https://sarabic.ae/20260521/خبير-اقتصادي-قمة-بوتين-وشي-ترسم-معالم-تعددية-الأقطاب-وتمنح-الشرق-الأوسط-خيارات-استراتيجية-أوسع-1113624782.html

خبير اقتصادي: قمة بوتين وشي ترسم معالم "تعددية الأقطاب" وتمنح الشرق الأوسط خيارات استراتيجية أوسع

خبير اقتصادي: قمة بوتين وشي ترسم معالم "تعددية الأقطاب" وتمنح الشرق الأوسط خيارات استراتيجية أوسع

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور أيمن عمر، الأكاديمي والباحث الاقتصادي اللبناني، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين اكتسبت أهمية سياسية واقتصادية بالغة،... 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T17:26+0000

2026-05-21T17:26+0000

2026-05-21T17:26+0000

حصري

الصين

روسيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113584033_0:127:1989:1246_1920x0_80_0_0_ede290f5376e636ca9bf27772049298f.jpg

وقال الدكتور أيمن عمر إن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين أصبحت اليوم أحد أبرز المحركات لإعادة تشكيل النظام الدولي نحو "تعددية الأقطاب"، وأن هذه العلاقة تسهم في خلق توازن دولي مقابل للمحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة وحلف الناتو، مما يحد من انفراد طرف واحد بالقرار الدولي، ويعزز في الوقت ذاته من قوة تكتلات بديلة مثل "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون".وأضاف الباحث الاقتصادي أن هذا التقارب يوفر للدول الصاعدة والنامية هامشًا أوسع للحركة، ويخفف من وطأة العقوبات الغربية عبر إيجاد قنوات مالية وتجارية بديلة.وفيما يخص التكامل اللوجستي والتكنولوجي، قال الدكتور عمر إن التفاهمات الحالية تعزز مسارات التجارة العابرة للقارات عبر الربط بين مبادرة "الحزام والطريق" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأن توسيع التعاون في قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والصناعات الثقيلة يسرّع من عملية تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الغربية، مما يعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية العالمية.وحول انعكاسات هذا التحالف على المنطقة العربية، أوضح الأكاديمي اللبناني، أن صعود روسيا والصين كقوتين دوليتين يمنح دول الشرق الأوسط ثلاثة مستويات استراتيجية؛ أولها تنويع الخيارات السياسية والأمنية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الغرب، وثانيها الاستفادة من مقاربة بكين وموسكو القائمة على الاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وثالثها الحصول على دعم دبلوماسي واقتصادي لمواجهة الضغوط الخارجية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "كانت غنية ومثمرة للغاية".وأدلى بيسكوف، بتصريحات للصحفيين، قال فيها: "زيارة بوتين إلى الصين، كانت كما هو الحال عادةً مع شريكنا الاستراتيجي والمميز (الصين)، غنية وذات مغزى ومثمرة للغاية".وأردف: "بشكل عام، ينبغي أن نولي اهتمامًا للإعلان المشترك، الذي وقّعه رئيسا البلدين، والذي يشير إلى دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الاستراتيجية الخاصة، وشراكاتنا وعلاقاتنا الثنائية مع الحلفاء. نحن نتحدث عن تطويرها في كل مجال ممكن".وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، لم يناقشا خطة السلام الصينية بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، خلال محادثاتهما في بكين.وأجاب بيسكوف، عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا والصين قد أحرزتا تقدمًا في إكمال بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2": "ليس لدينا شك في أننا سنتوصل إلى نتيجة محددة في المستقبل القريب، يمكن القول إنه يوجد تقدم، لكننا لم نتوصل بعد إلى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق، إذ لا يزال يتعين استكمال العمل على عدد من التفاصيل، والعمل مستمر".وأنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، زيارته الرسمية إلى الصين، التي استغرقت يومين، إذ أُقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين عند وصوله أول أمس الثلاثاء، تضمن استعراضًا لحرس الشرف وعزفًا موسيقيًا.

https://sarabic.ae/20260521/الكرملين-زيارة-بوتين-إلى-الصين-كانت-غنية-ومثمرة-للغاية-1113608705.html

https://sarabic.ae/20260521/خبير-العلاقة-الروسية-الصينية-رسمت-سياسة-عالمية-للخروج-من-مأزق-الاقتصاد-وكسرت-حصار-الطاقة-عن-البلدين-1113605964.html

https://sarabic.ae/20260521/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-الثالوث-النووي-في-نظام-مخطط-له-1113618219.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, الصين, روسيا, أخبار العالم الآن