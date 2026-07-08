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ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام
ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يتوقع نشوب أي صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى".واستبعد ترامب تزويد كييف بصواريخ "باتريوت"، موضحًا: "ليس لدينا الكثير منها، نحن أنفسنا بحاجة إليها".وحول ما إذا كان لا يستبعد دورًا أمريكيًا في إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا كضمانة أمنية، أجاب: "إذا كان ذلك ضروريًا، نعم".وتعقد قمة الناتو في أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.ترامب: قد نستأنف هجماتنا ضد إيران الليلة ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام
14:13 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 14:14 GMT 08.07.2026)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يتوقع نشوب أي صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى".
وأشار إلى أنه "(سيلتقي مع بوتين وزيلينسكي) وسيحدث شيء إيجابي، أعتقد، وآمل، أن يحدث ذلك قريبًا".
واستبعد ترامب تزويد كييف بصواريخ "باتريوت"، موضحًا: "ليس لدينا الكثير منها، نحن أنفسنا بحاجة إليها".
وأضاف: "الولايات المتحدة حصلت على حصة من الأراضي في أوكرانيا بعد صفقة موارد معدنية مع كييف".
وحول ما إذا كان لا يستبعد دورًا أمريكيًا في إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا كضمانة أمنية، أجاب: "إذا كان ذلك ضروريًا، نعم".
وتعقد قمة الناتو في أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.