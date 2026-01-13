https://sarabic.ae/20260113/باحثون-روس-يبتكرون-مادة-تزيد-عمر-أقطاب-اللحام-بنسبة-الثلث-1109199748.html
باحثون روس يبتكرون مادة تزيد عمر أقطاب اللحام بنسبة الثلث
باحثون روس يبتكرون مادة تزيد عمر أقطاب اللحام بنسبة الثلث
سبوتنيك عربي
طوّر علماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة جديدة لأقطاب اللحام المستخدمة في وصل القضبان المعدنية، ما يزيد من عمر أقطاب لحام المقاومة بمقدار الثلث، وحصل هذا... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T14:56+0000
2026-01-13T14:56+0000
2026-01-13T14:56+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
محاكاة
معادن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107284895_0:83:2932:1732_1920x0_80_0_0_ccdf40d8abd692140d89bd5b20a91ba4.jpg
يُستخدم لحام المقاومة لربط حديد التسليح في قطاع البناء، وتعتمد هذه الطريقة على وصل قضيبين معدنيين وتطبيق تيار كهربائي على نقطة التلامس، ويتم تسخين الأجزاء عند نقطة التلامس بسرعة إلى درجة الانصهار ثم تبريدها، ما يؤدي إلى تكوين اللحام.يتم تطبيق تيار كهربائي منخفض الجهد وعالي الضغط على نقطة التلامس باستخدام أقطاب كهربائية، وهي مواد استهلاكية تؤثر على جودة وبنية اللحام الناتج. تآكل هذه المواد يحدد إلى حد كبير تكلفة وإنتاجية عملية لحام المقاومة.وقال سيرغي بوسيجين، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد البوليتكنيك التابع للجامعة: "تكمن الميزة الرئيسية لهذا الابتكار في تركيبة القطب، وهي عبارة عن مركب من النحاس وجسيمات دقيقة من الكروم. يُضفي إدخال هذه الجسيمات في النحاس العادي باستخدام سبيكة رئيسية مُحَبَّبة خصائص إضافية، منها زيادة المتانة وتقليل خطر تلف القطب أثناء عمليات اللحام المتكررة". تم إجراء عشرات عمليات المحاكاة الحاسوبية باستخدام برامج حاسوبية، بالإضافة إلى اختبارات معملية فعلية.علماء روس ينجحون في خفض درجة حرارة استخراج الهيدروجين بمقدار 4.5 مراتإنجازات علمية روسية.. تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيمة
https://sarabic.ae/20260112/أطباء-روس-ينجحون-في-علاج-متلازمة-نادرة-لدى-مريض-يسمع-نبضات-قلبه--1109163006.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107284895_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_9159d76cd973bf0724c7d20fb2f6e168.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, جامعات روسية, محاكاة, معادن
علوم, روسيا, جامعات روسية, محاكاة, معادن
باحثون روس يبتكرون مادة تزيد عمر أقطاب اللحام بنسبة الثلث
طوّر علماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة جديدة لأقطاب اللحام المستخدمة في وصل القضبان المعدنية، ما يزيد من عمر أقطاب لحام المقاومة بمقدار الثلث، وحصل هذا الابتكار على براءة اختراع في روسيا، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي للجامعة.
يُستخدم لحام المقاومة لربط حديد التسليح في قطاع البناء، وتعتمد هذه الطريقة على وصل قضيبين معدنيين وتطبيق تيار كهربائي على نقطة التلامس، ويتم تسخين الأجزاء عند نقطة التلامس بسرعة إلى درجة الانصهار ثم تبريدها، ما يؤدي إلى تكوين اللحام.
يتم تطبيق تيار كهربائي منخفض الجهد وعالي الضغط على نقطة التلامس باستخدام أقطاب كهربائية، وهي مواد استهلاكية تؤثر على جودة وبنية اللحام الناتج. تآكل هذه المواد يحدد إلى حد كبير تكلفة وإنتاجية عملية لحام المقاومة.
طوّر علماء في جامعة سيبيريا الفيدرالية (SFU) مادة مركبة جديدة لأقطاب اللحام، تعتمد على جسيمات نانوية من النحاس والكروم. تُطيل هذه المادة عمر أقطاب اللحام بمقدار الثلث، وتُخفض تكلفة لحام المقاومة لتقوية المعادن.
وقال سيرغي بوسيجين، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد البوليتكنيك التابع للجامعة: "تكمن الميزة الرئيسية لهذا الابتكار في تركيبة القطب، وهي عبارة عن مركب من النحاس وجسيمات دقيقة من الكروم. يُضفي إدخال هذه الجسيمات في النحاس العادي باستخدام سبيكة رئيسية مُحَبَّبة خصائص إضافية، منها زيادة المتانة وتقليل خطر تلف القطب أثناء عمليات اللحام المتكررة".
وأضاف الباحث أن تقنية تصنيع هذه المادة بسيطة للغاية، ولا تتطلب معدات باهظة الثمن، كما أنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع، ويمكن استخدامها في المصانع حول العالم، وقد خضعت عملية تصنيع القطب لاختبارات وتحسينات متعددة المراحل".
تم إجراء عشرات عمليات المحاكاة الحاسوبية باستخدام برامج حاسوبية، بالإضافة إلى اختبارات معملية فعلية.