https://sarabic.ae/20260116/خبير-لـسبوتنيك-إطلاق-القمر-الصناعي-الجزائري-من-الصين-يمنح-البلاد-قدرة-مستقلة-على-الرصد-والمتابعة--1109318778.html

خبير لـ"سبوتنيك": إطلاق القمر الصناعي الجزائري من الصين يمنح البلاد قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة

خبير لـ"سبوتنيك": إطلاق القمر الصناعي الجزائري من الصين يمنح البلاد قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة

سبوتنيك عربي

قال الخبير العسكري أحمد ميزاب لوكالة "سبوتنيك": إن "إطلاق الجزائر قمرًا صناعيًا للمراقبة بالشراكة مع الصين يحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز البعد التقني... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T18:38+0000

2026-01-16T18:38+0000

2026-01-16T18:38+0000

الجزائر

الصين

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109317769_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_6643336643dea663cfc25e5439aa95d9.jpg

وأضاف، أصبحت المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب عنصرًا حاسمًا في معادلة القوة.وتابع المتحدث: أنه بالنسبة للجزائر، فإن هذا الإطلاق يؤكد أننا ندرك أن الأمن اليوم لا يُدار فقط من الأرض، بل من الفضاء، فالقمر الصناعي يمنح الجزائر قدرة مستقلة على الرصد والمتابعة، ويعزز وعيها الظرفي بما يجري داخل مجالها الحيوي، سواء على مستوى الحدود البرية، المجال البحري، أو العمق الاستراتيجي.وركز ميزاب على أن الصين شريك تكنولوجي قادر على نقل المعرفة وبناء القدرات، وليس مجرد مزود خدمة، وهذا يفتح المجال أمام تراكم خبرة وطنية في مجال الفضاء، ويعزز انتقال الجزائر من منطق الاستخدام إلى منطق التحكم والإدارة، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن دول المنطقة.كما أن هذا المكسب يندرج في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التهديدات الهجينة، والإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، والتنافس الاستخباراتي.وعليه، فإن إطلاق القمر الصناعي من الصين ليس مجرد إنجاز تكنولوجي، بل رسالة واضحة مفادها أن الجزائر تستثمر في أمنها المستقبلي، وتبني أدوات قوتها بهدوء، وبمنطق الدولة التي تخطط على المدى الطويل وتحصّن سيادتها في عالم تحكمه المعلومة.تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تدعيم وتطوير القدرات الجزائرية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدًا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية، أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة أمس 15 جانفي 2026، على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، على عملية إطلاق القمر الصناعي "Alsat-3A" الخاص بالمراقبة، وذلك انطلاقًا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين.تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت سنة 2002 إطلاق أول قمر صناعي لرصد الأرض Alsat-1، ليليها Alsat-2A وAlsat-2B سنتي 2010 و2016، ليأتي إطلاق القمر الصناعي الجديد، الذي ساهم فيه خبراء جزائريون، كمكسب هام آخر يضاف إلى الإمكانيات الجيوفضائية المتاحة في هذا المجال، مما يؤكد المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية للتحكم في تكنولوجيات الفضاء.

https://sarabic.ae/20250923/مسؤول-جزائري-يوضح-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-التعاون-الجزائري-الصيني-بشأن-تصنيع-السيارات-الكهربائية-1105180492.html

https://sarabic.ae/20250905/مسؤول-جزائري-معرض-التجارة-البينية-خطوة-استراتيجية-لتكامل-أفريقيا-والتعاون-مع-روسيا-والصين-واعد-1104543217.html

الجزائر

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, الصين, حصري