https://sarabic.ae/20260521/خبراء-زيارة-بوتين-إلى-الصين-كانت-مهمة-للغاية-1113605469.html
خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية
خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية
سبوتنيك عربي
وصف خبراء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بأنها مهمة للغاية، مؤكدين أن التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T08:30+0000
2026-05-21T08:30+0000
2026-05-21T08:30+0000
روسيا
الصين
خبراء
فلاديمير بوتين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_0:72:2380:1411_1920x0_80_0_0_da984e96ee4aa1d6b5b32c3162335e27.jpg
وقال الدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، لوكالة "سبوتنيك": "في ظل أزمة الطاقة الراهنة، يُعدّ تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاع الطاقة، أمرًا بالغ الأهمية".وتابع: "لقد تم التخطيط لزيارة بوتين إلى الصين بعناية فائقة على مدى أشهر عدة، وهي لا تشبه زيارة دونالد ترامب إلى الصين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن روسيا بعد أن رأت بوضوح صمود إيران في نضالها للدفاع عن استقلالها وسيادتها في وجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي، فضلًا عن سعيها لتشكيل واقع جيوسياسي جديد، رأت ضرورة مناقشة هذه القضية".وأردف: "من الواضح أن هذه إشارة، في المقام الأول، إلى الولايات المتحدة بأن نظامًا متعدد الأقطاب آخذ في الظهور، وأن النظام الأحادي القطب ينهار، وسيتعين على واشنطن أن تتقبل ذلك".وأكد أن "التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع الجيوسياسي، بل هو خطوة نحو تشكيل نظام أمن اقتصادي أوسع في القارة الأوراسية. وتهدف هذه العملية إلى الحد من النفوذ الغربي".ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
https://sarabic.ae/20260520/روسيا-والصين-تصدران-بيانا-مشتركا-عقب-محادثات-بوتين-وشي-جين-بينغ-1113568713.html
https://sarabic.ae/20260521/الصين-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-لتنفيذ-الاتفاقيات-التي-توصل-إليها-رئيسا-البلدين-لتعزيز-التعاون-1113604203.html
https://sarabic.ae/20260520/باحث-زيارة-بوتين-إلى-الصين-فرصة-حقيقة-ليتوجه-العالم-نحو-التعددية-بعيدا-عن-سياسات-الإكراه-والهيمنة-1113597615.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113561321_202:0:2179:1483_1920x0_80_0_0_d3263174dedd4a9446af9e2306407685.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, خبراء, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, الصين, خبراء, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري
خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية
حصري
وصف خبراء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بأنها مهمة للغاية، مؤكدين أن التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع الجيوسياسي، بل هو خطوة نحو تشكيل نظام أمن اقتصادي أوسع في القارة الأوراسية، بهدف الحد من النفوذ الغربي.
وقال الدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، لوكالة "سبوتنيك": "في ظل أزمة الطاقة الراهنة، يُعدّ تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاع الطاقة، أمرًا بالغ الأهمية".
وأضاف: "بالنظر إلى تكوين الوفد الروسي، الذي يضم ما يقرب من نصفه رؤساء حكومات، يمكن للمرء أن يدرك أهمية هذه الزيارة".
وتابع: "لقد تم التخطيط لزيارة بوتين إلى الصين بعناية فائقة على مدى أشهر عدة، وهي لا تشبه زيارة دونالد ترامب إلى الصين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن روسيا بعد أن رأت بوضوح صمود إيران في نضالها للدفاع عن استقلالها وسيادتها في وجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي، فضلًا عن سعيها لتشكيل واقع جيوسياسي جديد
، رأت ضرورة مناقشة هذه القضية".
وبحسب هوانغ جيانغ، "من منظور الأجندة السياسية العالمية الراهنة، تعد هذه الزيارة بالغة الأهمية".
وأردف: "من الواضح أن هذه إشارة، في المقام الأول، إلى الولايات المتحدة بأن نظامًا متعدد الأقطاب آخذ في الظهور، وأن النظام الأحادي القطب ينهار، وسيتعين على واشنطن أن تتقبل ذلك".
من جهته، قال المؤرخ والخبير في الشؤون الصينية، لي هوانغ مينه، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "يمكن النظر إلى العالم متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية كجزء من التفاعل الاستراتيجي بين موسكو وبكين للسيطرة على التطورات في النظام الدولي ومقاومة الضغوط الأمريكية".
وأكد أن "التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع الجيوسياسي، بل هو خطوة نحو تشكيل نظام أمن اقتصادي أوسع في القارة الأوراسية. وتهدف هذه العملية إلى الحد من النفوذ الغربي".
ووصل الزعيم الروسي إلى الصين
مساء الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.