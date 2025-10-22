https://sarabic.ae/20251022/شنتشو-20-مشاهد-ولحظات-مميزة-من-داخل-مركبة-الفضاء-الصينية-فيديو-1106288071.html
"شنتشو-20"... مشاهد ولحظات مميزة من داخل مركبة الفضاء الصينية... فيديو
يواصل طاقم المركبة الفضائية الصينية "شنتشو-20" أداء مهامه العلمية والتقنية على متن محطة الفضاء "تيانقونغ"، بعد قضاء 170 يوما في المدار.
ويعمل الرواد في تناغم كامل، في إطار التحضيرات النهائية قبل عودتهم المرتقبة إلى الأرض.نعرض لكم فيما يلي فيديو من داخل المركبة الفضائية، تم تداوله من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تظهر الحياة اليومية لللطاقم المكون من ثلاث رواد فضاء، والاستعدادات للعودة من الفضاء إلى كوكب الأرض.وأنجز الطاقم مهامه بنجاح، داخل وخارج المركبة، في مجالات مثل علوم الحياة الفضائية وأبحاث متعلقة بجسم الإنسان وهو في الفضاء، وفيزياء انعدام الجاذبية، والتقنيات والتطبيقات الفضائية الجديدة.ونفذ رواد الفضاء أيضا سلسلة من المهام الأخرى، من بينها تدريب على الإنقاذ الطبي في الفضاء وتدريبات على مواجهة الطوارئ، إلى جانب مراقبة بيئة المحطة على نحو مستمر.
يواصل طاقم المركبة الفضائية الصينية "شنتشو-20" أداء مهامه العلمية والتقنية على متن محطة الفضاء "تيانقونغ"، بعد قضاء 170 يوما في المدار.
ويعمل الرواد في تناغم كامل، في إطار التحضيرات النهائية قبل عودتهم المرتقبة إلى الأرض.
نعرض لكم فيما يلي فيديو من داخل المركبة الفضائية، تم تداوله من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تظهر الحياة اليومية لللطاقم المكون من ثلاث رواد فضاء، والاستعدادات للعودة من الفضاء إلى كوكب الأرض.
وأنجز الطاقم مهامه بنجاح، داخل وخارج المركبة، في مجالات مثل علوم الحياة الفضائية وأبحاث متعلقة بجسم الإنسان وهو في الفضاء، وفيزياء انعدام الجاذبية، والتقنيات والتطبيقات الفضائية الجديدة.
ونفذ رواد الفضاء أيضا سلسلة من المهام الأخرى، من بينها تدريب على الإنقاذ الطبي في الفضاء وتدريبات على مواجهة الطوارئ، إلى جانب مراقبة بيئة المحطة على نحو مستمر.