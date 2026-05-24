خبير اقتصادي: الجزائر تعزز إنتاجها من الغاز الطبيعي لهذه الأسباب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير اقتصادي: الجزائر تعزز إنتاجها من الغاز الطبيعي لهذه الأسباب
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير الاقتصادي، هواري تبغرسي، لـ"سبوتنيك" بأن ارتفاع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس/آذار 2026 بنحو 370 مليون متر مكعب، أي بنسبة 4% على... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف أنه يمكن تفسيره من خلال مجموعة من الأسباب والدوافع المتداخلة:وأكد تيغرسي أنه بين الدوافع المهمة أيضاً، سعي الدولة إلى تعزيز مداخيلها من العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية، خاصة مع ارتفاع أهمية الغاز في السوق الدولية باعتباره طاقة انتقالية أقل تلويثاً مقارنة بالفحم والنفط ، لذلك تحاول الجزائر الاستفادة من الظرف الدولي لرفع صادراتها وتعزيز احتياطاتها المالية.وشدد تبغرسي على أنه من هنا تبرز أهمية التوجه نحو توسيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالغاز مثل البتروكيمياء والأسمدة ، مع تطوير مشاريع الغاز الموجهة للتحويل الصناعي المحلي، و تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة للحفاظ على الفائض التصديري مستقبلاً دون إهمال رفع كفاءة الاستهلاك الداخلي للطاقة، واستغلال العائدات في تنويع الاقتصاد وتمويل قطاعات إنتاجية أخرى.وتابع: "بمعنى آخر، ارتفاع إنتاج الغاز يُعتبر فرصة استراتيجية للجزائر، لكن نجاحها الحقيقي سيكون في تحويل هذه الطفرة الظرفية إلى قوة اقتصادية وصناعية طويلة المدى، بما يضمن الأمن الطاقوي والسيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة".
خبير اقتصادي: الجزائر تعزز إنتاجها من الغاز الطبيعي لهذه الأسباب

أفاد الخبير الاقتصادي، هواري تبغرسي، لـ"سبوتنيك" بأن ارتفاع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس/آذار 2026 بنحو 370 مليون متر مكعب، أي بنسبة 4% على أساس سنوي، يعد مؤشراً اقتصادياً وطاقوياً مهماً يعكس عدة تحولات داخلية وخارجية في سوق الطاقة .
وأضاف أنه يمكن تفسيره من خلال مجموعة من الأسباب والدوافع المتداخلة:
أولاً، يأتي هذا الارتفاع في سياق استمرار الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري، خاصة بعد التحولات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتقليص الاعتماد على بعض الموردين التقليديين، وهنا برزت الجزائر كفاعل موثوق وقريب جغرافياً من السوق الأوروبية، بفضل بنيتها التحتية من الأنابيب ومحطات التسييل.
ثانياً، يعكس هذا الارتفاع نتائج الاستثمارات التي قامت بها "سوناطراك" خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والتطوير وتحسين مردودية الحقول الغازية، إلى جانب دخول بعض المشاريع الجديدة أو التوسعات حيز الإنتاج، خصوصاً في الجنوب الجزائري ، كما أن الجزائر تعمل منذ فترة على استرجاع جزء من طاقتها الإنتاجية التي كانت متأثرة بعوامل تقنية أو بتراجع الاستثمارات العالمية خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما جعل سنة 2026 تشهد ديناميكية أكبر في قطاع المحروقات.
وأكد تيغرسي أنه بين الدوافع المهمة أيضاً، سعي الدولة إلى تعزيز مداخيلها من العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية، خاصة مع ارتفاع أهمية الغاز في السوق الدولية باعتباره طاقة انتقالية أقل تلويثاً مقارنة بالفحم والنفط ، لذلك تحاول الجزائر الاستفادة من الظرف الدولي لرفع صادراتها وتعزيز احتياطاتها المالية.

لكن في المقابل، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في رفع الإنتاج الخام، بل في كيفية تحويل هذه الزيادة إلى قيمة مضافة مستدامة داخل الاقتصاد الوطني، فالمعادلة الاستراتيجية اليوم ليست "كم ننتج؟" فقط، بل "كيف نستثمر هذا الإنتاج؟".

بقفزة 16% تفتح أبواب اقتصاد جديد.. الجزائر تنعش صادراتها خارج المحروقات
بقفزة 16% تفتح أبواب اقتصاد جديد.. الجزائر تنعش صادراتها خارج المحروقات
13 مايو, 18:19 GMT
وشدد تبغرسي على أنه من هنا تبرز أهمية التوجه نحو توسيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالغاز مثل البتروكيمياء والأسمدة ، مع تطوير مشاريع الغاز الموجهة للتحويل الصناعي المحلي، و تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة للحفاظ على الفائض التصديري مستقبلاً دون إهمال رفع كفاءة الاستهلاك الداخلي للطاقة، واستغلال العائدات في تنويع الاقتصاد وتمويل قطاعات إنتاجية أخرى.
وتابع: "بمعنى آخر، ارتفاع إنتاج الغاز يُعتبر فرصة استراتيجية للجزائر، لكن نجاحها الحقيقي سيكون في تحويل هذه الطفرة الظرفية إلى قوة اقتصادية وصناعية طويلة المدى، بما يضمن الأمن الطاقوي والسيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة".
