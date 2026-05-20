باحث: زيارة بوتين إلى الصين فرصة حقيقة ليتوجه العالم نحو التعددية بعيدا عن سياسات الإكراه والهيمنة
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية الدكتور عمرو منصور أن "تتويج زيارة الرئيس بوتين إلى الصين بالإعلان عن مبادرة للدفع نحو عالم متعدد الاقطاب يؤكد... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T21:02+0000
اعتبر الباحث في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية الدكتور عمرو منصور أن "تتويج زيارة الرئيس بوتين إلى الصين بالإعلان عن مبادرة للدفع نحو عالم متعدد الاقطاب يؤكد أن هناك فرصة كبيرة للتوجه نحو مرحلة من التعددية لا ترتكز على سياسات الإكراه والهيمنة، محورها الأساسي هو العلاقات الاقتصادية.
وأوضح أن ذلك يأتي بسبب أن روسيا والصين ترفضان فكرة انقسام العالم إلى قطبين أو محاور، بدليل توجه اشتراك الجهتين في العديد من المنظمات ذات الطابع الإقليمي والدولي، كما أنهما على استعداد لإستقطاب العديد من القوى المتوسطة في العالم لإنهاء مرحلة هيمنة القوة الواحدة".
وأشار منصور في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "اعتماد الصين على روسيا كشريك موثوق في مجال الطاقة، تستفيد منه أيضا سلسة التوريد العالمية، وبالتالي نحن أمام نموذج يقوم على الشراكة المتبادلة بين الجانبين".
وحول الملفات المطروحة في هذه المرحلة ومنها الملف الإيراني، أكد منصور أن "روسيا والصين تسعيان لتكونان جزءا من الحل وليس من الأزمة وترفضان مسألة تهديد الملاحة البحرية ودول المنطقة، ولذلك بإمكانهما من خلال ارتباطهما بعلاقات إيجابية مع كافة الأطراف، أن يلعبا دورا في تعزيز جهود الوساطة الباكستانية من جهة ومحاولة تقريب وجهات النظر من جهة أخرى".
وختم بالقول أن "هذه الزيارة ستعزز قدوم العديد من الرؤساء، لأن الصين قد تكون وسيطا أو فرصة لتحقيق التقارب الدولي".