لماذا لا يصدأ الذهب أبدا... السر وراء بريقه الدائم
لماذا لا يصدأ الذهب أبدا... السر وراء بريقه الدائم
يشتهر الذهب بحفاظه على بريقه ولمعانه حتى بعد آلاف السنين. على عكس الحديد الذي يصدأ، أو النحاس والفضة اللذين يفقدان بريقهما ويصبحان داكنين، يحتفظ الذهب ببريق... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
يشتهر الذهب بحفاظه على بريقه ولمعانه حتى بعد آلاف السنين. على عكس الحديد الذي يصدأ، أو النحاس والفضة اللذين يفقدان بريقهما ويصبحان داكنين، يحتفظ الذهب ببريق أصفر زاهٍ. لقرون طويلة، اعتُبرت هذه الخاصية نوعًا من "السحر" للذهب. الآن، اكتشف العلماء أخيرًا السبب الذري الدقيق وراء مقاومة الذهب للصدأ، والتفسير بسيط بشكل مدهش.
قبل أن نتناول الذهب، من المفيد أن نفهم ما يعنيه الصدأ حقًا. عندما تصدأ معظم المعادن أو تفقد بريقها، فإنها تتفاعل مع الأكسجين الموجود في الهواء (أو مع الماء أو مواد كيميائية أخرى)، على سبيل المثال:
يتفاعل الحديد مع الأكسجين والماء لتكوين أكسيد الحديد، وهو ما يُعرف بالصدأ.
يتفاعل النحاس ببطء لتكوين أكسيد النحاس الأخضر.
يتفاعل الفضة مع الكبريت الموجود في الهواء لتكوين كبريتيد الفضة الأسود.
في جميع هذه الحالات، ترتبط ذرات المعدن على السطح بذرات من الهواء، ما يؤدي إلى تغير لون السطح وبنيته. هذه هي الأكسدة، وهي تفاعل كيميائي يُمكن أن يُضعف المعدن بمرور الوقت.
أما الذهب، فنادرًا ما يتفاعل بهذه الطريقة. يبقى على حاله، حتى في الهواء الرطب أو الملوث. يُطلق العلماء على هذه الخاصية اسم "النبل الكيميائي": فالذهب من أقل المعادن المعروفة تفاعلًا، حسب ما ورد في مجلة "ساينس.أليرت" ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.

لغز الأكسجين

لسنوات عديدة، عرف الكيميائيون أن الذهب لا يسمح لجزيئات الأكسجين (O₂) بالانقسام بسهولة إلى ذرات أكسجين نشطة على سطحه. يُعدّ انشطار الأكسجين عادةً الخطوة الأولى في العديد من التفاعلات الشبيهة بالصدأ. لكن لم يفهم أحدٌ سبب قدرة الذهب الفائقة على إيقاف هذا الانشطار.
لا تكمن خصوصية الذهب في نوع ذراته، بل في طريقة توزيع ذراته على سطحه. لفهم السبب، استخدم العلماء محاكاة حاسوبية متطورة لمراقبة ما يحدث عند هبوط جزيئات الأكسجين على أنواع مختلفة من أسطح الذهب على المستوى الذري.

نوعان من أسطح الذهب

قارن الباحثون نمطين هندسيين أساسيين يمكن أن تُشكّلهما ذرات الذهب على السطح:
نمط "سداسي" مُتراص بإحكام (يشبه خلية النحل)
في هذا الترتيب، تتقارب ذرات الذهب بشدة في شبكة سداسية مُرتبة، وهو النمط "الطبيعي" الذي نجده عادةً على قطع الذهب الكبيرة والملساء، مثل العملة المعدنية أو السبيكة.
نمط "مربع" أكثر تباعدًا
هنا، تكون الذرات أكثر تباعدًا ومرتبة في شبكة أقرب إلى الشكل المربع. ويظهر هذا النمط عادةً على حواف وزوايا وأسطح غير منتظمة لجزيئات الذهب الصغيرة جدًا.
عندما تصطدم جزيئة أكسجين (O₂) بالسطح السداسي المتراص بإحكام، يحدث أمرٌ مثير للاهتمام: يصعب على جزيئة الأكسجين التمدد أو الانحناء أو الانفصال. فالذرات متقاربة جدًا لدرجة أنه لا توجد نقطة ارتكاز مناسبة لرابطة O₂ لتضعف وتنفصل. ببساطة، ترتد جزيئة الأكسجين بعيدًا، وتبقى على حالها، ويبقى الذهب دون تغيير.
لكن عندما تهبط جزيئة الأكسجين نفسها على سطح مربع الشكل أقل تماسكًا، يختلف الوضع. فالذرات متباعدة بطريقة تسمح لجزيئة الأكسجين بالاستقرار بشكل أفضل وإيجاد موضع ثابت حيث يمكن لرابطتها أن تتمدد وتنفصل. في هذه الحالة، تنقسم جزيئة O₂ إلى ذرتي أكسجين منفصلتين، يمكنهما بعد ذلك التفاعل مع مواد أخرى أو مع المعدن نفسه.
لماذا تُعد جزيئات الذهب النانوية محفزات فعالة؟

يُفسر هذا التفسير الهندسي لغزًا شهيرًا في الكيمياء:
لماذا يكون الذهب الخامل تقريبًا، بينما تُعد جزيئات الذهب النانوية الصغيرة محفزات فعالة للغاية للتفاعلات التي تتضمن الأكسجين؟
يكمن الجواب في الحجم:
في قطع الذهب الكبيرة (العملات المعدنية، والسبائك، والبلورات الكبيرة)، يُعاد ترتيب معظم السطح تلقائيًا ليُشكل نمطًا سداسيًا مُحكمًا.
أما في جزيئات الذهب النانوية الصغيرة جدًا، فتكون الجزيئات متناهية الصغر بحيث لا يُمكنها تشكيل هذا النمط السداسي المستقر بشكل كامل في كل مكان. بدلًا من ذلك، غالبًا ما تحتوي على حواف أو زوايا أو أشكال غير منتظمة تُظهر البنية المربعة.
على هذه الأجزاء المربعة من الجزيء النانوي، يُمكن لجزيئات الأكسجين أن تنشطر بسهولة أكبر. هذا يجعل الجسيمات النانوية تعمل كمحفز قوي لتفاعلات الأكسدة، على الرغم من أن العنصر نفسه (الذهب) في حالته الصلبة معروف بخموله الشديد.
لماذا تُعدّ مقاومة الصدأ في الأساس محض صدفة؟

من أبرز نتائج الدراسة أن مقاومة الذهب للصدأ ليست نتيجة تصميم مثالي، بل هي نتيجة استقراره.
يحدث النمط السداسي المتراص لأنه يمثل أدنى حالة طاقة لذرات سطح الذهب، فهي تميل بطبيعتها إلى الترتيب على هذا النحو. مقاومة الصدأ هي مجرد أثر جانبي، إذ أن هذا النمط المستقر ضعيف جدًا في فصل جزيئات الأكسجين.

كيف يُمكن للعلماء تغيير سلوك الذهب؟

تُظهر المحاكاة الجديدة أنه من الممكن تغيير مدى تفاعل الذهب بتغيير هندسة سطحه. يقترح الباحثون فكرتين رئيسيتين:
للحفاظ على خمول الذهب (مقاومته للصدأ):
التأكد من أن السطح أملس ومتراص قدر الإمكان، ما يُعزز النمط السداسي.
يُعدّ هذا مفيدًا للمجوهرات، والأشياء الزخرفية، أو المكونات طويلة الأمد التي يجب أن تحافظ على لمعانها وثباتها.
لزيادة فعالية الذهب (في التحفيز والتفاعل):
تصميم أسطح أو جسيمات نانوية من الذهب تحافظ على الأنماط المربعة أو المستطيلة أو تُثبّتها.
يمكن تحقيق ذلك من خلال:
اختيار أوجه بلورية خاصة.
استخدام دعامات أو مواد أخرى تُثبّت السطح في شكل هندسي تفاعلي.
صنع جسيمات صغيرة جدًا تُظهر حوافها وزواياها بشكل طبيعي أنماطًا مربعة.
من خلال التحكم في هندسة السطح، يستطيع العلماء تحويل الذهب من معدن نبيل مقاوم للصدأ إلى عامل حفاز نشط للتفاعلات التي تستخدم الأكسجين.
تطبيقات عملية

لهذا الفهم البسيط لسلوك ذرات الذهب العديد من التطبيقات العملية:
عوامل تفاعل أفضل:
يستطيع المهندسون تصميم عوامل تفاعليه محفزة قائمة على الذهب أكثر كفاءة في تنظيف غازات العادم، وحرق الملوثات، أو تحويل المواد الكيميائية الضارة إلى مواد أكثر أمانًا. نظرًا لاستقرار الذهب وارتفاع ثمنه، فإن استخدامه فقط عند الحاجة (في مواقع هندسية محددة) يجعل العمليات أكثر اقتصادية وانتقائية.
مواد مستقرة:
في بعض أجزاء الجهاز، يمكن الحفاظ على الذهب في شكله السداسي الخامل لمقاومة التآكل. وفي أجزاء أخرى، يمكن تشكيل سطحه لتعزيز التفاعل، بحيث تؤدي مادة واحدة وظيفتين في آن واحد.
ماسبق يُظهر أن السلوك الكيميائي للمادة يمكن التحكم فيه من خلال كيفية ترتيب ذرات سطحها، وليس فقط من خلال مكوناتها. تفتح هذه الفكرة آفاقًا جديدة لتصميم العديد من المعادن والمحفزات الأخرى للتقنيات المستقبلية.
