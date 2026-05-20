أوشاكوف: موسكو وبكين تتوصلان إلى اتفاق "مهم" في قطاع الطاقة
بألحان "كاتيوشا" و"ليالي موسكو"... بكين تستقبل بوتين بمراسم عسكرية مهيبة... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد عميق يؤكد الاحترام الراسخ بين روسيا والصين، أدت فرقة المراسم الموسيقية العسكرية الصينية مقطوعة "كاتيوشا" الشهيرة في حفل استقبال الرئيس الروسي فلاديمير... 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وتعتبر "كاتيوشا" إحدى أشهر الأغاني العسكرية والوجدانية الروسية عالميًا، حيث تتحدث عن فتاة شابة تُدعى "كاتيوشا" تقف على ضفة نهر مرتفعة، وتغني لحبيبها الجندي الذي يحمي حدود الوطن.وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى "قاعة الشعب الكبرى" في العاصمة الصينية بكين، وأجرى محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
06:38 GMT 20.05.2026
في مشهد عميق يؤكد الاحترام الراسخ بين روسيا والصين، أدت فرقة المراسم الموسيقية العسكرية الصينية مقطوعة "كاتيوشا" الشهيرة في حفل استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالقرب من قاعة الشعب الكبرى، إضافة لمقطوعات روسية أخرى كـ"ليالي موسكو".
وتعتبر "كاتيوشا" إحدى أشهر الأغاني العسكرية والوجدانية الروسية عالميًا، حيث تتحدث عن فتاة شابة تُدعى "كاتيوشا" تقف على ضفة نهر مرتفعة، وتغني لحبيبها الجندي الذي يحمي حدود الوطن.

واكتسبت المقطوعة شهرة طاغية خلال الحرب العالمية الثانية، ورفعت معنويات الجنود السوفييت بشكل هائل، وتيمنًا بالأغنية، أطلق الجنود اسم "كاتيوشا" على راجمات الصواريخ السوفيتية الأسطورية خلال الحرب.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى "قاعة الشعب الكبرى" في العاصمة الصينية بكين، وأجرى محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.

ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسًا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/ تموز عام 2000.

وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
بوتين: روسيا والصين تسعيان لبناء نظام عالمي أكثر عدلا
