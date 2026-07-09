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تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-مع-ترامب-1115067987.html
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T09:55+0000
2026-07-09T10:10+0000
الكرملين
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب: "الرئيس بوتين منفتح على الحوار".وبين بيسكوف، أن الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام في أوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك.وشدد بيسكوف، على أن روسيا تأمل بعودة الولايات المتحدة إلى عملية حل النزاع الأوكراني بمجرد تسوية الوضع حول إيران.وأفاد بيسكوف، بأن أي تصعيد إضافي قد يطيل أمد العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، لكنه سيجبر روسيا على إنشاء منطقة عازلة كبيرة في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "التصعيد المستقبلي قد يطيل العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، ولا يمكننا تحديد المدى بدقة، ولكن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرارنا لإنشاء منطقة أمنية واسعة، أي منطقة عازلة كبيرة".وأردف بيسكوف: "إننا نرى بعض المفاهيم الخاطئة في إدارة البيت الأبيض، مفاهيم خاطئة مفادها أنه من خلال التصعيد، ومن خلال الضغط العسكري، من الممكن أن يسهل الانتقال إلى تسوية سلمية، وهذا سوء تقدير".وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى".ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام
https://sarabic.ae/20260708/الكرملين-نظام-كييف-يظهر-باستمرار-نزعة-لشن-هجمات-إرهابية-ضد-مرافق-منظومة-الطاقة-الدولية-الحيوية-1115037124.html
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الكرملين, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب

09:55 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 09.07.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.
وصرح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب: "الرئيس بوتين منفتح على الحوار".
وبين بيسكوف، أن الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام في أوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام. قد يخطئون أحياناً، وقد يقعون في أخطاء، لكن هذه الرغبة تبدو لنا صادقة. ونحن نرحب بذلك.
وشدد بيسكوف، على أن روسيا تأمل بعودة الولايات المتحدة إلى عملية حل النزاع الأوكراني بمجرد تسوية الوضع حول إيران.
واوضح بيسكوف: نأمل أنه بعد أن يتمكن الأمريكيون من تسوية الوضع مع إيران، رغم التعقيدات الكبيرة، سيكون الوقت قد حان لاستئناف جهودهم في الاتجاه الأوكراني.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
الكرملين: نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد منظومة الطاقة الدولية الحيوية
أمس, 09:55 GMT
وأفاد بيسكوف، بأن أي تصعيد إضافي قد يطيل أمد العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، لكنه سيجبر روسيا على إنشاء منطقة عازلة كبيرة في أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "التصعيد المستقبلي قد يطيل العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، ولا يمكننا تحديد المدى بدقة، ولكن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرارنا لإنشاء منطقة أمنية واسعة، أي منطقة عازلة كبيرة".
وأردف بيسكوف: "إننا نرى بعض المفاهيم الخاطئة في إدارة البيت الأبيض، مفاهيم خاطئة مفادها أنه من خلال التصعيد، ومن خلال الضغط العسكري، من الممكن أن يسهل الانتقال إلى تسوية سلمية، وهذا سوء تقدير".
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لا يتوقع نشوب أي صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى".
ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام
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