الخروج من مأزق الاقتصاد وكسر "حصار الطاقة"... خبير يوضح أهمية زيارة بوتين إلى الصين
رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور أسعد العويوي، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "رسمت سياسة للعالم كله، للخروج من...
2026-05-21T08:54+0000
08:39 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 08:54 GMT 21.05.2026)
رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي من بيت لحم، الدكتور أسعد العويوي، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "رسمت سياسة للعالم كله، للخروج من المأزق الاقتصادي وإطفاء بؤر التوتر السائدة في العالم".
وقال العويوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "البلدان بحاجة لبعضهما البعض، وتوقيع اتفاقيات كبيرة جدًا مع الصين، يؤكد اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الاقتصادية مع بكين، التي تحتاج إلى الطاقة وتعدد مصادرها، وروسيا تمتلك هذه الإمكانيات الجبارة، خاصة إذا ما فُتح خط أنابيب الطاقة بين البلدين، عندها ستكون الصين بحالة استقرار أكبر".
وأضاف: "في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة الضغط على الصين من خلال موضوع الطاقة لتأخذ مكاسب لها في منطقة بحر الصين، تأتي هذه العلاقة الروسية الصينية في مجال الطاقة بأثر إيجابي وكبير جدًا لكسر الحصار عن الصين وروسيا".
وأكد الخبير في الشأن الروسي أنه "بذلك لن يستطيع الغرب ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن يستغلا إغلاق مضيق هرمز وحصار إيران للضغط بالتحديد على الصين".
وأشار العويوي إلى أن "التبادل بعملة الروبل الروسي واليوان الصيني، يوجّه رسالة إلى الغرب أن العملة المتداولة عالميًا ليست حكرًا للتداول بين الدول، ونحن أنموذج يتعامل بعملته الوطنية، كما يوجّه رسالة للغرب أن حصاركم وكل ما تقومون به لن يكون له فائدة على الإطلاق".
وأردف العويوي: "المواجهة المفتوحة بين روسيا والغرب تتطلب تطور العلاقة بين الصين وروسيا، وبالتالي هذا يؤكد أننا متجهون إلى عالم متعدد الأقطاب، والولايات المتحدة ليست الآمر والناهي على مستوى العالم ككل".
وأشار العويوي إلى أن "هذه الزيارة جاءت في وقت يمرّ به العالم بأزمات حقيقية، لذلك يجب على الغرب إعادة التفكير جيدًا بعلاقاته مع الدول".
وفي ما يتعلق بمعاهدة حسن الجوار بين روسيا والصين، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "العلاقات الصينية الروسية وتطورها من الناحية الإستراتيجية يعطي طمأنينة للعالم أن هناك قوى عظمى ترسم عالمًا جديدًا، وتلعب دورًا مركزيًا في إنهاء بؤر التوتر، لأن سياسة عدم حسن الجوار والاعتداء على الدول الأخرى يجب أن تنتهي إلى الأبد".