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الذهب يتجه إلى كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
الذهب يتجه إلى كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
في قراءة تحليلية للمشهد المالي الدولي الراهن، أكد الخبير الاقتصادي في أسواق الذهب، أحمد عنيزان، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن المعدن الأصفر لم يعد مجرد ملاذ آمن... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T18:09+0000
2026-06-14T18:09+0000
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يشرح عنيزان أننا نعيش اليوم مرحلة مفصلية يتحرك فيها الذهب وسط "فكّي كماشة"، حيث تضغط قوة الاقتصاد الأمريكي وبيانات التوظيف القوية على الأسعار من جهة، بينما تعيد التوترات الجيوسياسية، خاصة في مضيق هرمز، شبح التضخم إلى الواجهة نتيجة الخلل في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، مما يرفع الطلب العالمي على الذهب من قبل الأفراد والشركات والبنوك المركزية. ويضيف عنيزان أنه رغم عمليات التصحيح القوية التي شهدها الذهب مؤخراً، فإن بقاء التداولات فوق مستوى 4000 دولار يعزز التوقعات الصعودية، مشيراً إلى أن مناطق 3800-3900 دولار تُعد مناطق حساسة للغاية تخضع لمراقبة دقيقة من قبل صناديق الاستثمار والبنوك المركزية، حيث ستعتبر "نقطة الانطلاق" لأرقام قياسية قد تقود الذهب نحو 6500 و7000 دولار في وقت أقصر من المتوقع، مع التنويه بأن كسر مستويات 6800 دولار وفق شروط فنية معينة قد يعيد رسم السيناريوهات المستقبلية للذهب على المدى المتوسط بشكل جذري.ويؤكد في ختام حديثه أن المسار الحالي ليس مجرد طفرة مؤقتة، بل هو تحول هيكلي نحو نظام مالي دولي متعدد الأقطاب يسعى للتحرر من الاحتكار النقدي الأمريكي، مما يرسخ مكانة الذهب كمرجع أساسي للقيمة في عالم يعيد تعريف توازناته الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20260602/لأول-مرة-الذهب-يتصدر-احتياطيات-البنوك-المركزية-عالميا-متجاوزا-السندات-الأمريكية-1113981215.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, اقتصاد

الذهب يتجه إلى كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

18:09 GMT 14.06.2026
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورسبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Ilya Naymushin
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في قراءة تحليلية للمشهد المالي الدولي الراهن، أكد الخبير الاقتصادي في أسواق الذهب، أحمد عنيزان، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن المعدن الأصفر لم يعد مجرد ملاذ آمن للتحوط من الأزمات، بل تحول إلى أداة استراتيجية فاعلة في عملية إعادة صياغة النظام النقدي العالمي وكسر هيمنة الدولار التي استمرت لعقود.
يشرح عنيزان أننا نعيش اليوم مرحلة مفصلية يتحرك فيها الذهب وسط "فكّي كماشة"، حيث تضغط قوة الاقتصاد الأمريكي وبيانات التوظيف القوية على الأسعار من جهة، بينما تعيد التوترات الجيوسياسية، خاصة في مضيق هرمز، شبح التضخم إلى الواجهة نتيجة الخلل في سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، مما يرفع الطلب العالمي على الذهب من قبل الأفراد والشركات والبنوك المركزية.
يرى عنيزان أن الثقافة الاستثمارية العالمية قد شهدت تحولاً جذرياً؛ إذ إن التوجه الدولي لاقتناء كميات قياسية من الذهب، وإن ظهر في العلن كهدف "لتنويع الاحتياطيات الأجنبية"، إلا أن العمق الاستراتيجي لهذا التحرك هو التخلص من تبعية الدولار التي فُرضت على العالم منذ "صدمة نيكسون" عام 1971.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
لأول مرة... الذهب يتصدر احتياطيات البنوك المركزية عالميا متجاوزا السندات الأمريكية
2 يونيو, 20:49 GMT
ويضيف عنيزان أنه رغم عمليات التصحيح القوية التي شهدها الذهب مؤخراً، فإن بقاء التداولات فوق مستوى 4000 دولار يعزز التوقعات الصعودية، مشيراً إلى أن مناطق 3800-3900 دولار تُعد مناطق حساسة للغاية تخضع لمراقبة دقيقة من قبل صناديق الاستثمار والبنوك المركزية، حيث ستعتبر "نقطة الانطلاق" لأرقام قياسية قد تقود الذهب نحو 6500 و7000 دولار في وقت أقصر من المتوقع، مع التنويه بأن كسر مستويات 6800 دولار وفق شروط فنية معينة قد يعيد رسم السيناريوهات المستقبلية للذهب على المدى المتوسط بشكل جذري.
ويؤكد في ختام حديثه أن المسار الحالي ليس مجرد طفرة مؤقتة، بل هو تحول هيكلي نحو نظام مالي دولي متعدد الأقطاب يسعى للتحرر من الاحتكار النقدي الأمريكي، مما يرسخ مكانة الذهب كمرجع أساسي للقيمة في عالم يعيد تعريف توازناته الاقتصادية.
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