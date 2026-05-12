علماء روس يطورون "أعين إضافية" لأطباء الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلن علماء من جامعة إنوبوليس في مدينة قازان الروسية عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يعد بمثابة "مساعد ذكي" لأطباء الأشعة، قادر على تحليل صور الأشعة السينية... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن علماء من جامعة إنوبوليس في مدينة قازان الروسية عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يعد بمثابة "مساعد ذكي" لأطباء الأشعة، قادر على تحليل صور الأشعة السينية وتفسيرها بدقة أعلى، بل ومحاكاة طريقة نظر الأطباء أثناء الفحص.
ووفقًا للباحثين، فإن النموذج الجديد لا يكتفي بتحديد المناطق البارزة في الصور الطبية، كما تفعل الأنظمة التقليدية، بل يتجاوز ذلك ليفهم السياق الطبي الحقيقي، مثل التمييز بين علامات الالتهاب الرئوي أو فشل القلب أو متابعة التئام كسور الأضلاع.
وأوضح العلماء أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليًا في التشخيص غالبًا ما تركز على نقاط مضيئة أو مظلمة في الصور دون فهم طبي حقيقي، مما قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بسبب عوامل خارجية مثل الإضاءة أو وجود أجسام معدنية على جسم المريض.
النظام الجديد يعتمد على دمج الرؤية الحاسوبية مع البيانات الطبية والمعرفة التشريحية، حيث يستطيع التنبؤ ليس فقط بالمناطق التي يركز عليها الطبيب، بل أيضًا بتسلسل حركة العين أثناء قراءة صورة الأشعة، بما يشبه تمامًا طريقة تفكير طبيب الأشعة عند التشخيص.
وقال الباحث دميتري لافوف من مختبر الذكاء الاصطناعي الطبي في الجامعة إن النموذج يحول أجزاء الصورة إلى مفاهيم مفهومة مثل: عظم، قلب، أو تعتيم، مما يجعل نتائج الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية وقابلة للتفسير من قبل الأطباء.
أما تدريب النظام فتم باستخدام ثلاثة أنواع من البيانات: خصائص بصرية من خوارزميات طبية، وبيانات تشخيصية مثل: طبيعي أو التهاب رئوي، إضافة إلى بيانات دلالية تصف كيفية تفسير البشر للصور الطبية.
وبحسب رئيس المختبر إيليا بيرشين، فإن النظام الجديد حقق دقة أعلى بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالأنظمة المماثلة في اكتشاف أمراض مثل الالتهاب الرئوي وفشل القلب. لكنه شدد على أن الهدف ليس استبدال الطبيب، بل تحسين تدريب الأطباء الجدد وتعليمهم كيفية النظر بشكل صحيح إلى الصور الطبية.
كما أشار إلى أن التقنية قد تستخدم مستقبلًا في تطوير محاكيات تدريبية لأطباء الأشعة، إضافة إلى جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية أكثر وضوحًا وثقة لدى الأطباء.
وقد تم تنفيذ هذا البحث بدعم من وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا.