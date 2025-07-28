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قائمة مصدري المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط.. العرب في الصدارة

قائمة مصدري المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط.. العرب في الصدارة

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات تقرير حديث، عن تصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدرة لمركبات المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط لعام 2024، وسط تنام في الطلب... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T06:28+0000

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وبحسب التقرير، فقد بلغت صادرات الإمارات من مركبات مثل الإيثريوم والسكانديوم ومخاليط العناصر الأرضية النادرة نحو 179 طنا، وهو ما يعادل 71% من إجمالي صادرات المنطقة، لتحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن باقي الدول.وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 37 طنا، ثم تركيا ثالثا بـ35 طنا، وبلغت الحصة المجمعة لهذه الدول الثلاثة 29% فقط من إجمالي صادرات المنطقة، وفقا لموقع "الطاقة".وسجلت الإمارات العربية المتحدة نموا سنويا مركبا قدره 49.9% في صادرات هذه المعادن خلال الفترة من 2013 إلى 2024، بينما نمت صادرات إسرائيل بوتيرة أسرع بلغت 56.2%، في حين تراجعت صادرات تركيا بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها.ومن حيث القيمة، فقد حافظت الإمارات على موقعها كأكبر مصدر في المنطقة، بإجمالي 11 مليون دولار، تمثل 87% من القيمة الإجمالية لصادرات الشرق الأوسط، تلتها تركيا بـ882 ألف دولار (7.1%)، فيما جاءت إسرائيل دون هذا المستوى.ووفق التقرير، فقد ارتفعت صادرات الإمارات من حيث القيمة بنسبة 42.1% سنويا خلال الفترة المشمولة، بينما نمت صادرات تركيا بنسبة 17.5%، وإسرائيل بنسبة 4.9%.أما على مستوى الأسعار، فقد بلغ متوسط سعر صادرات المعادن الأرضية النادرة في المنطقة عام 2024 نحو 49,390 دولارا للطن، وسجلت الإمارات أعلى سعر بـ60,325 دولارا للطن، بينما سجلت إسرائيل السعر الأدنى بـ19,726 دولارا للطن.وأشار التقرير إلى أن أسعار هذه المعادن شهدت تقلبات كبيرة بين عامي 2013 و2024، وبلغت ذروتها في 2020 حينما وصل السعر إلى 81,196 دولارا للطن، قبل أن تتراجع تدريجيا في السنوات التالية.ويعكس هذا التقدم الإماراتي المتسارع نجاح الدولة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة المعادن الإستراتيجية، في ظل خططها لتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع استثماراتها في سلاسل الإمداد العالمية.

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