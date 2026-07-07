https://sarabic.ae/20260707/بين-التقاليد-والغلاء-هل-أصبح-اقتناء-الذهب-عائقا-جديدا-أمام-الزواج-في-تونس؟-1115013012.html

بين التقاليد والغلاء.. هل أصبح اقتناء الذهب عائقا جديدا أمام الزواج في تونس؟

بين التقاليد والغلاء.. هل أصبح اقتناء الذهب عائقا جديدا أمام الزواج في تونس؟

سبوتنيك عربي

في سوق "البركة"، أحد أعرق أسواق الذهب في مدينة تونس القديمة، ما تزال واجهات المحلات تفيض ببريق الذهب، الذي اشتهر به السوق منذ عقود، لكن واقع الحال اليوم تغير،... 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T10:39+0000

2026-07-07T10:39+0000

2026-07-07T10:39+0000

تونس

أسعار الذهب اليوم

حفل زواج

تقارير سبوتنيك

حصري

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ومع الارتفاع القياسي، الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة، تحوّل اقتناء الذهب، الذي يمثّل ركنًا أساسيا في مراسم الخطوبة والزواج داخل المجتمع التونسي، إلى عبء مالي إضافي يثقل كاهل آلاف العائلات. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد تراجعًا في معدلات الزواج، بالتوازي مع الارتفاع المتواصل في تكاليف تأسيس الأسرة.عزوف عن الشراءوفي تونس، بقي اقتناء الذهب والمصاغ لعقود طويلة جزءًا أصيلًا من العادات الاجتماعية المرتبطة بالخطوبة والزواج، ورمزًا للاستقرار وضمانًا ماليًا للعروس، حتى أصبح حضوره في حفلات الزفاف يكاد أمرًا لا يقبل النقاش، إلا أن الارتفاع المتواصل للأسعار جعل هذا المعدن النفيس بعيدًا عن متناول شريحة واسعة من التونسيين، بمن فيهم أبناء الطبقة الوسطى، الذين باتوا يعيدون حساباتهم أمام واجهات محلات الذهب.وأضاف: "أسعار الذهب غير مستقرة، إذ تشهد ارتفاعًا شبه يومي، وقد يرتفع السعر أحيانًا بدينار واحد خلال الساعة نفسها، وهو ما يجعل السوق في حالة تقلب مستمر"، مشيرًا إلى أن "أغلب الزبائن أصبحوا يتجهون نحو القطع خفيفة الوزن، أو يعمدون إلى استبدال مصوغهم القديم بآخر جديد مع دفع فارق السعر فقط، في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية".وأوضح أن "أغلب المارة يكتفون اليوم بالنظر إلى المعروضات والاستفسار عن الأسعار دون إتمام عمليات الشراء، وأن القطع الكبيرة والأطقم الكاملة أصبحت تباع بوتيرة أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية".مواطنون يتذمرونداخل أحد المحلات، كانت السيدة سعاد ترافق ابنتها، التي تستعد للزواج هذا الصيف، غير أن فرحة الاستعداد للمناسبة اختلطت بقلق واضح من حجم المصاريف.أما الشابة يمينة، فكانت تقلّب بين يديها عددًا من قطع الذهب، محاولة اختيار ما يتناسب مع ميزانيتها، وقالت: "كنت أحلم بشراء طقم كامل مثل الذي أشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المبلغ الذي وفّرناه لا يكفي، لذلك سأكتفي بالخاتم والأقراط".وأضافت: "لا أستطيع التخلي عن شراء الذهب رغم ارتفاع الأسعار، لأن مجتمعنا ما زال يعطي أهمية كبيرة للمصوغ الذي يقدم للعروس، وغيابه قد يعرضها لنظرة اجتماعية سلبية".لكن زهور، وهي شابة تونسية كانت تستعد لإتمام زواجها، اختارت قرارًا مختلفًا، وقالت إنها رفضت شراء مصاغ منقوص لا يلبي تطلعاتها، فاضطرت إلى تأجيل موعد زفافها إلى فصل الربيع، أملًا في أن تنخفض الأسعار خلال الأشهر المقبلة.رغم الارتفاع… الذهب يبقى الملاذ الآمنمن جهته، أكد رئيس "الغرفة الوطنية لتجار المصوغ" في تونس حاتم بن يوسف، لـ"سبوتنيك"، أن "الذهب ما يزال يمثل الملاذ الآمن للعائلات التونسية، سواء باعتباره جزءًا من تقاليد الزواج أو وسيلة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية".وأشار إلى أن "ارتفاع الأسعار أدى إلى تغير واضح في سلوك المستهلك، إذ لم تعد العائلات تقتني الأطقم الثقيلة كما في السابق، وأصبح الإقبال يقتصر غالبًا على كميات لا تتجاوز 12 غرامًا".وتوقع بن يوسف أن "يتراوح سعر غرام الذهب عيار 18، دون احتساب كلفة المصنعية، بين 450 و500 دينار مع نهاية العام، بينما قد يتجاوز السعر داخل محلات البيع 600 دينار للغرام الواحد"، عازيًا السبب إلى "التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما رافقها من اضطرابات في حركة التجارة العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة".ورغم أن قطاع المصاغ توفر مورد رزق لنحو 15 ألف عائلة تونسية، بين تجار وحرفيين وصاغة ونقاشين وحاملي بطاقات مهنية، فإنه يواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك التونسي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم المبيعات وعلى أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بمواسم الأفراح والزواج.

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تونس

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تونس, أسعار الذهب اليوم, حفل زواج, تقارير سبوتنيك, حصري