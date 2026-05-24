خبير اقتصادي: الجزائر تعزز إنتاجها من الغاز الطبيعي لهذه الأسباب
© Sputnik . Djahida Ramdaniالعاصمة الجزائرية الجزائر
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
حصري
أفاد الخبير الاقتصادي، هواري تبغرسي، لـ"سبوتنيك" بأن ارتفاع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس/آذار 2026 بنحو 370 مليون متر مكعب، أي بنسبة 4% على أساس سنوي، يعد مؤشراً اقتصادياً وطاقوياً مهماً يعكس عدة تحولات داخلية وخارجية في سوق الطاقة .
وأضاف أنه يمكن تفسيره من خلال مجموعة من الأسباب والدوافع المتداخلة:
أولاً، يأتي هذا الارتفاع في سياق استمرار الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري، خاصة بعد التحولات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتقليص الاعتماد على بعض الموردين التقليديين، وهنا برزت الجزائر كفاعل موثوق وقريب جغرافياً من السوق الأوروبية، بفضل بنيتها التحتية من الأنابيب ومحطات التسييل.
ثانياً، يعكس هذا الارتفاع نتائج الاستثمارات التي قامت بها "سوناطراك" خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والتطوير وتحسين مردودية الحقول الغازية، إلى جانب دخول بعض المشاريع الجديدة أو التوسعات حيز الإنتاج، خصوصاً في الجنوب الجزائري ، كما أن الجزائر تعمل منذ فترة على استرجاع جزء من طاقتها الإنتاجية التي كانت متأثرة بعوامل تقنية أو بتراجع الاستثمارات العالمية خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما جعل سنة 2026 تشهد ديناميكية أكبر في قطاع المحروقات.
وأكد تيغرسي أنه بين الدوافع المهمة أيضاً، سعي الدولة إلى تعزيز مداخيلها من العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية، خاصة مع ارتفاع أهمية الغاز في السوق الدولية باعتباره طاقة انتقالية أقل تلويثاً مقارنة بالفحم والنفط ، لذلك تحاول الجزائر الاستفادة من الظرف الدولي لرفع صادراتها وتعزيز احتياطاتها المالية.
لكن في المقابل، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في رفع الإنتاج الخام، بل في كيفية تحويل هذه الزيادة إلى قيمة مضافة مستدامة داخل الاقتصاد الوطني، فالمعادلة الاستراتيجية اليوم ليست "كم ننتج؟" فقط، بل "كيف نستثمر هذا الإنتاج؟".
13 مايو, 18:19 GMT
وشدد تبغرسي على أنه من هنا تبرز أهمية التوجه نحو توسيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالغاز مثل البتروكيمياء والأسمدة ، مع تطوير مشاريع الغاز الموجهة للتحويل الصناعي المحلي، و تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة للحفاظ على الفائض التصديري مستقبلاً دون إهمال رفع كفاءة الاستهلاك الداخلي للطاقة، واستغلال العائدات في تنويع الاقتصاد وتمويل قطاعات إنتاجية أخرى.
وتابع: "بمعنى آخر، ارتفاع إنتاج الغاز يُعتبر فرصة استراتيجية للجزائر، لكن نجاحها الحقيقي سيكون في تحويل هذه الطفرة الظرفية إلى قوة اقتصادية وصناعية طويلة المدى، بما يضمن الأمن الطاقوي والسيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة".