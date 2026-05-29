أثرياء العالم يقلصون حيازاتهم من الدولار وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية
كشف تقرير صادر عن بنك "يو بي إس" السويسري، أن كبرى العائلات الثرية في العالم بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي في محافظها الاستثمارية، بسبب تصاعد...
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة "رويترز"، فإن نحو ثلثي شركات إدارة الثروات العائلية التي شملها استطلاع البنك تتوقع تراجع الثقة بالدولار كعملة احتياطية عالمية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.وقد أُجري الاستطلاع خلال الفترة الممتدة، من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار الماضي.وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى تنويع أصولها وتقليل الاعتماد على الدولار، وسط مخاوف من تراجع دوره كملاذ آمن وعملة احتياطية مهيمنة عالميا.
كشف تقرير صادر عن بنك "يو بي إس" السويسري، أن كبرى العائلات الثرية في العالم بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي في محافظها الاستثمارية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع الدين السيادي الأمريكي.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة "رويترز"، فإن نحو ثلثي شركات إدارة الثروات العائلية التي شملها استطلاع البنك تتوقع تراجع الثقة بالدولار كعملة احتياطية عالمية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الدولار، خلال العام الماضي، دفع نحو نصف المؤسسات المشاركة إلى اعتبار حجم استثماراتها الحالية في العملة الأمريكية مبالغًا فيه، ما دفعها إلى إعادة النظر في توزيع أصولها وتنويع محافظها الاستثمارية.
وقد أُجري الاستطلاع خلال الفترة الممتدة، من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار الماضي.
تأتي هذه التوجهات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع مستويات الدين السيادي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية والتقلبات في أسواق العملات.
وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى تنويع أصولها وتقليل الاعتماد على الدولار
، وسط مخاوف من تراجع دوره كملاذ آمن وعملة احتياطية مهيمنة عالميا.