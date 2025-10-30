https://sarabic.ae/20251030/الصين-تجري-لأول-مرة-تجارب-على-فئران-في-الفضاء-1106567915.html
الصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الصينية عن إجراء طاقم مهمة "شنتشو 21" الفضائية تجارب علمية على الفئران، أثناء إقامتها في محطة الفضاء الصينية. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106567741_0:0:1395:785_1920x0_80_0_0_7dc12470ab90c597643dacfea90e9d58.jpg
وأوضح المتحدث باسم الوكالة، تشانغ جينغبو، أن المهمة ستنقل 4 فئران (ذكران وأنثيان) إلى المدار، في أول تجربة صينية على القوارض في الفضاء، لدراسة تأثير انعدام الجاذبية والفضاء المغلق على سلوكها.وأضاف تشانغ أن الفئران ستعود لاحقا إلى الأرض لإجراء أبحاث إضافية، حول استجابة الإجهاد والتغيرات التكيفية في أنسجتها وأعضائها، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.ومن المقرر إطلاق مهمة "شنتشو 21"، غدا الجمعة الساعة 11:44 مساء بتوقيت بكين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، ويشارك في المهمة رواد الفضاء تشانغ لو، وو في، وتشانغ هونغ تشانغ.وخلال وجودهم في المدار، سينفذ الطاقم 27 مشروعا علميا وتطبيقيا جديدا.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106567741_86:0:1326:930_1920x0_80_0_0_6a132e46edb44df54064db6c24edc9ae.jpg
سبوتنيك عربي
