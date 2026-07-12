https://sarabic.ae/20260712/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-الاتحاد-الأوروبي-يجر-أمريكا-إلى-صراع-مباشر-مع-روسيا-1115138693.html

مستشار سابق لدى البنتاغون: الاتحاد الأوروبي يجر أمريكا إلى صراع مباشر مع روسيا

مستشار سابق لدى البنتاغون: الاتحاد الأوروبي يجر أمريكا إلى صراع مباشر مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد المستشار السابق لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن أوروبا تسعى إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع عسكري مباشر مع روسيا... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T07:38+0000

2026-07-12T07:38+0000

2026-07-12T07:43+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ماكغريغور عبر قناته على موقع "يوتيوب": "في قمة الناتو بأنقرة، سمع الأوروبيون خطاب ترامب القديم: 'أنتم تنفقون القليل جدًا، ولا تفعلون ما يكفي'، كل هذا بدوره يغذي رغبة أوروبا في إيجاد طريقة لجرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".وأضاف: "لذا، فإن كل هذا التركيز على تخصيص المزيد من الأموال والمعدات وغيرها من الأمور غير المنطقية للنظام الأوكراني، الذي بحسب كل المؤشرات، يلفظ أنفاسه الأخيرة، هو جزء من محاولة جر الولايات المتحدة إلى الصراع".وبيّن بيسكوف أن الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام بأوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك.وحذرت موسكو مرارًا الدول الغربية من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تغير شيئًا، بل ستطيل أمد الصراع. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أي شحنات من هذا القبيل ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.الكرملين: تصرفات "الناتو" العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها

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