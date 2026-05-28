فانس: تقدم كبير في المفاوضات مع إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
فانس: تقدم كبير في المفاوضات مع إيران
صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران تجري الحوار مع واشنطن "بحسن نية". 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل".يوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية بشأن الملف النووي.وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" أن الاتفاق الإطاري، الذي لم توافق عليه إيران بعد، ينص على تخلي طهران عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي المقابل، نفت الجمهورية الإسلامية المعلومات المتعلقة باستعدادها لنقل اليورانيوم إلى الخارج.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد أن الطرفين توصلا تقريبًا إلى تفاهمات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وبحسب وسائل إعلام، قد يوقع الجانبان مذكرة تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة.وتتضمن الوثيقة التزامات من جانب إيران بعدم تطوير سلاح نووي، فيما قد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.كما أفادت تقارير بأن البيت الأبيض سيُلغي جزءًا من العقوبات، ما سيسمح لإيران ببيع النفط بحرية. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضًا لمناقشة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يومًا، في حال اعتماد الصيغة النهائية للاتفاق.
23:36 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 23:37 GMT 28.05.2026)
© REUTERS Poolنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بممثلين عن باكستان وإيران، ويقف بجواره، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إسلام آباد، باكستان. 12 نيسان/ أبريل 2026
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بممثلين عن باكستان وإيران، ويقف بجواره، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إسلام آباد، باكستان. 12 نيسان/ أبريل 2026
صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران تجري الحوار مع واشنطن "بحسن نية".
وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
إعلام: مصدر إيراني ينفي التوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية بين طهران وواشنطن
19:02 GMT
وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل".
يوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك فرصًا جيدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية بشأن الملف النووي.
وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" أن الاتفاق الإطاري، الذي لم توافق عليه إيران بعد، ينص على تخلي طهران عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي المقابل، نفت الجمهورية الإسلامية المعلومات المتعلقة باستعدادها لنقل اليورانيوم إلى الخارج.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد أن الطرفين توصلا تقريبًا إلى تفاهمات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وبحسب وسائل إعلام، قد يوقع الجانبان مذكرة تفاهم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتتضمن الوثيقة التزامات من جانب إيران بعدم تطوير سلاح نووي، فيما قد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
كما أفادت تقارير بأن البيت الأبيض سيُلغي جزءًا من العقوبات، ما سيسمح لإيران ببيع النفط بحرية. وأبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضًا لمناقشة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يومًا، في حال اعتماد الصيغة النهائية للاتفاق.
