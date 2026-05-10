علماء روس يطورون مادة حيوية تعمل على تحسين فعالية علاج السرطان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون مادة حيوية تعمل على تحسين فعالية علاج السرطان
طوّر علماء روس مادة حيوية مبتكرة قد تفتح آفاقًا جديدة في مجال علاج الأورام السرطانية، بعدما أثبتت قدرتها على تحسين فعالية العلاج وتقليل التأثيرات السلبية... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكر باحثون روس لوكالة "سبوتنيك"، أن المادة الجديدة تعتمد على تركيبة حيوية خاصة تسمح بإيصال الأدوية المضادة للأورام مباشرة إلى الخلايا السرطانية بكفاءة أعلى، ما يسهم في زيادة تأثير العلاج وتقليل الضرر الذي قد يصيب الأنسجة السليمة المحيطة.وأوضح العلماء أن المادة المطوّرة تنتمي إلى فئة المواد الحيوية الذكية، التي يجري تصميمها بحيث تتفاعل مع البيئة الداخلية للجسم، وتعمل كناقل دقيق للعقاقير العلاجية. ويُتوقع أن تساعد هذه التقنية في تعزيز استجابة الجسم للعلاج الكيميائي والمناعي، اللذين يُستخدمان على نطاق واسع في مواجهة أنواع مختلفة من السرطان.ووفقًا للمطورين، فإن التجارب الأولية أظهرت نتائج واعدة، خاصة فيما يتعلق بتحسين امتصاص المواد العلاجية داخل الخلايا السرطانية، إضافة إلى تعزيز مدة بقاء الدواء فعالًا داخل الجسم.كما يرى الخبراء أن المواد الحيوية الحديثة قد تمثل مستقبلًا مهمًا في الطب الشخصي، الذي يقوم على تصميم علاجات تتناسب مع الخصائص البيولوجية لكل مريض، بما يرفع فرص النجاح العلاجي ويخفف المضاعفات.ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام المتزايد داخل روسيا بتطوير تقنيات طبية متقدمة في مجالات الأورام والهندسة الحيوية، وسط سباق عالمي لإيجاد حلول أكثر فاعلية وأقل ضررًا لعلاج السرطان، الذي ما يزال أحد أبرز أسباب الوفاة حول العالم.
علماء روس يطورون مادة حيوية تعمل على تحسين فعالية علاج السرطان

طوّر علماء روس مادة حيوية مبتكرة قد تفتح آفاقًا جديدة في مجال علاج الأورام السرطانية، بعدما أثبتت قدرتها على تحسين فعالية العلاج وتقليل التأثيرات السلبية المرتبطة ببعض الأساليب التقليدية المستخدمة في مكافحة السرطان.
وذكر باحثون روس لوكالة "سبوتنيك"، أن المادة الجديدة تعتمد على تركيبة حيوية خاصة تسمح بإيصال الأدوية المضادة للأورام مباشرة إلى الخلايا السرطانية بكفاءة أعلى، ما يسهم في زيادة تأثير العلاج وتقليل الضرر الذي قد يصيب الأنسجة السليمة المحيطة.
وأوضح العلماء أن المادة المطوّرة تنتمي إلى فئة المواد الحيوية الذكية، التي يجري تصميمها بحيث تتفاعل مع البيئة الداخلية للجسم، وتعمل كناقل دقيق للعقاقير العلاجية. ويُتوقع أن تساعد هذه التقنية في تعزيز استجابة الجسم للعلاج الكيميائي والمناعي، اللذين يُستخدمان على نطاق واسع في مواجهة أنواع مختلفة من السرطان.
وأشار الباحثون إلى أن إحدى أبرز مشكلات علاج الأورام تكمن في صعوبة توجيه الدواء إلى الخلايا المصابة فقط، إذ تؤثر الأدوية غالبًا على خلايا سليمة أيضًا، ما يؤدي إلى آثار جانبية مرهقة للمرضى، لكن المادة الروسية الجديدة صُممت بطريقة تسمح بزيادة تركيز الدواء داخل الورم نفسه، وهو ما قد يرفع فعالية العلاج ويقلل الجرعات المطلوبة.
ووفقًا للمطورين، فإن التجارب الأولية أظهرت نتائج واعدة، خاصة فيما يتعلق بتحسين امتصاص المواد العلاجية داخل الخلايا السرطانية، إضافة إلى تعزيز مدة بقاء الدواء فعالًا داخل الجسم.

ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه الأبحاث الطبية عالميًا نحو تقنيات "العلاج الموجه"، التي تعتمد على استهداف الخلايا السرطانية بدقة أكبر، بدلًا من التأثير الواسع الذي تسببه العلاجات التقليدية.

كما يرى الخبراء أن المواد الحيوية الحديثة قد تمثل مستقبلًا مهمًا في الطب الشخصي، الذي يقوم على تصميم علاجات تتناسب مع الخصائص البيولوجية لكل مريض، بما يرفع فرص النجاح العلاجي ويخفف المضاعفات.
وأكد الفريق العلمي الروسي أن العمل لا يزال مستمرًا لإجراء مزيد من الدراسات المخبرية والسريرية، بهدف اختبار كفاءة المادة الجديدة على نطاق أوسع، قبل الانتقال إلى مراحل الاستخدام الطبي العملي.
ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام المتزايد داخل روسيا بتطوير تقنيات طبية متقدمة في مجالات الأورام والهندسة الحيوية، وسط سباق عالمي لإيجاد حلول أكثر فاعلية وأقل ضررًا لعلاج السرطان، الذي ما يزال أحد أبرز أسباب الوفاة حول العالم.
