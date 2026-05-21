الخروج من مأزق الاقتصاد وكسر "حصار الطاقة"... خبير يوضح أهمية زيارة بوتين إلى الصين

رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور أسعد العويوي، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "رسمت سياسة للعالم كله، للخروج من...

2026-05-21T08:39+0000

وقال العويوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "البلدان بحاجة لبعضهما البعض، وتوقيع اتفاقيات كبيرة جدًا مع الصين، يؤكد اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الاقتصادية مع بكين، التي تحتاج إلى الطاقة وتعدد مصادرها، وروسيا تمتلك هذه الإمكانيات الجبارة، خاصة إذا ما فُتح خط أنابيب الطاقة بين البلدين، عندها ستكون الصين بحالة استقرار أكبر". وأكد الخبير في الشأن الروسي أنه "بذلك لن يستطيع الغرب ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن يستغلا إغلاق مضيق هرمز وحصار إيران للضغط بالتحديد على الصين".وأردف العويوي: "المواجهة المفتوحة بين روسيا والغرب تتطلب تطور العلاقة بين الصين وروسيا، وبالتالي هذا يؤكد أننا متجهون إلى عالم متعدد الأقطاب، والولايات المتحدة ليست الآمر والناهي على مستوى العالم ككل".وفي ما يتعلق بمعاهدة حسن الجوار بين روسيا والصين، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "العلاقات الصينية الروسية وتطورها من الناحية الإستراتيجية يعطي طمأنينة للعالم أن هناك قوى عظمى ترسم عالمًا جديدًا، وتلعب دورًا مركزيًا في إنهاء بؤر التوتر، لأن سياسة عدم حسن الجوار والاعتداء على الدول الأخرى يجب أن تنتهي إلى الأبد".

