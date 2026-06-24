أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر

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بوتين: روسيا نجحت في استبدال جميع معدات الطائرات المستوردة بمنتجات محلية
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الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
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صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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البرنامج المسائي
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
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بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
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هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20260624/أسعار-الذهب-تتراجع-لمستويات-غير-مسبوقة-خلال-7-أشهر-1114662395.html
أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر
أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
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وسائل إعلام غربية ربطت التراجع بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 13 شهرا، ما رفع تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت عززت فيه الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.ويعزى ذلك إلى لهجة متشددة تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير، إضافة إلى استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات الحرب مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم للأسواق.وفقد الذهب أكثر من 1500 دولار للأوقية منذ بلوغه مستوى قياسيا عند اقترابه من 5600 دولارا للأوقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط تحول اهتمام المستثمرين إلى أصول أخرى أكثر استفادة من ارتفاع العوائد.
https://sarabic.ae/20260618/شعبة-الذهب-المصرية-لـسبوتنيك-تراجع-مؤقت-في-السعر-وارتفاعات-مفاجئة-تنتظر-الأسواق-1114468791.html
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أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تتراجع لمستويات غير مسبوقة خلال 7 أشهر

13:41 GMT 24.06.2026
© unsplash/Jingming Panسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© unsplash/Jingming Pan
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تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وسائل إعلام غربية ربطت التراجع بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 13 شهرا، ما رفع تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت عززت فيه الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.
خبير لـسبوتنيك: الذهب يؤسس قاعدة صعود جديدة ويمضي نحو 5800 دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": تراجع مؤقت في السعر وارتفاعات مفاجئة تنتظر الأسواق
18 يونيو, 11:39 GMT
ويعزى ذلك إلى لهجة متشددة تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير، إضافة إلى استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات الحرب مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم للأسواق.
وفقد الذهب أكثر من 1500 دولار للأوقية منذ بلوغه مستوى قياسيا عند اقترابه من 5600 دولارا للأوقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسط تحول اهتمام المستثمرين إلى أصول أخرى أكثر استفادة من ارتفاع العوائد.
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