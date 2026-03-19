https://sarabic.ae/20260319/الجزائر-تطلق-أحد-أكبر-مشاريع-التعدين-في-بجاية-لتعزيز-الصادرات-غير-النفطية-1111666096.html

الجزائر تطلق أحد أكبر مشاريع التعدين في بجاية لتعزيز الصادرات غير النفطية

سبوتنيك عربي

في خطوة اقتصادية مهمة، أطلقت الجزائر منجم الزنك والرصاص في منطقة بجاية شرقي البلاد، بوصفه ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية اقتصادية أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد... 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T13:01+0000

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "إطلاق منجم الزنك والرصاص في ولاية بجاية، يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد الجزائري، لأنه يؤسس لمرحلة جديدة تنتقل فيها الجزائر من منطق الريع الطاقوي إلى منطق السيادة المنجمية والصناعية".وأكد سليماني أن "الرهان الحقيقي مضاعف، يتضمن تقليص التبعية للواردات واسترجاع جزء من السيادة الاقتصادية من جهة، وتأمين موارد تصديرية خارج المحروقات من جهة أخرى، الأمر الذي يعزز موقع الجزائر في التوازنات الاقتصادية الإقليمية والدولية".وشدد سليماني على أن "تزامن هذا المشروع مع إطلاق منجم غار جبيلات يؤكد أن الجزائر بصدد بناء قطب منجمي قوي، قادر على أن يجعلها فاعلا رئيسيا في سلاسل القيمة العالمية للمعادن، وليس مجرد مصدر للمواد الأولية".وتابع: "إذا تم توجيه هذا المشروع نحو التحويل الصناعي المحلي، فإننا أمام فرصة تاريخية لخلق نسيج صناعي حقيقي، يوفر مناصب شغل، ويحدث ديناميكية تنموية في مناطق بأكملها، ويعيد رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد".وأضاف: "هذه المواد الطبيعية تصنع عبر مرحلتين، واحدة أولية والثانية نهائية، وأتمنى أن نصل إلى المرحلة النهائية لتحريك الاقتصاد المنتج، ونفتح مناصب عمل ونجلب الاستثمار"، مؤكدًا أنه "رغم وجود إرادة سياسية، قد يواجه هذا المشروع البيروقراطية التي تعتبر حاجز حقيقي أمام الاقتصاد المنتج في الجزائر".واعتبر عية أنه "من شأن استغلال هذا المورد الطبيعي أن يعزز من مكانة الجزائر في السوق الدولية للمعادن، ويفتح المجال أمام تصدير هذه المواد وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة"، كما يُتوقع أن "يسهم المشروع في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية في منطقة بجاية والمناطق المجاورة".وقال الوزير الأول سيفي غريب عقب إعطاء إشارة مراسم انطلاق أشغال تهيئة مدخل منجم الزنك والرصاص، الواقع بين بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية، أن المشروع الاستراتيجي الذي تشرف عليه الشركة المشتركة الجزائرية-الأسترالية يهدف إلى استخراج ما لا يقل عن 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويا، ما يلبّي احتياجات الصناعة الوطنية بالكامل مع تحقيق فائض موجّه للتصدير، ما يجعله أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية في قطاع المناجم بالنظر إلى آثاره الاقتصادية والتنموية.ويعد منجم وادي أميزور من أبرز المصادرالمعدنية على المستوى العالمي، حيث سيتم استغلاله عبر التعدين تحت الأرض، وتشمل العملية استخراج كتل الخام ونقلها إلى مصنع لمعالجة المعادن ورفع نسبة التركيز إلى نحو 60% من الزنك أو الرصاص، مقارنة بنسبة أولية تقدّر بحوالي 4% للزنك وأقل من 1.5% للرصاص.ومن المرتقب أن يوجّه الإنتاج في مرحلته الأولى لتلبية احتياجات السوق الوطنية، على أن يتم لاحقا تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية ، كما ينتظر أن يسهم هذا المشروع في تثمين الثروات المنجمية الوطنية وتعزيز مداخيل البلاد، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم الديناميكية الاقتصادية والصناعية في المنطقة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

