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ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام

ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يتوقع نشوب أي صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. 08.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى".واستبعد ترامب تزويد كييف بصواريخ "باتريوت"، موضحًا: "ليس لدينا الكثير منها، نحن أنفسنا بحاجة إليها".وحول ما إذا كان لا يستبعد دورًا أمريكيًا في إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا كضمانة أمنية، أجاب: "إذا كان ذلك ضروريًا، نعم".وتعقد قمة الناتو في أنقرة، يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث من المقرر مناقشة مقترح لتخصيص 70 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام، ومبلغ مماثل على الأقل في عام 2027.ترامب: قد نستأنف هجماتنا ضد إيران الليلة ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت

https://sarabic.ae/20260708/ترامب-يكشف-عن-عدم-رضاه-على-دول-الناتو-بسبب-غرينلاند-وإيران-1115036335.html

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