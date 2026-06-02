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لأول مرة... الذهب يتصدر احتياطيات البنوك المركزية عالميا متجاوزا السندات الأمريكية
لأول مرة... الذهب يتصدر احتياطيات البنوك المركزية عالميا متجاوزا السندات الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشف البنك المركزي الأوروبي أن الذهب أصبح أكبر مكوّن في احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال عام 2025، بعدما ارتفعت حصته إلى 27% متجاوزا سندات الخزانة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T20:49+0000
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وأظهر تقرير "الدور الدولي لليورو" الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في 2 يونيو/حزيران 2026، أن الذهب أصبح للمرة الأولى أكبر أصل ضمن احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.وأشار التقرير إلى أنه ورغم هذا التراجع، لا تزال الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك السندات الحكومية وغيرها من الأدوات المالية، تمثل نحو 42% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية.وأرجع البنك المركزي الأوروبي الارتفاع الكبير في حصة الذهب إلى القفزة القوية في أسعاره خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع سعر الأونصة من نحو 1830 دولارًا في عام 2023 إلى 4500 دولار في عام 2026، ما أدى إلى زيادة القيمة السوقية للمخزونات الذهبية مقارنة بالأصول المقومة بالدولار واليورو.من جهتها، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب تجاوزت ألف طن سنويًا خلال الفترة بين 2022 و2024، قبل أن تتباطأ نسبيًا إلى نحو 850 طنًا خلال عام 2025.وتصدرت البنوك المركزية في كل من الصين وبولندا وتركيا والهند قائمة أكبر المشترين للذهب منذ عام 2022، في إطار مساعيها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.أثرياء العالم يقلصون حيازاتهم من الدولار وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسيةلماذا لا يصدأ الذهب أبدا... السر وراء بريقه الدائم
https://sarabic.ae/20260529/أثرياء-العالم-يقلصون-حيازاتهم-من-الدولار-وسط-مخاوف-اقتصادية-وجيوسياسية-1113856399.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

لأول مرة... الذهب يتصدر احتياطيات البنوك المركزية عالميا متجاوزا السندات الأمريكية

20:49 GMT 02.06.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الانتقال إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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تابعنا عبر
كشف البنك المركزي الأوروبي أن الذهب أصبح أكبر مكوّن في احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال عام 2025، بعدما ارتفعت حصته إلى 27% متجاوزا سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت إلى 22%، مدفوعا بارتفاع أسعاره وزيادة الطلب عليه في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأظهر تقرير "الدور الدولي لليورو" الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في 2 يونيو/حزيران 2026، أن الذهب أصبح للمرة الأولى أكبر أصل ضمن احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.

وبحسب التقرير، تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى 22%، بينما استقرت حصة اليورو عند 15%. وكان ترتيب الأصول مختلفًا في السنوات السابقة؛ إذ استحوذت السندات الأمريكية على 25% من الاحتياطيات العالمية في عام 2024 مقابل 20% للذهب، فيما بلغت حصتها 26% في عام 2023 مقارنة بـ16% فقط للذهب.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم هذا التراجع، لا تزال الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك السندات الحكومية وغيرها من الأدوات المالية، تمثل نحو 42% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
أثرياء العالم يقلصون حيازاتهم من الدولار وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية
29 مايو, 12:48 GMT
وأرجع البنك المركزي الأوروبي الارتفاع الكبير في حصة الذهب إلى القفزة القوية في أسعاره خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع سعر الأونصة من نحو 1830 دولارًا في عام 2023 إلى 4500 دولار في عام 2026، ما أدى إلى زيادة القيمة السوقية للمخزونات الذهبية مقارنة بالأصول المقومة بالدولار واليورو.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن "التوترات الجيوسياسية المستمرة تواصل دعم الطلب المرتفع من البنوك المركزية على الذهب".

من جهتها، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب تجاوزت ألف طن سنويًا خلال الفترة بين 2022 و2024، قبل أن تتباطأ نسبيًا إلى نحو 850 طنًا خلال عام 2025.
وتصدرت البنوك المركزية في كل من الصين وبولندا وتركيا والهند قائمة أكبر المشترين للذهب منذ عام 2022، في إطار مساعيها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.
أثرياء العالم يقلصون حيازاتهم من الدولار وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية
لماذا لا يصدأ الذهب أبدا... السر وراء بريقه الدائم
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