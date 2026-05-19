https://sarabic.ae/20260519/علماء-روس-يطورون-فلترا-خارقا-لتنقية-المياه-من-المعادن-السامة-1113526702.html
علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة
علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة
سبوتنيك عربي
صرح المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم لوكالة "سبوتنيك"، أن علماء روس بالتعاون مع نظرائهم الفرنسيين، طوروا مادة جديدة لتنقية المياه بكفاءة فائقة من أيونات... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T07:57+0000
2026-05-19T07:57+0000
2026-05-19T07:58+0000
مجتمع
علوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
مياه
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113526351_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e43e02d16695897d1b3896fd261db8d1.jpg
ووفقا للمؤسسة الروسية، يمكن إنتاج هذا البديل الفعال للكربون المنشط في درجة حرارة الغرفة من السيليكا والغراء في خطوة واحدة، ولا تتطلب المادة أي معالجة إضافية، وإنتاج المادة الماصة الجديدة يستهلك الحد الأدنى من الموارد: الماء والكهرباء والمواد الكيميائية.وتابعت: "يعدّ النحاس من أكثر المعادن الثقيلة سمّية، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والبناء. وقد تتجاوز تركيزات النحاس في الماء المعايير المحددة (1 ميلليغرام لكل لتر) بشكل كبير نتيجة لعدم فعالية معالجة المياه في المناطق الصناعية.وعند تعريض المادة الجديدة لمياه تحتوي على النحاس، يترسب المعدن على سطح المادة الماصة على شكل مركبات غير قابلة للذوبان، وتلتصق هذه المواد بقوة بالمادة الحاملة.ووفقًا لكاميل رابادانوف، الباحث البارز في المركز التحليلي للاستخدام الجماعي التابع لمركز داغستان الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فإن العلماء يخططون لتكييف المادة الماصة لاستخلاص معادن أخرى - كالزئبق والكادميوم والرصاص - بالإضافة إلى الذرات المشعة.يخترق 460 ملم من الفولاذ...روسيا تفعل نظام تفتيش متطور لحماية المنشآتروسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان
https://sarabic.ae/20260518/علماء-روس-يطورون-طلاء-جديدا-لإخفاء-الطائرات-والسفن-عن-الرادار-1113506541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113526351_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_c5bd2fac7c3890469397310b5c6a5eba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مياه
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مياه
علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة
07:57 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 07:58 GMT 19.05.2026)
صرح المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم لوكالة "سبوتنيك"، أن علماء روس بالتعاون مع نظرائهم الفرنسيين، طوروا مادة جديدة لتنقية المياه بكفاءة فائقة من أيونات النحاس السامة، حيث أن المادة أكثر فعالية بـ 14 مرة من الكربون المنشط، ويمكنها إزالة 99% من النحاس من الماء خلال ساعتين.
ووفقا للمؤسسة الروسية، يمكن إنتاج هذا البديل الفعال للكربون المنشط في درجة حرارة الغرفة من السيليكا والغراء في خطوة واحدة، ولا تتطلب المادة أي معالجة إضافية، وإنتاج المادة الماصة الجديدة يستهلك الحد الأدنى من الموارد: الماء والكهرباء والمواد الكيميائية.
وأوضحت أنه حاليا تستخدم تقنيات الترشيح الغشائي أو الترشيح بالراتنجات الأيونية لإزالة النحاس من الماء، إلا أن هذه الطرق قد تكون غير فعالة وتتطلب مواد كيميائية باهظة الثمن ومعدات معقدة، وأن تركيزات النحاس في مياه الصرف الصحي التي تتجاوز المعايير لا تهدد الشركات بغرامات باهظة فحسب، بل تشكل أيضًا خطرًا على النظام البيئي.
وتابعت: "يعدّ النحاس من أكثر المعادن الثقيلة سمّية، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والبناء. وقد تتجاوز تركيزات النحاس في الماء المعايير المحددة (1 ميلليغرام لكل لتر) بشكل كبير نتيجة لعدم فعالية معالجة المياه في المناطق الصناعية.
وعند تعريض المادة الجديدة لمياه تحتوي على النحاس، يترسب المعدن على سطح المادة الماصة على شكل مركبات غير قابلة للذوبان، وتلتصق هذه المواد بقوة بالمادة الحاملة.
وقالت شاناز أماييف، كبيرة المهندسين في قسم الكيمياء غير العضوية والبيئة الكيميائية في جامعة داغستان الحكومية، وأحد المشاركين في تطوير هذه التقنية: "إن رفع درجة الحرارة من درجة حرارة الغرفة (نحو 25 درجة مئوية) إلى 40 درجة مئوية، يحسّن من إزالة النحاس من الماء، ما يسمح باستخدام المادة الماصة لتنقية مياه الصرف الصناعي الساخنة في صناعات المعادن والكيماويات، وتكون هذه العملية أكثر فعالية في البيئات الحمضية والمتعادلة، حيث تتم إزالة 99% من النحاس".
ووفقًا لكاميل رابادانوف، الباحث البارز في المركز التحليلي للاستخدام الجماعي التابع لمركز داغستان الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فإن العلماء يخططون لتكييف المادة الماصة لاستخلاص معادن أخرى - كالزئبق والكادميوم والرصاص - بالإضافة إلى الذرات المشعة.