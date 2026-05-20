روسيا والصين تصدران بيانا مشتركا عقب محادثات بوتين وشي جين بينغ

سبوتنيك عربي

أكدت روسيا والصين، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بينهما أرست الأساس طويل الأمد للعلاقات الحديثة، التي ترتكز على مبادئ... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T09:24+0000

واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التربية الوطنية والروحية والأخلاقية للأطفال والشباب، بهدف تعزيز شراكتهما الشاملة وتفاعلهما الإستراتيجي.وجاء في البيان المشترك للبلدين، الذي نشر اليوم الأربعاء على موقع الكرملين الإلكتروني، عقب المحادثات التي عقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين: "اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال سياسة الشباب، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التربية الوطنية والروحية والأخلاقية للأطفال والشباب، وريادة الأعمال الشبابية، والعمل التطوعي، والصناعات الإبداعية، ووسائل الإعلام الجديدة، وتوسيع الشراكات بين وكالات الشباب الإقليمية والمنظمات غير الربحية".وأضاف البيان الروسي الصيني: "يُرسّخ هذا الاتفاق مبادئ أساسية للتعاون الثنائي صمدت أمام اختبار الزمن وما تزال ذات صلة حتى يومنا هذا"، كما أكد أن "الطرفان ثمّنا أهمية بالغة للتطوير المكثف للتعاون التجاري والاقتصادي الروسي الصيني، الذي حظي بدعم كبير في السنوات الأخيرة، والذي يُسهم إسهامًا إيجابيًا في تحسين رفاهية شعبي البلدين".وأوضح البيان أن "هذا النموذج من العلاقات أصبح أساس العلاقات الروسية الصينية الحديثة، شراكة شاملة وتفاعل إستراتيجي في العصر الجديد، وبفضل الجهود الدؤوبة للطرفين، بلغت هذه العلاقات أزهى مستوياتها في التاريخ، وما زالت تتطور بثبات، مُظهرة نضجًا واكتفاء ذاتيًا وحصانة ضد أي تأثير خارجي".وشددت روسيا والصين على أنهما "ستواصلان تعزيز الصداقة بين قواتهما المسلحة والاستجابة المشتركة لمختلف التحديات والتهديدات".ودعا البلدان من خلال البيان إلى "التنوع الثقافي والحضاري، مع دعم جهود بعضهما بعضًا للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية والقيم الروحية والأخلاقية التقليدية، والدفاع بحزم عن السيادة الثقافية، وألا يفرضان قيمهما ونماذجهما الخاصة على الآخرين، وألا ينخرطان في مواجهة أيديولوجية".وأكد الطرفان على "أهمية الحفاظ على المواقع التذكارية العسكرية الواقعة على أراضي كل من البلدين، والتي تخلّد ذكرى شهداء الحرب العالمية الثانية".وأكدت روسيا والصين أنهما ستواصلان تعزيز الصداقة بين قواتهما المسلحة والاستجابة المشتركة لمختلف التحديات والتهديدات، وجاء في البيان المشترك: "سيواصل الجانبان تعزيز الصداقة التقليدية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق الثقة المتبادلة في المجال العسكري، وتحسين آليات التعاون، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والدوريات الجوية والبحرية، وتعزيز التنسيق والتعاون في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف، والاستجابة المشتركة لمختلف التحديات والتهديدات، والحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي".ووفقا للبيان الروسي الصيني المشترك، "اعتبر الطرفان أن الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تنتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وتقوّض بشكل خطير الاستقرار في الشرق الأوسط".وأكد البيان أن "خطط الولايات المتحدة تنفي تماما المبدأ الأساسي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، والذي يتطلب عدم انفصال العلاقة بين الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية، وأضاف:"في هذا الصدد، تشير الأطراف إلى العواقب السلبية الخطيرة على الأمن الدولي المرتبطة بتنفيذ مشروع "القبة الذهبية" الأمريكي، والذي يتضمن تطوير ونشر أنظمة اعتراض فضائية".وأشار الطرفان أيضا إلى أن هذا البرنامج "يزيد بشكل كبير من مخاطر القتال في الفضاء، ويسهل نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة للمواجهة المسلحة، واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأجسام الفضائية أو بمساعدتها".ودعا الطرفان "جميع الدول إلى حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي تعتبر قواعد منظمة التجارة العالمية عنصره المركزي"، كما شددتا على معارضتهما بشدة استخدام العقوبات الأحادية الجانب، والقيود الثانوية، والاستخدام التمييزي للرسوم الجمركية، وغيرها من الممارسات التجارية التقييدية".وشدد البيان على أنه "تؤكد الأطراف بقوة على النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والذي تعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه".وبحسب البيان المشترك، "تشير الأطراف (في إشارة إلى الصين وروسيا) إلى الاتجاه نحو زيادة التنافس في الساحة الدولية وتصاعد التوترات في الشؤون الدولية، والتي تغذيها السياسات العدوانية لعدد من الدول التي تعمل ضمن منطق الهيمنة والتفكير الاستعماري الجديد. ولتحقيق هذه الغاية، تتعدى هذه الدول على سيادة الدول الأخرى، وتعرقل تنميتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وبالتالي تخلق عقبات أمام ظهور عالم متعدد الأقطاب"، ودعا الطرفان إلى "الالتزام بمبادئ الانفتاح العالمي من أجل تحقيق تعاون شامل ومتبادل المنفعة".ولفت البيان إلى "عزم روسيا والصين تعزيز البحوث المشتركة في مجال بناء مساكن مريحة في المناطق ذات المناخ البارد، ومواصلة الطرفين تعميق التعاون بشأن حماية مجموعات نمر آمور، ونمر الشرق الأقصى، والباندا العملاقة، وقرد الأنف الذهبي، والطيور المهاجرة، وأنواع الحيوانات البرية الأخرى، وسيعملان على تطوير تبادل الخبرات في إدارة المناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص".وتابع البيان: "أكدت روسيا والصين مجددا دعمهما لنظام دولي للحد من التسلح تلعب فيه الأمم المتحدة دورا محوريا"، وشددتا على معارضتهما "نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي، واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أو من خلال الأجسام الفضائية، ومحاولات الدول الفردية استخدام الفضاء الخارجي للمواجهة المسلحة".ووفقا للبيان، "اتفق الطرفان على مواصلة مساعدة أولان باتور في اندماجها في عمليات التكامل الإقليمي، بما في ذلك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون"، وتابع: "روسيا والصين تقدّران بشدة آفاق التوسع في التعاون الشامل في إطار ثلاثي بمشاركة منغوليا وإنشاء الممر الاقتصادي بين روسيا ومنغوليا والصين، وستعملان بنشاط على تعزيز تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية والتعاون في إطار تطوير هذا الممر".ولفت البيان إلى أن البلدين "يدعما التبادلات بين وسائل الإعلام الإلكترونية والمدونين المعروفين من روسيا والصين بهدف إنتاج المحتوى بشكل مشترك، وتدريب العاملين في مجال الإعلام على شبكة المعلومات والاتصالات الخاصة بالإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة، فضلا عن عقد منتديات كبيرة للمنشورات الإلكترونية".وأكد البيان على "أهمية تجاوز الانقسام العالمي وتعزيز إزالة الحواجز العابرة للحدود في مختلف المجالات، مع احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية وهويتها الوطنية". كما أكد الطرفان "عدم جواز إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن حيادها، وعدم استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".وأضاف: "الوضع في العالم يزداد تعقيدا، وتتزايد النزعات الاستعمارية الجديدة السلبية، مثل ممارسة النهج الأحادي الجانب القائم على القوة، والهيمنة، والمواجهة التكتلية"، مشيرا إلى أن الطرفان "أعربا عن أسفهما لعدم تمكن الخط الأمريكي غير المسؤول، بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت"، من الحفاظ على إرث الاتفاقية في شكل قيود ذاتية طوعية".ووفقا للبيان المشترك، "أكدت روسيا والصين ضرورة امتناع الدول عن الانخراط في أنشطة بيولوجية عسكرية تهدد أمن الدول الأخرى"، وأضاف: "لا ينبغي لأي دولة أن تقوم بأنشطة بيولوجية عسكرية على أراضيها أو أراضي دولة أخرى تهدد أمن الدول الأخرى أو المنطقة المعنية".ويؤكد إعلان الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة عالم متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية على أن جميع الدول لها الحق في الأمن، وبحسب ما جاء في البيان: "لجميع الدول ذات السيادة الحق المتساوي في الأمن. ومن الضروري إيلاء الاهتمام الواجب للمخاوف الأمنية العقلانية لجميع الدول، والتركيز على التعاون في القضايا الأمنية، ورفض المواجهة الكتلية واستراتيجيات لعبة المحصلة الصفرية، ومعارضة توسيع التحالفات العسكرية والحروب الهجينة والحروب بالوكالة، وتعزيز إنشاء بنية أمنية عالمية وإقليمية متجددة ومتوازنة وفعالة ومستدامة".كما دعت روسيا والصين إلى رفض المواجهة التكتلية ومعارضة توسع التحالفات العسكرية والحروب بالوكالة، إذ قال البيان: "أنشطة عدد من الدول النووية وغير النووية، التي تُنفذ، ضمن تكتلات وتحالفات عسكرية، استراتيجيات مثل "الاعتراض الاستباقي" و"الضربة الدقيقة العميقة" و"سلسلة القتل" و"إمكانية الضربة المضادة"، والتي تُتيح شن ضربات صاروخية استباقية أو وقائية لشلّ حركة العدو ونزع سلاحه، تُعد أنشطة مزعزعة للاستقرار بطبيعتها، وتُمثل تهديدا استراتيجيا للدول التي تُوجه إليها".وأضاف البيان: "يدين الطرفان بشدة هذه الأعمال الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وسيتصديان لها معا"، مؤكدا أن "ظهور مجتمع دولي أكثر تماسكا في ظل تزايد المخاطر والتحديات المشتركة التي تواجه البشرية يعني أنه لا يمكن تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى".وفي هذا الصدد، أعرب الطرفان عن "قلقهما إزاء عسكرة المناطق ذات خطوط العرض العليا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وتؤكد مجددا التزامها بالقانون الدولي في القطب الشمالي، واحترام سيادة وسلامة أراضي دول القطب الشمالي، وتعرب عن اهتمامها بالحفاظ على القطب الشمالي كمنطقة سلام واستقرار وتوتر عسكري سياسي منخفض، فضلا عن تطوير حوار بناء وتعاون متبادل المنفعة في المنطقة، بما في ذلك من خلال الصيغ المتعددة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مجلس القطب الشمالي".ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.

روسيا, الصين, فلاديمير بوتين, تعاون