https://sarabic.ae/20260529/إعلام-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تخطت-95-مليار-دولار-1113843651.html

إعلام: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تخطت 95 مليار دولار

إعلام: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تخطت 95 مليار دولار

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن كلفة الإنفاق الأمريكي في الحرب ضد إيران تجاوزت 95 مليار دولار منذ بدايتها في 28 فبراير/شباط الماضي. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T06:50+0000

2026-05-29T06:50+0000

2026-05-29T06:50+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12e7f2c9cd5a459b3f61462e684a26b0.jpg

وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن واشنطن أنفقت 11.3 مليار دولار في الأيام الستة الأولى من القتال في الشرق الأوسط، وتخطط لإنفاق مليار دولار إضافي في كل يوم لاحق من الحرب.وأفادت بأن تلك التكلفة المادية العالية جاءت بعد تقديرات قائمة على ما ورد في الإحاطة التي قدمها "البنتاغون" للكونغرس الأمريكي في 10 مارس/آذار الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة الحرب على إيران حتى الشهر الماضي، تراوحت بين 40 و50 مليار دولار، دون أن يشمل هذا المبلغ تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية واستبدال الأصول.ولفتت إلى أن "ارتفاع سعر البنزين بنسبة 48,4 % والديزل بنسبة 51,3 % على مدى الـ89 يوما الأخيرة كلف المواطنين الأمريكيين ما مجموعه أكثر من 49,5 مليار دولار حتى الآن، ما يعني نحو 378.14 دولار لكل أسرة أمريكية".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي إيران، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لأهداف جوية معادية واعتراض مسيّرة أمريكية.وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر مرتبطة بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف جوية معادية". ومن جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية الإيرانية "تمكنت من اعتراض طائرة مسيّرة أمريكية في بوشهر".وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض نُفذت عبر إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه الطائرة المسيّرة".وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260528/إعلام-ترامب-يرسل-مسودة-تفاهم-مع-إيران-إلى-قادة-المنطقة-1113819665.html

https://sarabic.ae/20260528/فانس-تقدم-كبير-في-المفاوضات-مع-إيران-1113840981.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, إيران