https://sarabic.ae/20260708/80-كهرباء-نظيفة-بحلول-2050-هل-تكسب-تونس-رهان-التحول-الطاقي؟-1115039985.html

80 % كهرباء نظيفة بحلول 2050... هل تكسب تونس رهان التحول الطاقي؟

80 % كهرباء نظيفة بحلول 2050... هل تكسب تونس رهان التحول الطاقي؟

سبوتنيك عربي

أعاد إعلان السلطات التونسية زيادة إسهام الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80 في المئة بحلول عام 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62 في المئة في أفق... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T11:12+0000

2026-07-08T11:12+0000

2026-07-08T11:13+0000

تونس

قطاع الطاقة

تقارير سبوتنيك

حصري

اقتصاد

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وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري، أن مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء تبلغ حاليا نحو 9 في المئة، وتجري برمجة مشاريع جديدة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف بلوغ قدرة مركبة تناهز 4800 ميغاواط عام 2035.نجاح ممكن... ولكن بشروطوفي السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الأهداف التي أعلنتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب تسارعا غير مسبوق في نسق الإنجاز، بالنظر إلى الفجوة الكبيرة بين الواقع الحالي والأهداف المرسومة".وحسب العرفاوي: "تمتلك تونس مؤشرات إيجابية تؤهلها للعب دور متقدم في مجال الانتقال الطاقي"، مذكرًا بـ"تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة عالميا من أصل 120 دولة في مجال النجاعة الطاقية، إضافة إلى احتلالها المرتبة 62 عالميا والثانية إفريقيا في مؤشر الانتقال الطاقي".ويرى العرفاوي أن "بلوغ نسبة 80 بالمئة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050 يظل رهانا ممكنًا، لكنه يبقى مرتبطا بتوفير استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص، وإرساء شراكات دولية قادرة على تمويل المشاريع الكبرى".وأكد أن "قدرة تونس على تحقيق هذا الهدف ستكون رهينة بسرعة معالجة معضلات التمويل وتطوير البنية التحتية الكهربائية خلال السنوات العشر المقبلة".تشكيك في إمكانية بلوغ الهدف المنشودمن جانبه، أبدى الخبير في الطاقة والمحروقات غازي بن جميع، تشككًا إزاء إمكانية بلوغ نسبة 80 في المئة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، معتبرًا أن "المعطيات الحالية لا تدعم هذا السيناريو".وانتقد بن جميع "تركيز السياسات العمومية على المشاريع الكبرى"، معتبرًا أنها "لا تستجيب بالقدر الكافي لحاجيات السوق المحلية، كما أنها تؤدي إلى خسائر في نقل الكهرباء"، داعيًا إلى "تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء لدى الأفراد والمؤسسات باعتباره أكثر نجاعة وأقل كلفة على المدى الطويل".وشدد على أن "تطوير الطاقات المتجددة يمثل الخيار الاستراتيجي الأهم لتونس من أجل تقليص العجز التجاري الطاقي والحد من كلفة دعم الغاز التي تثقل ميزانية الدولة".ويرى الخبير في الطاقة والمحروقات غازي بن جميع، أن "تونس تمتلك إمكانات كبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية على امتداد كامل ترابها، ما يمكن أن يساهم في تقليص الدعم الموجه لإنتاج الكهرباء، والذي يمثل أكثر من 70 بالمئة من كلفة الغاز".ولفت إلى أن "العجز الطاقي بلغ مستويات قياسية سنة 2025، حيث مثل نحو نصف العجز التجاري بقيمة تراوحت بين 11 و12 مليار دينار"، معتبرًا أن "هذا الوضع لا ينسجم مع الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها البلاد".غير أن الخلاف يتمحور حول مدى واقعية الأهداف الزمنية المعلنة، إذ يرى بعض المختصين أن الإمكانات الطبيعية والتصنيفات الدولية تمنح تونس فرصة حقيقية لإنجاح هذا التحول، بينما يعتبر آخرون أن تحقيق ذلك يظل رهينا بإصلاحات هيكلية عميقة تشمل التمويل، وتحديث الشبكة الكهربائية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الإنتاج الذاتي، بما يحول الطموحات المعلنة إلى إنجازات فعلية على أرض الواقع.

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري, اقتصاد