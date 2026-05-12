علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
أعلن علماء من جامعة إنوبوليس في مدينة قازان الروسية عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يعد بمثابة "مساعد ذكي" لأطباء الأشعة، قادر على تحليل صور الأشعة السينية... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا للباحثين، فإن النموذج الجديد لا يكتفي بتحديد المناطق البارزة في الصور الطبية، كما تفعل الأنظمة التقليدية، بل يتجاوز ذلك ليفهم السياق الطبي الحقيقي، مثل التمييز بين علامات الالتهاب الرئوي أو فشل القلب أو متابعة التئام كسور الأضلاع.وأوضح العلماء أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليًا في التشخيص غالبًا ما تركز على نقاط مضيئة أو مظلمة في الصور دون فهم طبي حقيقي، مما قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بسبب عوامل خارجية مثل الإضاءة أو وجود أجسام معدنية على جسم المريض.النظام الجديد يعتمد على دمج الرؤية الحاسوبية مع البيانات الطبية والمعرفة التشريحية، حيث يستطيع التنبؤ ليس فقط بالمناطق التي يركز عليها الطبيب، بل أيضًا بتسلسل حركة العين أثناء قراءة صورة الأشعة، بما يشبه تمامًا طريقة تفكير طبيب الأشعة عند التشخيص.وقال الباحث دميتري لافوف من مختبر الذكاء الاصطناعي الطبي في الجامعة إن النموذج يحول أجزاء الصورة إلى مفاهيم مفهومة مثل: عظم، قلب، أو تعتيم، مما يجعل نتائج الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية وقابلة للتفسير من قبل الأطباء.أما تدريب النظام فتم باستخدام ثلاثة أنواع من البيانات: خصائص بصرية من خوارزميات طبية، وبيانات تشخيصية مثل: طبيعي أو التهاب رئوي، إضافة إلى بيانات دلالية تصف كيفية تفسير البشر للصور الطبية.وبحسب رئيس المختبر إيليا بيرشين، فإن النظام الجديد حقق دقة أعلى بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالأنظمة المماثلة في اكتشاف أمراض مثل الالتهاب الرئوي وفشل القلب. لكنه شدد على أن الهدف ليس استبدال الطبيب، بل تحسين تدريب الأطباء الجدد وتعليمهم كيفية النظر بشكل صحيح إلى الصور الطبية.كما أشار إلى أن التقنية قد تستخدم مستقبلًا في تطوير محاكيات تدريبية لأطباء الأشعة، إضافة إلى جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية أكثر وضوحًا وثقة لدى الأطباء.وقد تم تنفيذ هذا البحث بدعم من وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا.
علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلن علماء من جامعة إنوبوليس في مدينة قازان الروسية عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يعد بمثابة "مساعد ذكي" لأطباء الأشعة، قادر على تحليل صور الأشعة السينية وتفسيرها بدقة أعلى، بل ومحاكاة طريقة نظر الأطباء أثناء الفحص.
ووفقًا للباحثين، فإن النموذج الجديد لا يكتفي بتحديد المناطق البارزة في الصور الطبية، كما تفعل الأنظمة التقليدية، بل يتجاوز ذلك ليفهم السياق الطبي الحقيقي، مثل التمييز بين علامات الالتهاب الرئوي أو فشل القلب أو متابعة التئام كسور الأضلاع.
وأوضح العلماء أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليًا في التشخيص غالبًا ما تركز على نقاط مضيئة أو مظلمة في الصور دون فهم طبي حقيقي، مما قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بسبب عوامل خارجية مثل الإضاءة أو وجود أجسام معدنية على جسم المريض.
النظام الجديد يعتمد على دمج الرؤية الحاسوبية مع البيانات الطبية والمعرفة التشريحية، حيث يستطيع التنبؤ ليس فقط بالمناطق التي يركز عليها الطبيب، بل أيضًا بتسلسل حركة العين أثناء قراءة صورة الأشعة، بما يشبه تمامًا طريقة تفكير طبيب الأشعة عند التشخيص.
وقال الباحث دميتري لافوف من مختبر الذكاء الاصطناعي الطبي في الجامعة إن النموذج يحول أجزاء الصورة إلى مفاهيم مفهومة مثل: عظم، قلب، أو تعتيم، مما يجعل نتائج الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية وقابلة للتفسير من قبل الأطباء.
أما تدريب النظام فتم باستخدام ثلاثة أنواع من البيانات: خصائص بصرية من خوارزميات طبية، وبيانات تشخيصية مثل: طبيعي أو التهاب رئوي، إضافة إلى بيانات دلالية تصف كيفية تفسير البشر للصور الطبية.
وبحسب رئيس المختبر إيليا بيرشين، فإن النظام الجديد حقق دقة أعلى بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالأنظمة المماثلة في اكتشاف أمراض مثل الالتهاب الرئوي وفشل القلب. لكنه شدد على أن الهدف ليس استبدال الطبيب، بل تحسين تدريب الأطباء الجدد وتعليمهم كيفية النظر بشكل صحيح إلى الصور الطبية.
كما أشار إلى أن التقنية قد تستخدم مستقبلًا في تطوير محاكيات تدريبية لأطباء الأشعة، إضافة إلى جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية أكثر وضوحًا وثقة لدى الأطباء.
وقد تم تنفيذ هذا البحث بدعم من وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا.
