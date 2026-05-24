الجزائر تؤكد التزامها بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة الجزائري مراد عجال، اليوم الأحد، التزام بلاده بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها فترة الذروة الصيفية... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T17:25+0000
أكد وزير الطاقة الجزائري مراد عجال، اليوم الأحد، التزام بلاده بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها فترة الذروة الصيفية على المستوى المحلي.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية أن الوزير عجال جدد خلال استقباله وفدا عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز برئاسة فيصل طريفة "التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها فترة الذروة الصيفية على المستوى الوطني".
وأضافت الوزارة أن عجال أكد أن "الجزائر من خلال مجمّع سونلغاز (شركة الكهرباء والغاز)، حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الفترة بالنسبة للشقيقة تونس".
كما تطرق الوزير عجال إلى مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، مؤكدا "ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، لما له من أهمية محورية في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة".
وفي سياق متصل، ناقش وزير الطاقة الجزائري مع الوفد التونسي مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميغاواط على الأراضي التونسية، موجها عددا من "التعليمات لمسؤولي سونلغاز، تقضي برفع مستوى التنسيق مع الشركة التونسية ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها الطاقوية".
ويشار إلى أن تونس تستورد ما يفوق 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء من الجزائر، بحسب بيانات صادرة عن مرصد الطاقة والمناجم التابع لوزارة الطاقة والمناجم التونسية.