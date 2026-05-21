الخروج من مأزق الاقتصاد وكسر "حصار الطاقة"... خبير يوضح أهمية زيارة بوتين إلى الصين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الخروج من مأزق الاقتصاد وكسر "حصار الطاقة"... خبير يوضح أهمية زيارة بوتين إلى الصين
سبوتنيك عربي
رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور أسعد العويوي، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "رسمت سياسة للعالم كله، للخروج من... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
08:39 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 08:54 GMT 21.05.2026)
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور أسعد العويوي، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "رسمت سياسة للعالم كله، للخروج من المأزق الاقتصادي وإطفاء بؤر التوتر السائدة في العالم".
وقال العويوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "البلدان بحاجة لبعضهما البعض، وتوقيع اتفاقيات كبيرة جدًا مع الصين، يؤكد اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الاقتصادية مع بكين، التي تحتاج إلى الطاقة وتعدد مصادرها، وروسيا تمتلك هذه الإمكانيات الجبارة، خاصة إذا ما فُتح خط أنابيب الطاقة بين البلدين، عندها ستكون الصين بحالة استقرار أكبر".

وأضاف: "في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الضغط على الصين من خلال موضوع الطاقة لتأخذ مكاسب لها في منطقة بحر الصين، تأتي هذه العلاقة الروسية الصينية في مجال الطاقة بأثر إيجابي وكبير جدًا لكسر الحصار عن الصين وروسيا".

وأكد الخبير في الشأن الروسي أنه "بذلك لن يستطيع الغرب ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن يستغلا إغلاق مضيق هرمز وحصار إيران للضغط بالتحديد على الصين".

وأشار العويوي إلى أن "التبادل بعملة الروبل الروسي واليوان الصيني، يوجّه رسالة إلى الغرب أن العملة المتداولة عالميًا ليست حكرًا للتداول بين الدول، ونحن أنموذج يتعامل بعملته الوطنية، كما يوجّه رسالة للغرب أن حصاركم وكل ما تقومون به لن يكون له فائدة على الإطلاق".

وأردف العويوي: "المواجهة المفتوحة بين روسيا والغرب تتطلب تطور العلاقة بين الصين وروسيا، وبالتالي هذا يؤكد أننا متجهون إلى عالم متعدد الأقطاب، والولايات المتحدة ليست الآمر والناهي على مستوى العالم ككل".
وأشار العويوي إلى أن "هذه الزيارة جاءت في وقت يمرّ به العالم بأزمات حقيقية، لذلك يجب على الغرب إعادة التفكير جيدًا بعلاقاته مع الدول".

وفي ما يتعلق بمعاهدة حسن الجوار بين روسيا والصين، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "العلاقات الصينية الروسية وتطورها من الناحية الإستراتيجية يعطي طمأنينة للعالم أن هناك قوى عظمى ترسم عالمًا جديدًا، وتلعب دورًا مركزيًا في إنهاء بؤر التوتر، لأن سياسة عدم حسن الجوار والاعتداء على الدول الأخرى يجب أن تنتهي إلى الأبد".
