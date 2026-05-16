روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260516/روسيا-وكوبا-تختبران-داء-للكشف-عن-السرطان-1113468570.html
روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان
روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان
سبوتنيك عربي
أعلن مدير المعهد الكوبي للأورام والعلاج الإشعاعي (INOR)، لويس إدواردو مارتين، عن تعاون علمي وطبي نشط بين المعهد ومركز "نابالكوف" السريري العلمي في سانت... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T12:00+0000
2026-05-16T12:00+0000
مجتمع
روسيا
كوبا
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113468414_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_568b9241c141bf4514b3618c9ae26d64.jpg
وأوضح مارتين لوكالة "سبوتنيك" أن "التعاون يشمل تبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الجانبين، حيث يشارك الأطباء والباحثون الكوبيون في برامج تدريبية ومؤتمرات علمية بروسيا، فيما يزور مختصون روس كوبا بشكل دوري".ووفقًا له، تهدف الدراسات التي تُجرى على مرضى كوبيين إلى دراسة فعالية الدواء في الكشف عن سرطان الجلد وسرطان الغدد الليمفاوية، مما يتيح للمرضى الكوبيين الحصول على علاجات عالمية المستوى.وأضاف أن نتائج التجارب السريرية عُرضت بالفعل في كل من روسيا وكوبا، وتتوافق مع المعايير الدولية.وقال مارتين: "نحافظ على تواصل مستمر عبر مؤتمرات الفيديو، ونعتقد أن هذا التعاون يعود بفوائد جمة على كلا المؤسستين".وأشار مارتن أيضا إلى أن كبار أطباء الأورام الروس ورؤساء المؤسسات المتخصصة زاروا كوبا خلال العامين الماضيين، حيث أقاموا معها "علاقات عمل ممتازة"، مؤكدا أن كوبا وروسيا حليفتان منذ سنوات طويلة، معربا عن امتنانه لموسكو على دعمها.وخلال الزيارة، التقى متخصصون كوبيون، بقيادة وزير الصحة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال، مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، لمناقشة فرص توسيع وتنويع التعاون، بالإضافة إلى مشاريع تدريب المتخصصين في علم الأورام، وطب الأم والطفل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية.علماء روس يطورون طريقة أرخص وأكثر دقة لتدمير الخلايا السرطانية بالليزرعلماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20260512/علماء-روس-يطورون-طريقة-أرخص-وأكثر-دقة-لتدمير-الخلايا-السرطانية-بالليزر-1113348302.html
https://sarabic.ae/20260512/علماء-روس-يطورون-أعين-إضافية-لأطباء-الأشعة-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1113347453.html
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/10/1113468414_173:0:1268:821_1920x0_80_0_0_0a615759ce7732e565baaa06d3e936e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, كوبا, علماء روس
روسيا, كوبا, علماء روس

روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان

12:00 GMT 16.05.2026
© Photo / Rostec State Corporation Press Serviceروسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان
روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© Photo / Rostec State Corporation Press Service
تابعنا عبر
أعلن مدير المعهد الكوبي للأورام والعلاج الإشعاعي (INOR)، لويس إدواردو مارتين، عن تعاون علمي وطبي نشط بين المعهد ومركز "نابالكوف" السريري العلمي في سانت بطرسبورغ الروسية، يشمل تطوير أدوية مضادة للسرطان وإجراء تجارب سريرية على بديل حيوي لعقار "بيمبروليزوماب"، وسط نتائج أولية وصفها بـالواعدة جدا.
وأوضح مارتين لوكالة "سبوتنيك" أن "التعاون يشمل تبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الجانبين، حيث يشارك الأطباء والباحثون الكوبيون في برامج تدريبية ومؤتمرات علمية بروسيا، فيما يزور مختصون روس كوبا بشكل دوري".

وأشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على تجارب سريرية لدواء يعد بديلا حيويا لعقار "بيمبروليزوماب" المستخدم في علاج السرطان.

ووفقًا له، تهدف الدراسات التي تُجرى على مرضى كوبيين إلى دراسة فعالية الدواء في الكشف عن سرطان الجلد وسرطان الغدد الليمفاوية، مما يتيح للمرضى الكوبيين الحصول على علاجات عالمية المستوى.
سرطان البروستاتا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة أرخص وأكثر دقة لتدمير الخلايا السرطانية بالليزر
12 مايو, 11:45 GMT
وأضاف أن نتائج التجارب السريرية عُرضت بالفعل في كل من روسيا وكوبا، وتتوافق مع المعايير الدولية.

وبيّن مارتين أن كوبا تمكنت، عبر التعاون مع شركات أدوية روسية من بينها "بيوكاد"، من الحصول على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الخاصة بعقار "بيمبروليزوماب"، وهو علاج لم يكن متاحا سابقا في البلاد.

وقال مارتين: "نحافظ على تواصل مستمر عبر مؤتمرات الفيديو، ونعتقد أن هذا التعاون يعود بفوائد جمة على كلا المؤسستين".
قسم أمراض الجهاز البولي بمعهد تعزيز مهارات الأطباء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
مجتمع
علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
12 مايو, 11:03 GMT
وأشار مارتن أيضا إلى أن كبار أطباء الأورام الروس ورؤساء المؤسسات المتخصصة زاروا كوبا خلال العامين الماضيين، حيث أقاموا معها "علاقات عمل ممتازة"، مؤكدا أن كوبا وروسيا حليفتان منذ سنوات طويلة، معربا عن امتنانه لموسكو على دعمها.

وفي مطلع أبريل/نيسان، زار إدواردو مارتن، ضمن الوفد الكوبي، مدينة سانت بطرسبرغ وعددًا من المؤسسات الطبية فيها، وذلك في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين كوبا وروسيا.

وخلال الزيارة، التقى متخصصون كوبيون، بقيادة وزير الصحة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال، مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، لمناقشة فرص توسيع وتنويع التعاون، بالإضافة إلى مشاريع تدريب المتخصصين في علم الأورام، وطب الأم والطفل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية.
علماء روس يطورون طريقة أرخص وأكثر دقة لتدمير الخلايا السرطانية بالليزر
علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала