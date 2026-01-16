خبير لـ"سبوتنيك": إطلاق القمر الصناعي الجزائري من الصين يمنح البلاد قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/خبير-لـسبوتنيك-إطلاق-القمر-الصناعي-الجزائري-من-الصين-يمنح-البلاد-قدرة-مستقلة-على-الرصد-والمتابعة--1109318778.html
خبير لـ"سبوتنيك": إطلاق القمر الصناعي الجزائري من الصين يمنح البلاد قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة
خبير لـ"سبوتنيك": إطلاق القمر الصناعي الجزائري من الصين يمنح البلاد قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة
سبوتنيك عربي
قال الخبير العسكري أحمد ميزاب لوكالة "سبوتنيك": إن "إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين يحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز البعد التقني... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T18:38+0000
2026-01-16T18:38+0000
الجزائر
الصين
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109317769_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_6643336643dea663cfc25e5439aa95d9.jpg
وأضاف، أصبحت المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب عنصرًا حاسمًا في معادلة القوة.وتابع المتحدث: أنه بالنسبة للجزائر، فإن هذا الإطلاق يؤكد أننا ندرك أن الأمن اليوم لا يُدار فقط من الأرض، بل من الفضاء، فالقمر الصناعي يمنح الجزائر قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة، ويعزز وعيها الظرفي بما يجري داخل مجالها الحيوي، سواء على مستوى الحدود البرية، المجال البحري، أو العمق الاستراتيجي.وركز ميزاب على أن الصين شريك تكنولوجي قادر على نقل المعرفة وبناء القدرات، وليس مجرد مزود خدمة، وهذا يفتح المجال أمام تراكم خبرة وطنية في مجال الفضاء، ويعزز انتقال الجزائر من منطق الاستخدام إلى منطق التحكم والإدارة، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن دول المنطقة.كما أن هذا المكسب يندرج في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التهديدات الهجينة، والإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، والتنافس الاستخباراتي.وعليه، فإن إطلاق القمر الصناعي من الصين ليس مجرد إنجاز تكنولوجي، بل رسالة واضحة مفادها أن الجزائر تستثمر في أمنها المستقبلي، وتبني أدوات قوتها بهدوء، وبمنطق الدولة التي تخطط على المدى الطويل وتحصّن سيادتها في عالم تحكمه المعلومة.تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تدعيم وتطوير القدرات الجزائرية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدًا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية، أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة أمس 15 جانفي 2026، على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، على عملية إطلاق القمر الصناعي "Alsat-3A" الخاص بالمراقبة، وذلك انطلاقًا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين.تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت سنة 2002 إطلاق أول قمر صناعي لرصد الأرض Alsat-1، ليليها Alsat-2A وAlsat-2B سنتي 2010 و2016، ليأتي إطلاق القمر الصناعي الجديد، الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء.
https://sarabic.ae/20250923/مسؤول-جزائري-يوضح-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-التعاون-الجزائري-الصيني-بشأن-تصنيع-السيارات-الكهربائية-1105180492.html
https://sarabic.ae/20250905/مسؤول-جزائري-معرض-التجارة-البينية-خطوة-استراتيجية-لتكامل-أفريقيا-والتعاون-مع-روسيا-والصين-واعد-1104543217.html
الجزائر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109317769_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f1c124317e69c37380c689d9b1eefd8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, الصين, حصري
الجزائر, الصين, حصري

خبير لـ"سبوتنيك": إطلاق القمر الصناعي الجزائري من الصين يمنح البلاد قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة

18:38 GMT 16.01.2026
© Photo / Algerian defense ministry إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Photo / Algerian defense ministry
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
قال الخبير العسكري أحمد ميزاب لوكالة "سبوتنيك": إن "إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين يحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز البعد التقني المباشر، وهذا الحدث يعني أن الجزائر تحسم خيارها في امتلاك أدوات سيادية حديثة لإدارة أمنها الوطني في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.
الجزائر… قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مسؤول جزائري يوضح لـ "سبوتنيك" تفاصيل التعاون الجزائري الصيني بشأن تصنيع "السيارات الكهربائية"
23 سبتمبر 2025, 17:25 GMT
وأضاف، أصبحت المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب عنصرًا حاسمًا في معادلة القوة.
وتابع المتحدث: أنه بالنسبة للجزائر، فإن هذا الإطلاق يؤكد أننا ندرك أن الأمن اليوم لا يُدار فقط من الأرض، بل من الفضاء، فالقمر الصناعي يمنح الجزائر قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة، ويعزز وعيها الظرفي بما يجري داخل مجالها الحيوي، سواء على مستوى الحدود البرية، المجال البحري، أو العمق الاستراتيجي.

وهذا يعني تقليص الاعتماد على مصادر خارجية في الحصول على المعلومات الحساسة، وهو عنصر جوهري في تكريس السيادة الوطنية، ويضيف المتحدث، الشراكة مع الصين في هذا المجال ليست موضوعًا تقنيًا، بل خيارًا استراتيجيًا محسوبًا.

وركز ميزاب على أن الصين شريك تكنولوجي قادر على نقل المعرفة وبناء القدرات، وليس مجرد مزود خدمة، وهذا يفتح المجال أمام تراكم خبرة وطنية في مجال الفضاء، ويعزز انتقال الجزائر من منطق الاستخدام إلى منطق التحكم والإدارة، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن دول المنطقة.
© Photo / Algerian defense ministry إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين - سبوتنيك عربي
1/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
© Photo / Algerian defense ministry إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين - سبوتنيك عربي
2/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
© Photo / Algerian defense ministry إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين - سبوتنيك عربي
3/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
© Photo / Algerian defense ministry إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين - سبوتنيك عربي
4/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
© Photo / Algerian defense ministry إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين - سبوتنيك عربي
5/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
© Photo / Algerian defense ministry إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين - سبوتنيك عربي
6/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
1/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
2/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
3/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
4/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
5/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
6/6
© Photo / Algerian defense ministry
إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين
كما أن هذا المكسب يندرج في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التهديدات الهجينة، والإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، والتنافس الاستخباراتي.
وأردف ميزاب أن امتلاك قمر للمراقبة يمنح الجزائر قدرة استباقية، ويسمح لها بالتحرك على أساس المعطيات لا التقديرات، وهو ما يعزز فعالية القرارين الأمني والسياسي.
وعليه، فإن إطلاق القمر الصناعي من الصين ليس مجرد إنجاز تكنولوجي، بل رسالة واضحة مفادها أن الجزائر تستثمر في أمنها المستقبلي، وتبني أدوات قوتها بهدوء، وبمنطق الدولة التي تخطط على المدى الطويل وتحصّن سيادتها في عالم تحكمه المعلومة.
معرض التجارة البينية الأفريقية الدورة الرابعة بالجزائر، 5 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
مسؤول جزائري: معرض التجارة البينية خطوة استراتيجية لتكامل أفريقيا.. والتعاون مع روسيا والصين واعد
5 سبتمبر 2025, 15:36 GMT
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تدعيم وتطوير القدرات الجزائرية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدًا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية، أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة أمس 15 جانفي 2026، على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، على عملية إطلاق القمر الصناعي "Alsat-3A" الخاص بالمراقبة، وذلك انطلاقًا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين.
وعملية إطلاق القمر الصناعي Alsat-3A، حسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، كللت بالنجاح وستسمح بتزويد الجزائر بمعطيات إضافية من خلال القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة، وكذا تعزيز المنظومة في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة، على غرار الخرائط والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت سنة 2002 إطلاق أول قمر صناعي لرصد الأرض Alsat-1، ليليها Alsat-2A وAlsat-2B سنتي 2010 و2016، ليأتي إطلاق القمر الصناعي الجديد، الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала