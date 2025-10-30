عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
الصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاء
الصين تجري لأول مرة تجارب على فئران في الفضاء
أعلنت وكالة الفضاء الصينية عن إجراء طاقم مهمة "شنتشو 21" الفضائية تجارب علمية على الفئران، أثناء إقامتها في محطة الفضاء الصينية.
وأوضح المتحدث باسم الوكالة، تشانغ جينغبو، أن المهمة ستنقل 4 فئران (ذكران وأنثيان) إلى المدار، في أول تجربة صينية على القوارض في الفضاء، لدراسة تأثير انعدام الجاذبية والفضاء المغلق على سلوكها.وأضاف تشانغ أن الفئران ستعود لاحقا إلى الأرض لإجراء أبحاث إضافية، حول استجابة الإجهاد والتغيرات التكيفية في أنسجتها وأعضائها، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.ومن المقرر إطلاق مهمة "شنتشو 21"، غدا الجمعة الساعة 11:44 مساء بتوقيت بكين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، ويشارك في المهمة رواد الفضاء تشانغ لو، وو في، وتشانغ هونغ تشانغ.وخلال وجودهم في المدار، سينفذ الطاقم 27 مشروعا علميا وتطبيقيا جديدا.
أعلنت وكالة الفضاء الصينية عن إجراء طاقم مهمة "شنتشو 21" الفضائية تجارب علمية على الفئران، أثناء إقامتها في محطة الفضاء الصينية.
وأوضح المتحدث باسم الوكالة، تشانغ جينغبو، أن المهمة ستنقل 4 فئران (ذكران وأنثيان) إلى المدار، في أول تجربة صينية على القوارض في الفضاء، لدراسة تأثير انعدام الجاذبية والفضاء المغلق على سلوكها.
وأضاف تشانغ أن الفئران ستعود لاحقا إلى الأرض لإجراء أبحاث إضافية، حول استجابة الإجهاد والتغيرات التكيفية في أنسجتها وأعضائها، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
ومن المقرر إطلاق مهمة "شنتشو 21"، غدا الجمعة الساعة 11:44 مساء بتوقيت بكين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، ويشارك في المهمة رواد الفضاء تشانغ لو، وو في، وتشانغ هونغ تشانغ.
وخلال وجودهم في المدار، سينفذ الطاقم 27 مشروعا علميا وتطبيقيا جديدا.
