خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية
سبوتنيك عربي
وصف خبراء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بأنها مهمة للغاية، مؤكدين أن التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
الصين
خبراء
فلاديمير بوتين
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال الدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، لوكالة "سبوتنيك": "في ظل أزمة الطاقة الراهنة، يُعدّ تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاع الطاقة، أمرًا بالغ الأهمية".وتابع: "لقد تم التخطيط لزيارة بوتين إلى الصين بعناية فائقة على مدى أشهر عدة، وهي لا تشبه زيارة دونالد ترامب إلى الصين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن روسيا بعد أن رأت بوضوح صمود إيران في نضالها للدفاع عن استقلالها وسيادتها في وجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي، فضلًا عن سعيها لتشكيل واقع جيوسياسي جديد، رأت ضرورة مناقشة هذه القضية".وأردف: "من الواضح أن هذه إشارة، في المقام الأول، إلى الولايات المتحدة بأن نظامًا متعدد الأقطاب آخذ في الظهور، وأن النظام الأحادي القطب ينهار، وسيتعين على واشنطن أن تتقبل ذلك".وأكد أن "التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع الجيوسياسي، بل هو خطوة نحو تشكيل نظام أمن اقتصادي أوسع في القارة الأوراسية. وتهدف هذه العملية إلى الحد من النفوذ الغربي".ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية

وصف خبراء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بأنها مهمة للغاية، مؤكدين أن التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع الجيوسياسي، بل هو خطوة نحو تشكيل نظام أمن اقتصادي أوسع في القارة الأوراسية، بهدف الحد من النفوذ الغربي.
وقال الدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، لوكالة "سبوتنيك": "في ظل أزمة الطاقة الراهنة، يُعدّ تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاع الطاقة، أمرًا بالغ الأهمية".
وأضاف: "بالنظر إلى تكوين الوفد الروسي، الذي يضم ما يقرب من نصفه رؤساء حكومات، يمكن للمرء أن يدرك أهمية هذه الزيارة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين خلال حفل توقيع وثائق التعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
روسيا والصين تصدران بيانا مشتركا عقب محادثات بوتين وشي جين بينغ
أمس, 08:02 GMT
وتابع: "لقد تم التخطيط لزيارة بوتين إلى الصين بعناية فائقة على مدى أشهر عدة، وهي لا تشبه زيارة دونالد ترامب إلى الصين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن روسيا بعد أن رأت بوضوح صمود إيران في نضالها للدفاع عن استقلالها وسيادتها في وجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي، فضلًا عن سعيها لتشكيل واقع جيوسياسي جديد، رأت ضرورة مناقشة هذه القضية".
وبحسب هوانغ جيانغ، "من منظور الأجندة السياسية العالمية الراهنة، تعد هذه الزيارة بالغة الأهمية".
وأردف: "من الواضح أن هذه إشارة، في المقام الأول، إلى الولايات المتحدة بأن نظامًا متعدد الأقطاب آخذ في الظهور، وأن النظام الأحادي القطب ينهار، وسيتعين على واشنطن أن تتقبل ذلك".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
الصين: مستعدون للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين لتعزيز التعاون
07:35 GMT

من جهته، قال المؤرخ والخبير في الشؤون الصينية، لي هوانغ مينه، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "يمكن النظر إلى العالم متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية كجزء من التفاعل الاستراتيجي بين موسكو وبكين للسيطرة على التطورات في النظام الدولي ومقاومة الضغوط الأمريكية".

وأكد أن "التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع الجيوسياسي، بل هو خطوة نحو تشكيل نظام أمن اقتصادي أوسع في القارة الأوراسية. وتهدف هذه العملية إلى الحد من النفوذ الغربي".
باحث: زيارة بوتين إلى الصين فرصة حقيقة ليتوجه العالم نحو التعددية بعيدا عن سياسات الإكراه والهيمنة
أمس, 21:02 GMT
ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.

ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.

وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
