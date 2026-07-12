https://sarabic.ae/20260712/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-الاتحاد-الأوروبي-يجر-أمريكا-إلى-صراع-مباشر-مع-روسيا-1115138693.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: الاتحاد الأوروبي يجر أمريكا إلى صراع مباشر مع روسيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: الاتحاد الأوروبي يجر أمريكا إلى صراع مباشر مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن أوروبا تسعى إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع عسكري مباشر مع روسيا... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T07:38+0000
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وقال ماكغريغور عبر قناته على موقع "يوتيوب": "في قمة الناتو بأنقرة، سمع الأوروبيون خطاب ترامب القديم: 'أنتم تنفقون القليل جدًا، ولا تفعلون ما يكفي'، كل هذا بدوره يغذي رغبة أوروبا في إيجاد طريقة لجرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".وأضاف: "لذا، فإن كل هذا التركيز على تخصيص المزيد من الأموال والمعدات وغيرها من الأمور غير المنطقية للنظام الأوكراني، الذي بحسب كل المؤشرات، يلفظ أنفاسه الأخيرة، هو جزء من محاولة جر الولايات المتحدة إلى الصراع".وبيّن بيسكوف أن الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام بأوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك.وحذرت موسكو مرارًا الدول الغربية من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تغير شيئًا، بل ستطيل أمد الصراع. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أي شحنات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها
https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-مع-ترامب-1115067987.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار سابق لدى البنتاغون: الاتحاد الأوروبي يجر أمريكا إلى صراع مباشر مع روسيا
07:38 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 07:43 GMT 12.07.2026)
أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن أوروبا تسعى إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع عسكري مباشر مع روسيا الاتحادية.
وقال ماكغريغور عبر قناته على موقع "يوتيوب": "في قمة الناتو بأنقرة، سمع الأوروبيون خطاب ترامب القديم: 'أنتم تنفقون القليل جدًا، ولا تفعلون ما يكفي'، كل هذا بدوره يغذي رغبة أوروبا في إيجاد طريقة لجرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".
وبحسب ماكغريغور، يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام أوكرانيا لتأجيج العلاقات بين واشنطن وموسكو.
وأضاف: "لذا، فإن كل هذا التركيز على تخصيص المزيد من الأموال والمعدات وغيرها من الأمور غير المنطقية للنظام الأوكراني، الذي بحسب كل المؤشرات، يلفظ أنفاسه الأخيرة، هو جزء من محاولة جر الولايات المتحدة إلى الصراع".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وبيّن بيسكوف أن الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام بأوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك.
ويوم الأربعاء الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يتوقع نشوب أي صراع جديد في أوكرانيا، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وحذرت موسكو مرارًا الدول الغربية من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تغير شيئًا، بل ستطيل أمد الصراع. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أي شحنات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.