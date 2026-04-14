روسيا تقترب من تسجيل أول دواء لعلاج سرطان الدم

سبوتنيك عربي

قد يشهد عام 2026 تسجيل أول دواء روسي لعلاج سرطان الدم يعتمد على تقنية الخلايا التائية المعدلة وراثيًا (سي إي آر-تي)، والمعروف باسم "أوتجيفرا"، وفق ما صرّحت به... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

وقالت باروفيشنيكوفا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو: "فيما يخص دواء "أوتجيفرا"، آمل أن يُتخذ قرار بشأن التسجيل هذا العام، وأتمنى أن يكون إيجابيًا".ويُعد "أوتجيفرا" (الاسم العلمي هيماغينليكلوسيل) أول دواء روسي يُطوَّر بتقنية "سي إي آر- تي" لعلاج الأورام الدموية، حيث جرى تطويره داخل مختبر علم المناعة لزراعة الأعضاء التابع للمركز الروسي الآنف الذكر. وأتمّ الدواء جميع مراحل التجارب ما قبل السريرية، ويصنّع باستخدام الخلايا اللمفاوية التائية الخاصة بالمريض نفسه.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، توسيع برنامج الضمانات الحكومية، ما يتيح للمرضى في روسيا الحصول على العلاجات المبتكرة، بما في ذلك لقاحات السرطان والعلاج بتقنية "سي إي آر- تي"، ضمن نظام التأمين الصحي الإلزامي.

