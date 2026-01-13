باحثون روس يبتكرون مادة تزيد عمر أقطاب اللحام بنسبة الثلث

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
باحثون روس يبتكرون مادة تزيد عمر أقطاب اللحام بنسبة الثلث
طوّر علماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة جديدة لأقطاب اللحام المستخدمة في وصل القضبان المعدنية، ما يزيد من عمر أقطاب لحام المقاومة بمقدار الثلث، وحصل هذا الابتكار على براءة اختراع في روسيا.
يُستخدم لحام المقاومة لربط حديد التسليح في قطاع البناء، وتعتمد هذه الطريقة على وصل قضيبين معدنيين وتطبيق تيار كهربائي على نقطة التلامس، ويتم تسخين الأجزاء عند نقطة التلامس بسرعة إلى درجة الانصهار ثم تبريدها، ما يؤدي إلى تكوين اللحام.يتم تطبيق تيار كهربائي منخفض الجهد وعالي الضغط على نقطة التلامس باستخدام أقطاب كهربائية، وهي مواد استهلاكية تؤثر على جودة وبنية اللحام الناتج. تآكل هذه المواد يحدد إلى حد كبير تكلفة وإنتاجية عملية لحام المقاومة.وقال سيرغي بوسيجين، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد البوليتكنيك التابع للجامعة: "تكمن الميزة الرئيسية لهذا الابتكار في تركيبة القطب، وهي عبارة عن مركب من النحاس وجسيمات دقيقة من الكروم. يُضفي إدخال هذه الجسيمات في النحاس العادي باستخدام سبيكة رئيسية مُحَبَّبة خصائص إضافية، منها زيادة المتانة وتقليل خطر تلف القطب أثناء عمليات اللحام المتكررة". تم إجراء عشرات عمليات المحاكاة الحاسوبية باستخدام برامج حاسوبية، بالإضافة إلى اختبارات معملية فعلية.علماء روس ينجحون في خفض درجة حرارة استخراج الهيدروجين بمقدار 4.5 مراتإنجازات علمية روسية.. تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيمة
باحثون روس يبتكرون مادة تزيد عمر أقطاب اللحام بنسبة الثلث

14:56 GMT 13.01.2026
طوّر علماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة جديدة لأقطاب اللحام المستخدمة في وصل القضبان المعدنية، ما يزيد من عمر أقطاب لحام المقاومة بمقدار الثلث، وحصل هذا الابتكار على براءة اختراع في روسيا، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي للجامعة.
يُستخدم لحام المقاومة لربط حديد التسليح في قطاع البناء، وتعتمد هذه الطريقة على وصل قضيبين معدنيين وتطبيق تيار كهربائي على نقطة التلامس، ويتم تسخين الأجزاء عند نقطة التلامس بسرعة إلى درجة الانصهار ثم تبريدها، ما يؤدي إلى تكوين اللحام.
يتم تطبيق تيار كهربائي منخفض الجهد وعالي الضغط على نقطة التلامس باستخدام أقطاب كهربائية، وهي مواد استهلاكية تؤثر على جودة وبنية اللحام الناتج. تآكل هذه المواد يحدد إلى حد كبير تكلفة وإنتاجية عملية لحام المقاومة.

طوّر علماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية (SFU) مادة مركبة جديدة لأقطاب اللحام، تعتمد على جسيمات نانوية من النحاس والكروم. تُطيل هذه المادة عمر أقطاب اللحام بمقدار الثلث، وتُخفض تكلفة لحام المقاومة لتقوية المعادن.

مجتمع
أطباء روس ينجحون في علاج متلازمة نادرة لدى مريض يسمع نبضات قلبه
أمس, 14:55 GMT
وقال سيرغي بوسيجين، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد البوليتكنيك التابع للجامعة: "تكمن الميزة الرئيسية لهذا الابتكار في تركيبة القطب، وهي عبارة عن مركب من النحاس وجسيمات دقيقة من الكروم. يُضفي إدخال هذه الجسيمات في النحاس العادي باستخدام سبيكة رئيسية مُحَبَّبة خصائص إضافية، منها زيادة المتانة وتقليل خطر تلف القطب أثناء عمليات اللحام المتكررة".

وأضاف الباحث أن تقنية تصنيع هذه المادة بسيطة للغاية، ولا تتطلب معدات باهظة الثمن، كما أنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع، ويمكن استخدامها في المصانع حول العالم، وقد خضعت عملية تصنيع القطب لاختبارات وتحسينات متعددة المراحل".

تم إجراء عشرات عمليات المحاكاة الحاسوبية باستخدام برامج حاسوبية، بالإضافة إلى اختبارات معملية فعلية.
علماء روس ينجحون في خفض درجة حرارة استخراج الهيدروجين بمقدار 4.5 مرات
إنجازات علمية روسية.. تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيمة
