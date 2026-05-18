يخترق 460 ملم من الفولاذ...روسيا تفعل نظام تفتيش متطور لحماية المنشآت
سبوتنيك عربي
أدخلت شركة "روستيخ" الروسية نظام تفتيش متطورا إلى الخدمة في إحدى المنشآت التابعة للقطاع النووي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع كفاءة عمليات... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
ويعتمد النظام الجديد، المعروف باسم ST-2640 (IDK)، على تقنيات متقدمة في التصوير بالأشعة السينية، ما يتيح فحص الشاحنات والحاويات دون الحاجة إلى فتحها، مع قدرة على الكشف التلقائي عن المواد المحظورة والأجسام الخطرة.كما يتميز النظام بقدرته على كشف وجود أشخاص داخل المركبات وتقدير وزن الشحنات بدقة تصل إلى 10%، إلى جانب تصميمه لفحص المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والقطارات الصناعية، بطاقة استيعابية قد تصل إلى 25 مركبة في الساعة، مع إمكانية تشغيله بواسطة عدد محدود من المشغلين.ويتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز مستوى الأمن داخل المنشآت الاستراتيجية، مع الحفاظ على انسيابية وسرعة إجراءات التفتيش.
أدخلت شركة "روستيخ" الروسية نظام تفتيش متطورا إلى الخدمة في إحدى المنشآت التابعة للقطاع النووي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع كفاءة عمليات الفحص دون التأثير على حركة المركبات.
ويعتمد النظام الجديد، المعروف باسم ST-2640 (IDK)، على تقنيات متقدمة في التصوير بالأشعة السينية، ما يتيح فحص الشاحنات والحاويات دون الحاجة إلى فتحها، مع قدرة على الكشف التلقائي عن المواد المحظورة والأجسام الخطرة.
ووفقًا للمواصفات التقنية، يستطيع النظام التمييز بين أربع فئات من المواد، واختراق ما يصل إلى 400 ملم من الفولاذ في الوضع العادي، ويصل إلى 460 ملم في وضع الاختراق العميق، ما يجعله قادرًا على رصد أجسام دقيقة خلف حواجز معدنية سميكة، بما في ذلك أسلاك لا يتجاوز قطرها 0.8 ملم.
كما يتميز النظام بقدرته على كشف وجود أشخاص داخل المركبات وتقدير وزن الشحنات بدقة تصل إلى 10%، إلى جانب تصميمه لفحص المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والقطارات الصناعية، بطاقة استيعابية قد تصل إلى 25 مركبة في الساعة، مع إمكانية تشغيله بواسطة عدد محدود من المشغلين.
ويتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز مستوى الأمن داخل المنشآت الاستراتيجية، مع الحفاظ على انسيابية وسرعة إجراءات التفتيش.