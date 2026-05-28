https://sarabic.ae/20260528/فانس-تقدم-كبير-في-المفاوضات-مع-إيران-1113840981.html

فانس: تقدم كبير في المفاوضات مع إيران

فانس: تقدم كبير في المفاوضات مع إيران

سبوتنيك عربي

صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران تجري الحوار مع واشنطن "بحسن نية". 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T23:36+0000

2026-05-28T23:36+0000

2026-05-28T23:37+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112497290_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a30a1d754a383093503bc8b2c5b28f93.jpg

وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل".يوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية بشأن الملف النووي.وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" أن الاتفاق الإطاري، الذي لم توافق عليه إيران بعد، ينص على تخلي طهران عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي المقابل، نفت الجمهورية الإسلامية المعلومات المتعلقة باستعدادها لنقل اليورانيوم إلى الخارج.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد أن الطرفين توصلا تقريبًا إلى تفاهمات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وبحسب وسائل إعلام، قد يوقع الجانبان مذكرة تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة.وتتضمن الوثيقة التزامات من جانب إيران بعدم تطوير سلاح نووي، فيما قد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.كما أفادت تقارير بأن البيت الأبيض سيُلغي جزءًا من العقوبات، ما سيسمح لإيران ببيع النفط بحرية. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضًا لمناقشة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يومًا، في حال اعتماد الصيغة النهائية للاتفاق.

https://sarabic.ae/20260528/إعلام-مصدر-إيراني-ينفي-التوصل-إلى-مذكرة-تفاهم-نهائية-بين-طهران-وواشنطن-1113836228.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية