علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة

عربي
نظام كييف يخطط لشن هجمات ضد روسيا من أراضي دول البلطيق- الاستخبارات الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260519/علماء-روس-يطورون-فلترا-خارقا-لتنقية-المياه-من-المعادن-السامة-1113526702.html
علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة
علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة
سبوتنيك عربي
صرح المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم لوكالة "سبوتنيك"، أن علماء روس بالتعاون مع نظرائهم الفرنسيين، طوروا مادة جديدة لتنقية المياه بكفاءة فائقة من أيونات... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T07:57+0000
2026-05-19T07:58+0000
مجتمع
علوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
مياه
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113526351_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_e43e02d16695897d1b3896fd261db8d1.jpg
ووفقا للمؤسسة الروسية، يمكن إنتاج هذا البديل الفعال للكربون المنشط في درجة حرارة الغرفة من السيليكا والغراء في خطوة واحدة، ولا تتطلب المادة أي معالجة إضافية، وإنتاج المادة الماصة الجديدة يستهلك الحد الأدنى من الموارد: الماء والكهرباء والمواد الكيميائية.وتابعت: "يعدّ النحاس من أكثر المعادن الثقيلة سمّية، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والبناء. وقد تتجاوز تركيزات النحاس في الماء المعايير المحددة (1 ميلليغرام لكل لتر) بشكل كبير نتيجة لعدم فعالية معالجة المياه في المناطق الصناعية.وعند تعريض المادة الجديدة لمياه تحتوي على النحاس، يترسب المعدن على سطح المادة الماصة على شكل مركبات غير قابلة للذوبان، وتلتصق هذه المواد بقوة بالمادة الحاملة.ووفقًا لكاميل رابادانوف، الباحث البارز في المركز التحليلي للاستخدام الجماعي التابع لمركز داغستان الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فإن العلماء يخططون لتكييف المادة الماصة لاستخلاص معادن أخرى - كالزئبق والكادميوم والرصاص - بالإضافة إلى الذرات المشعة.يخترق 460 ملم من الفولاذ...روسيا تفعل نظام تفتيش متطور لحماية المنشآتروسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان
https://sarabic.ae/20260518/علماء-روس-يطورون-طلاء-جديدا-لإخفاء-الطائرات-والسفن-عن-الرادار-1113506541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113526351_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_c5bd2fac7c3890469397310b5c6a5eba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مياه
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مياه

علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة

07:57 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 07:58 GMT 19.05.2026)
© Sputnik . مولدة بالذكاء الاصطناعيعلماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامة
علماء روس يطورون فلترا خارقا لتنقية المياه من المعادن السامة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Sputnik . مولدة بالذكاء الاصطناعي
تابعنا عبر
صرح المكتب الإعلامي للمؤسسة الروسية للعلوم لوكالة "سبوتنيك"، أن علماء روس بالتعاون مع نظرائهم الفرنسيين، طوروا مادة جديدة لتنقية المياه بكفاءة فائقة من أيونات النحاس السامة، حيث أن المادة أكثر فعالية بـ 14 مرة من الكربون المنشط، ويمكنها إزالة 99% من النحاس من الماء خلال ساعتين.
ووفقا للمؤسسة الروسية، يمكن إنتاج هذا البديل الفعال للكربون المنشط في درجة حرارة الغرفة من السيليكا والغراء في خطوة واحدة، ولا تتطلب المادة أي معالجة إضافية، وإنتاج المادة الماصة الجديدة يستهلك الحد الأدنى من الموارد: الماء والكهرباء والمواد الكيميائية.
وأوضحت أنه حاليا تستخدم تقنيات الترشيح الغشائي أو الترشيح بالراتنجات الأيونية لإزالة النحاس من الماء، إلا أن هذه الطرق قد تكون غير فعالة وتتطلب مواد كيميائية باهظة الثمن ومعدات معقدة، وأن تركيزات النحاس في مياه الصرف الصحي التي تتجاوز المعايير لا تهدد الشركات بغرامات باهظة فحسب، بل تشكل أيضًا خطرًا على النظام البيئي.
وتابعت: "يعدّ النحاس من أكثر المعادن الثقيلة سمّية، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والبناء. وقد تتجاوز تركيزات النحاس في الماء المعايير المحددة (1 ميلليغرام لكل لتر) بشكل كبير نتيجة لعدم فعالية معالجة المياه في المناطق الصناعية.
رادار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طلاء جديدا لإخفاء الطائرات والسفن عن الرادار
أمس, 12:19 GMT
وعند تعريض المادة الجديدة لمياه تحتوي على النحاس، يترسب المعدن على سطح المادة الماصة على شكل مركبات غير قابلة للذوبان، وتلتصق هذه المواد بقوة بالمادة الحاملة.

وقالت شاناز أماييف، كبيرة المهندسين في قسم الكيمياء غير العضوية والبيئة الكيميائية في جامعة داغستان الحكومية، وأحد المشاركين في تطوير هذه التقنية: "إن رفع درجة الحرارة من درجة حرارة الغرفة (نحو 25 درجة مئوية) إلى 40 درجة مئوية، يحسّن من إزالة النحاس من الماء، ما يسمح باستخدام المادة الماصة لتنقية مياه الصرف الصناعي الساخنة في صناعات المعادن والكيماويات، وتكون هذه العملية أكثر فعالية في البيئات الحمضية والمتعادلة، حيث تتم إزالة 99% من النحاس".

ووفقًا لكاميل رابادانوف، الباحث البارز في المركز التحليلي للاستخدام الجماعي التابع لمركز داغستان الفيدرالي للأبحاث التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، فإن العلماء يخططون لتكييف المادة الماصة لاستخلاص معادن أخرى - كالزئبق والكادميوم والرصاص - بالإضافة إلى الذرات المشعة.
يخترق 460 ملم من الفولاذ...روسيا تفعل نظام تفتيش متطور لحماية المنشآت
روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала