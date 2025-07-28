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09:48 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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https://sarabic.ae/20250728/قائمة-مصدري-المعادن-الأرضية-النادرة-في-الشرق-الأوسط-العرب-في-الصدارة-1103099593.html
قائمة مصدري المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط.. العرب في الصدارة
قائمة مصدري المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط.. العرب في الصدارة
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات تقرير حديث، عن تصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدرة لمركبات المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط لعام 2024، وسط تنام في الطلب... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T06:28+0000
2025-07-28T06:28+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وبحسب التقرير، فقد بلغت صادرات الإمارات من مركبات مثل الإيثريوم والسكانديوم ومخاليط العناصر الأرضية النادرة نحو 179 طنا، وهو ما يعادل 71% من إجمالي صادرات المنطقة، لتحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن باقي الدول.وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 37 طنا، ثم تركيا ثالثا بـ35 طنا، وبلغت الحصة المجمعة لهذه الدول الثلاثة 29% فقط من إجمالي صادرات المنطقة، وفقا لموقع "الطاقة".وسجلت الإمارات العربية المتحدة نموا سنويا مركبا قدره 49.9% في صادرات هذه المعادن خلال الفترة من 2013 إلى 2024، بينما نمت صادرات إسرائيل بوتيرة أسرع بلغت 56.2%، في حين تراجعت صادرات تركيا بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها.ومن حيث القيمة، فقد حافظت الإمارات على موقعها كأكبر مصدر في المنطقة، بإجمالي 11 مليون دولار، تمثل 87% من القيمة الإجمالية لصادرات الشرق الأوسط، تلتها تركيا بـ882 ألف دولار (7.1%)، فيما جاءت إسرائيل دون هذا المستوى.ووفق التقرير، فقد ارتفعت صادرات الإمارات من حيث القيمة بنسبة 42.1% سنويا خلال الفترة المشمولة، بينما نمت صادرات تركيا بنسبة 17.5%، وإسرائيل بنسبة 4.9%.أما على مستوى الأسعار، فقد بلغ متوسط سعر صادرات المعادن الأرضية النادرة في المنطقة عام 2024 نحو 49,390 دولارا للطن، وسجلت الإمارات أعلى سعر بـ60,325 دولارا للطن، بينما سجلت إسرائيل السعر الأدنى بـ19,726 دولارا للطن.وأشار التقرير إلى أن أسعار هذه المعادن شهدت تقلبات كبيرة بين عامي 2013 و2024، وبلغت ذروتها في 2020 حينما وصل السعر إلى 81,196 دولارا للطن، قبل أن تتراجع تدريجيا في السنوات التالية.ويعكس هذا التقدم الإماراتي المتسارع نجاح الدولة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة المعادن الإستراتيجية، في ظل خططها لتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع استثماراتها في سلاسل الإمداد العالمية.
https://sarabic.ae/20220912/عملة-إيثريوم-تخضع-لإصلاح-ضخم-وواحد-من-أكبر-التحديثات-في-قطاع-التشفير-1067632367.html
https://sarabic.ae/20250727/دولة-عربية-تدشن-مشروعا-استراتيجيا-لتكرير-أحد-أهم-معادن-الأرض-1103079684.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, اقتصاد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, اقتصاد, الأخبار

قائمة مصدري المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط.. العرب في الصدارة

06:28 GMT 28.07.2025
© Photo / Unsplash/ Shutter Speedرمز معدن الإيثريوم
رمز معدن الإيثريوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Photo / Unsplash/ Shutter Speed
تابعنا عبر
كشفت بيانات تقرير حديث، عن تصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدرة لمركبات المعادن الأرضية النادرة في الشرق الأوسط لعام 2024، وسط تنام في الطلب العالمي على تلك العناصر الحيوية في الصناعات التقنية والطاقة النظيفة.
وبحسب التقرير، فقد بلغت صادرات الإمارات من مركبات مثل الإيثريوم والسكانديوم ومخاليط العناصر الأرضية النادرة نحو 179 طنا، وهو ما يعادل 71% من إجمالي صادرات المنطقة، لتحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عن باقي الدول.
وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 37 طنا، ثم تركيا ثالثا بـ35 طنا، وبلغت الحصة المجمعة لهذه الدول الثلاثة 29% فقط من إجمالي صادرات المنطقة، وفقا لموقع "الطاقة".
وسجلت الإمارات العربية المتحدة نموا سنويا مركبا قدره 49.9% في صادرات هذه المعادن خلال الفترة من 2013 إلى 2024، بينما نمت صادرات إسرائيل بوتيرة أسرع بلغت 56.2%، في حين تراجعت صادرات تركيا بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها.
عملات مشفرة منها البيتكوين وإيثيريوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
مجتمع
عملة "إيثريوم" تخضع لإصلاح ضخم وواحد من أكبر التحديثات في قطاع التشفير
12 سبتمبر 2022, 11:35 GMT
ومن حيث القيمة، فقد حافظت الإمارات على موقعها كأكبر مصدر في المنطقة، بإجمالي 11 مليون دولار، تمثل 87% من القيمة الإجمالية لصادرات الشرق الأوسط، تلتها تركيا بـ882 ألف دولار (7.1%)، فيما جاءت إسرائيل دون هذا المستوى.
ووفق التقرير، فقد ارتفعت صادرات الإمارات من حيث القيمة بنسبة 42.1% سنويا خلال الفترة المشمولة، بينما نمت صادرات تركيا بنسبة 17.5%، وإسرائيل بنسبة 4.9%.
بطارية سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
دولة عربية تدشن مشروعا استراتيجيا لتكرير أحد أهم معادن الأرض
أمس, 10:43 GMT
أما على مستوى الأسعار، فقد بلغ متوسط سعر صادرات المعادن الأرضية النادرة في المنطقة عام 2024 نحو 49,390 دولارا للطن، وسجلت الإمارات أعلى سعر بـ60,325 دولارا للطن، بينما سجلت إسرائيل السعر الأدنى بـ19,726 دولارا للطن.
وأشار التقرير إلى أن أسعار هذه المعادن شهدت تقلبات كبيرة بين عامي 2013 و2024، وبلغت ذروتها في 2020 حينما وصل السعر إلى 81,196 دولارا للطن، قبل أن تتراجع تدريجيا في السنوات التالية.
ويعكس هذا التقدم الإماراتي المتسارع نجاح الدولة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة المعادن الإستراتيجية، في ظل خططها لتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع استثماراتها في سلاسل الإمداد العالمية.
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