الصين تنجح في عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء
الصين تنجح في عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء
أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، اليوم الأحد، أن الصين نجحت في إكمال أول تجربة لها في طباعة الأجزاء المعدنية الثلاثية الأبعاد في الفضاء، وأعادت الحمولة
ونقلت صحيفة "الصين دايلي"، مساء اليوم الأحد، عن بيان للأكاديمية الصينية، نجاح تجربة في تصنيع الأجزاء المعدنية في الفضاء، بعدما قام معهد الميكانيك التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بتطوير عملية تجريبية علمية لإعادة الاستخدام والتصنيع الإضافي (الطباعة ثلاثية الأبعاد) للمعادن في بيئات الجاذبية الصغرى.وأشار البيان الصيني إلى أنه تم إرسال الجهاز إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية "Lihong-1 Y1"، وبعد وصوله إلى ارتفاع نحو 120 كيلومترا وعبوره خط كارمان، قام بطباعة أجزاء معدنية، في وقت أُعيدت الحمولة إلى الأرض بواسطة مظلة.وحصل الباحثون على معطيات فريدة بشأن عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن تحت جاذبية الفضاء، بما في ذلك ديناميكيات المادة المنصهرة وسلوك نقلها وتصلبها، فضلا عن معايير الدقة والخصائص الميكانيكية للأجزاء.وأكد البيان الصيني أن "الاختبار الناجح لتصنيع الأجزاء المعدنية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في ظروف انعدام الجاذبية في الفضاء يمثل انتقال الصين من مرحلة البحث الأرضي إلى مرحلة جديدة من التحقق التقني في الفضاء".وأفاد البيان بأن هذا الإنجاز المحلي سيعزز تطوير تكنولوجيا الفضاء الصينية وسيوفر الدعم لبناء البنية التحتية الفضائية في المستقبل.
الصين تنجح في عملية طباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن في الفضاء
