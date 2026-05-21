خبراء: زيارة بوتين إلى الصين كانت مهمة للغاية

سبوتنيك عربي

وصف خبراء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بأنها مهمة للغاية، مؤكدين أن التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال الدكتور في العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، لوكالة "سبوتنيك": "في ظل أزمة الطاقة الراهنة، يُعدّ تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاع الطاقة، أمرًا بالغ الأهمية".وتابع: "لقد تم التخطيط لزيارة بوتين إلى الصين بعناية فائقة على مدى أشهر عدة، وهي لا تشبه زيارة دونالد ترامب إلى الصين بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن روسيا بعد أن رأت بوضوح صمود إيران في نضالها للدفاع عن استقلالها وسيادتها في وجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي، فضلًا عن سعيها لتشكيل واقع جيوسياسي جديد، رأت ضرورة مناقشة هذه القضية".وأردف: "من الواضح أن هذه إشارة، في المقام الأول، إلى الولايات المتحدة بأن نظامًا متعدد الأقطاب آخذ في الظهور، وأن النظام الأحادي القطب ينهار، وسيتعين على واشنطن أن تتقبل ذلك".وأكد أن "التعاون الحالي بين روسيا والصين لم يعد مجرد تنسيق مؤقت مشروط بالواقع الجيوسياسي، بل هو خطوة نحو تشكيل نظام أمن اقتصادي أوسع في القارة الأوراسية. وتهدف هذه العملية إلى الحد من النفوذ الغربي".ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.

