تحوي أكبر شبكة لتحويل الطاقة إلى القارة الأوروبية، عبر خط ميدغاز، في ظل تداعيات الحرب على إيران والتوتر في المضائق".وأشار سيغة إلى أن "المحرك الدولي الذي يدفع السلطات الاسبانية إلى تقديم ضمانات، وافقت عليها السلطات الجزائرية تماشيا مع رغبة إسبانيا في ضبط التوازن، ومع مساعي لاستقرار منطقة الساحل وهذا يأتي بالتنسيق مع الجزائر ما جعلها قطب اقتصادي إقليمي".وأكد سيغة، أن "بقاء إسبانيا كشريك اقتصادي مهم للجزائر، وترتيبها اليوم الثاني خلف إيطاليا كشريك أوروبي مضمون، وهذه التحولات بين هذه البلدان تؤشر إلى عودة تموضع الجزائر في سوق الطاقة، كضامن لتدفق الطاقة".​ وأضاف: "​تتشارك إسبانيا والجزائر تاريخا يعود إلى قرون مضت، تمتد جذوره العميقة في إرث الأندلس؛ ماضٍ مشترك لا يزال حيا في التراث، وفي الذاكرة الجماعية، وفي الروابط الإنسانية التي صمدت عبر الزمن. ومدينة وهران، على وجه الخصوص، كانت أرضا مرحبة بالإسبان، بمن فيهم المنفيون الذين وجدوا فيها وطنا، وساهموا في توطيد علاقاتنا بشكل أعمق. لغتنا هي الانعكاس الحي لذلك الإرث المشترك".

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

