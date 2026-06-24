https://sarabic.ae/20260624/أسعار-الذهب-تتراجع-لمستويات-غير-مسبوقة-خلال-7-أشهر-1114662395.html
أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر
أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T13:41+0000
2026-06-24T13:41+0000
2026-06-24T13:41+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
العالم
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097036221_0:719:2048:1871_1920x0_80_0_0_b32a734e9e571e15cdabd61cbdce62e8.jpg
وسائل إعلام غربية ربطت التراجع بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 13 شهرا، ما رفع تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت عززت فيه الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.ويعزى ذلك إلى لهجة متشددة تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير، إضافة إلى استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات الحرب مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم للأسواق.وفقد الذهب أكثر من 1500 دولار للأوقية منذ بلوغه مستوى قياسيا عند اقترابه من 5600 دولارا للأوقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط تحول اهتمام المستثمرين إلى أصول أخرى أكثر استفادة من ارتفاع العوائد.
https://sarabic.ae/20260618/شعبة-الذهب-المصرية-لـسبوتنيك-تراجع-مؤقت-في-السعر-وارتفاعات-مفاجئة-تنتظر-الأسواق-1114468791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097036221_0:527:2048:2063_1920x0_80_0_0_295509838d67c2ff5717fe62372d26ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وسائل إعلام غربية ربطت التراجع بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 13 شهرا، ما رفع تكلفة شراء الذهب
للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت عززت فيه الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.
ويعزى ذلك إلى لهجة متشددة تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير، إضافة إلى استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات الحرب مع إيران، ما دفع المستثمرين
إلى إعادة تقييم توقعاتهم للأسواق.
وفقد الذهب أكثر من 1500 دولار للأوقية منذ بلوغه مستوى قياسيا عند اقترابه من 5600 دولارا للأوقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط تحول اهتمام المستثمرين إلى أصول أخرى أكثر استفادة من ارتفاع العوائد
.