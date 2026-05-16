روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطان
سبوتنيك عربي
أعلن مدير المعهد الكوبي للأورام والعلاج الإشعاعي (INOR)، لويس إدواردو مارتين، عن تعاون علمي وطبي نشط بين المعهد ومركز "نابالكوف" السريري العلمي في سانت... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T12:00+0000
أعلن مدير المعهد الكوبي للأورام والعلاج الإشعاعي (INOR)، لويس إدواردو مارتين، عن تعاون علمي وطبي نشط بين المعهد ومركز "نابالكوف" السريري العلمي في سانت بطرسبورغ الروسية، يشمل تطوير أدوية مضادة للسرطان وإجراء تجارب سريرية على بديل حيوي لعقار "بيمبروليزوماب"، وسط نتائج أولية وصفها بـالواعدة جدا.
وأوضح مارتين لوكالة "سبوتنيك" أن "التعاون يشمل تبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الجانبين، حيث يشارك الأطباء والباحثون الكوبيون في برامج تدريبية ومؤتمرات علمية بروسيا، فيما يزور مختصون روس كوبا بشكل دوري".
وأشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على تجارب سريرية لدواء يعد بديلا حيويا لعقار "بيمبروليزوماب" المستخدم في علاج السرطان.
ووفقًا له، تهدف الدراسات التي تُجرى على مرضى كوبيين إلى دراسة فعالية الدواء في الكشف عن سرطان الجلد وسرطان الغدد الليمفاوية، مما يتيح للمرضى الكوبيين الحصول على علاجات عالمية المستوى.
وأضاف أن نتائج التجارب السريرية عُرضت بالفعل في كل من روسيا وكوبا، وتتوافق مع المعايير الدولية.
وبيّن مارتين أن كوبا تمكنت، عبر التعاون مع شركات أدوية روسية من بينها "بيوكاد"، من الحصول على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الخاصة بعقار "بيمبروليزوماب"، وهو علاج لم يكن متاحا سابقا في البلاد.
وقال مارتين: "نحافظ على تواصل مستمر عبر مؤتمرات الفيديو، ونعتقد أن هذا التعاون يعود بفوائد جمة على كلا المؤسستين".
وأشار مارتن أيضا إلى أن كبار أطباء الأورام الروس ورؤساء المؤسسات المتخصصة
زاروا كوبا خلال العامين الماضيين، حيث أقاموا معها "علاقات عمل ممتازة"، مؤكدا أن كوبا وروسيا حليفتان منذ سنوات طويلة، معربا عن امتنانه لموسكو على دعمها.
وفي مطلع أبريل/نيسان، زار إدواردو مارتن، ضمن الوفد الكوبي، مدينة سانت بطرسبرغ وعددًا من المؤسسات الطبية فيها، وذلك في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين كوبا وروسيا.
وخلال الزيارة، التقى متخصصون كوبيون، بقيادة وزير الصحة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال، مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، لمناقشة فرص توسيع وتنويع التعاون، بالإضافة إلى مشاريع تدريب المتخصصين في علم الأورام، وطب الأم والطفل، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية.