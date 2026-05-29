الرئيس الإيراني: ملتزمون بالدبلوماسية والتعاون مع دول الجوار

جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالدبلوماسية وتعزيز التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية في مختلف المجالات. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T06:06+0000

وقال بازشكيان، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه "أكد خلال اتصالاته مع رئيسي وزراء ماليزيا وباكستان التزام بلاده بالحلول الدبلوماسية"، معربا عن "شكره لباكستان على جهودها في التوصل إلى اتفاق".وشدد الرئيس الإيراني على أن "سياسة طهران تقوم على توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي إيران، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لأهداف جوية معادية واعتراض مسيّرة أمريكية.وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر مرتبطة بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف جوية معادية". ومن جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية الإيرانية "تمكنت من اعتراض طائرة مسيّرة أمريكية في بوشهر".وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض نُفذت عبر إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه الطائرة المسيّرة".وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

