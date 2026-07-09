https://sarabic.ae/20260709/الكرملين-بوتين-منفتح-على-الحوار-مع-ترامب-1115067987.html
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T09:55+0000
2026-07-09T09:55+0000
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روسيا
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وصرح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب: "الرئيس بوتين منفتح على الحوار".وبين بيسكوف، أن الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام في أوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك.وشدد بيسكوف، على أن روسيا تأمل بعودة الولايات المتحدة إلى عملية حل النزاع الأوكراني بمجرد تسوية الوضع حول إيران.وأفاد بيسكوف، بأن أي تصعيد إضافي قد يطيل أمد العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، لكنه سيجبر روسيا على إنشاء منطقة عازلة كبيرة في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "التصعيد المستقبلي قد يطيل العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، ولا يمكننا تحديد المدى بدقة، ولكن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرارنا لإنشاء منطقة أمنية واسعة، أي منطقة عازلة كبيرة".وأردف بيسكوف: "إننا نرى بعض المفاهيم الخاطئة في إدارة البيت الأبيض، مفاهيم خاطئة مفادها أنه من خلال التصعيد، ومن خلال الضغط العسكري، من الممكن أن يسهل الانتقال إلى تسوية سلمية، وهذا سوء تقدير".وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى".ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام
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الكرملين, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب
09:55 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 10:10 GMT 09.07.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.
وصرح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب: "الرئيس بوتين منفتح على الحوار".
وبين بيسكوف، أن الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام في أوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام. قد يخطئون أحياناً، وقد يقعون في أخطاء، لكن هذه الرغبة تبدو لنا صادقة. ونحن نرحب بذلك.
وشدد بيسكوف، على أن روسيا تأمل بعودة الولايات المتحدة إلى عملية حل النزاع الأوكراني بمجرد تسوية الوضع حول إيران.
واوضح بيسكوف: نأمل أنه بعد أن يتمكن الأمريكيون من تسوية الوضع مع إيران، رغم التعقيدات الكبيرة، سيكون الوقت قد حان لاستئناف جهودهم في الاتجاه الأوكراني.
وأفاد بيسكوف، بأن أي تصعيد إضافي قد يطيل أمد العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، لكنه سيجبر روسيا على إنشاء منطقة عازلة كبيرة في أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "التصعيد المستقبلي قد يطيل العملية العسكرية الخاصة إلى حد ما، ولا يمكننا تحديد المدى بدقة، ولكن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرارنا لإنشاء منطقة أمنية واسعة، أي منطقة عازلة كبيرة".
وأردف بيسكوف: "إننا نرى بعض المفاهيم الخاطئة في إدارة البيت الأبيض، مفاهيم خاطئة مفادها أنه من خلال التصعيد، ومن خلال الضغط العسكري، من الممكن أن يسهل الانتقال إلى تسوية سلمية، وهذا سوء تقدير".
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لا يتوقع نشوب أي صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى".