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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": تراجع مؤقت في السعر وارتفاعات مفاجئة تنتظر الأسواق
شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": تراجع مؤقت في السعر وارتفاعات مفاجئة تنتظر الأسواق
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أكده عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك"،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T11:39+0000
2026-06-18T11:39+0000
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وأشار إلى أن هذه الدول لجأت إلى بيع كميات كبيرة من الذهب لتوفير الدولار اللازم لشراء البترول، ما أدى إلى هبوط الأسعار بشكل واضح. وأوضح مغربي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن السوق المحلي شهد حالة من النشاط، حيث استغل المواطنون انخفاض الأسعار للشراء سواء بهدف الادخار أو لتعديل متوسط أسعار مشترياتهم السابقة.وأكد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب محليًا: سعر الأونصة العالمية، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحركة العرض والطلب.وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي ليست ثابتة، فقد يكون السعر المحلي أعلى أو أقل تبعًا للمعروض والطلب، وهو أمر يحدث في مختلف دول العالم. كما شدد على أن المصريين باتوا أكثر وعيًا بأهمية الذهب كملاذ آمن للادخار إلى جانب كونه زينة، حيث أصبح الشباب والفتيات يلجأون إليه لحفظ قيمة أموالهم والتزين به في الوقت نفسه.وأكد مغربي أن الذهب يتميز بقدرته على التعافي من أي انخفاض، إذ سرعان ما يعود إلى أعلى نقطة بلغها ويتجاوزها. وأضاف أن استمرار الحرب قد يمدد فترة التراجع، لكن مع توقفها ستشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة ومفاجئة نتيجة عودة الدول الكبرى لتعويض ما باعته من الذهب خلال الأزمة.وعن فرص الاستثمار الحالية، أوضح مغربي أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء، حتى وإن شهدت انخفاضًا إضافيًا، إذ يمكن للمستثمر أن يعيد الشراء ليحقق متوسطًا جيدًا للأسعار. ولفت إلى أن أي تطور سياسي أو اقتصادي عالمي قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار، كما حدث مؤخرًا عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق لوقف الحرب مع إيران، حيث ارتفع الذهب عالميًا ومحليًا في غضون ساعة واحدة فقط.
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أسعار الذهب اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أسعار الذهب اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

شعبة الذهب المصرية لـ"سبوتنيك": تراجع مؤقت في السعر وارتفاعات مفاجئة تنتظر الأسواق

11:39 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Basil Shartouhخبير لـ"سبوتنيك": الذهب يؤسس قاعدة صعود جديدة ويمضي نحو 5800 دولار
خبير لـسبوتنيك: الذهب يؤسس قاعدة صعود جديدة ويمضي نحو 5800 دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Basil Shartouh
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- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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حصري
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أكده عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك"، موضحًا أن هذا التراجع يعكس انخفاض سعر الأونصة عالميًا نتيجة للأحداث الجيوسياسية الراهنة، وعلى رأسها الحرب الأمنية التي دفعت الدول الكبرى إلى التركيز على شراء النفط.
وأشار إلى أن هذه الدول لجأت إلى بيع كميات كبيرة من الذهب لتوفير الدولار اللازم لشراء البترول، ما أدى إلى هبوط الأسعار بشكل واضح.
وأوضح مغربي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن السوق المحلي شهد حالة من النشاط، حيث استغل المواطنون انخفاض الأسعار للشراء سواء بهدف الادخار أو لتعديل متوسط أسعار مشترياتهم السابقة.
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15 يونيو, 16:48 GMT
وأكد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في أسعار الذهب محليًا: سعر الأونصة العالمية، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وحركة العرض والطلب.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السوق المحلي والعالمي ليست ثابتة، فقد يكون السعر المحلي أعلى أو أقل تبعًا للمعروض والطلب، وهو أمر يحدث في مختلف دول العالم. كما شدد على أن المصريين باتوا أكثر وعيًا بأهمية الذهب كملاذ آمن للادخار إلى جانب كونه زينة، حيث أصبح الشباب والفتيات يلجأون إليه لحفظ قيمة أموالهم والتزين به في الوقت نفسه.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
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25 مايو, 17:16 GMT
وأكد مغربي أن الذهب يتميز بقدرته على التعافي من أي انخفاض، إذ سرعان ما يعود إلى أعلى نقطة بلغها ويتجاوزها. وأضاف أن استمرار الحرب قد يمدد فترة التراجع، لكن مع توقفها ستشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة ومفاجئة نتيجة عودة الدول الكبرى لتعويض ما باعته من الذهب خلال الأزمة.
وعن فرص الاستثمار الحالية، أوضح مغربي أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء، حتى وإن شهدت انخفاضًا إضافيًا، إذ يمكن للمستثمر أن يعيد الشراء ليحقق متوسطًا جيدًا للأسعار. ولفت إلى أن أي تطور سياسي أو اقتصادي عالمي قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار، كما حدث مؤخرًا عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق لوقف الحرب مع إيران، حيث ارتفع الذهب عالميًا ومحليًا في غضون ساعة واحدة فقط.
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