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الكرملين: نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد منظومة الطاقة الدولية الحيوية
الكرملين: نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد منظومة الطاقة الدولية الحيوية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد مرافق منظومة الطاقة الدولية الحيوية. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T09:55+0000
2026-07-08T10:25+0000
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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك"، حول آمال كييف في مهاجمة البنية التحتية لإمدادات الغاز إلى تركيا خلال قمة "الناتو" في أنقرة: "نعتقد أن نظام كييف يظهر باستمرار عدوانية وميلاً لشن هجمات إرهابية على منشآت حيوية في شبكة الطاقة الدولية".وأكد: "بالطبع، نتوقع من نظرائنا الأتراك والدول الأخرى أن توجّه انتباهها لتحذير نظام كييف من مثل هذه الأعمال".وعلّق بيسكوف على الهجمات على ناقلات النفط في بحر قزوين، قائلًا: "هذا تحديدًا مظهر من مظاهر العمل الإرهابي الذي يشنّه نظام كييف ضد البنية التحتية الدولية للطاقة".وحول ما إذا كانت روسيا تتخذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر هجمات كييف على مرافق شبكة الطاقة، أوضح: "نتخذ بالتأكيد أقصى التدابير للحد من خطر هذه الهجمات".وأضاف: "هذه خطوة مهمة حقًا نحو استعادة العلاقات الكاملة بين لجنتنا الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية".نرى نتائج ملموسة، نتائج من الاتحادات الدولية المختلفة أيضاً، ويشارك في هذا الأمر عدد كبير من الأشخاص. وبالطبع، بصفتنا جهة رياضية رسمية، من المهم جداً الآن أن تتاح الفرصة لجميع رياضيينا للمنافسة في الفعاليات الدولية الكبرىوأكد أن التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها هي الأولوية القصوى للحكومة، قائلًا: "تعمل الحكومة على معالجة هذه المسألة، والأهم هو التنمية الاقتصادية. الأهم هو التنمية الاقتصادية بكافة جوانبها، وسيتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع الرئيس والحكومة اليوم".ترامب يعلن "عدم رضاه" عن دول الناتو بسبب غرينلاند وإيران‏الخارجية الروسية: رفض نظام كييف استلام جثامين جنود قواته أمر غير مسبوق
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روسيا, الكرملين, كييف, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, الكرملين, كييف, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

الكرملين: نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد منظومة الطاقة الدولية الحيوية

09:55 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 10:25 GMT 08.07.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد مرافق منظومة الطاقة الدولية الحيوية.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك"، حول آمال كييف في مهاجمة البنية التحتية لإمدادات الغاز إلى تركيا خلال قمة "الناتو" في أنقرة: "نعتقد أن نظام كييف يظهر باستمرار عدوانية وميلاً لشن هجمات إرهابية على منشآت حيوية في شبكة الطاقة الدولية".
وأضاف: "لقد لفتنا انتباه زملائنا الأتراك مرارًا وتكرارًا إلى الأنشطة الخطيرة للغاية التي يقوم بها نظام كييف، والمحاولات المستمرة لمهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة المرتبطة بنقل الغاز عبر خطّي "التيار الأزرق" و"التيار التركي".
وأكد: "بالطبع، نتوقع من نظرائنا الأتراك والدول الأخرى أن توجّه انتباهها لتحذير نظام كييف من مثل هذه الأعمال".
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وعلّق بيسكوف على الهجمات على ناقلات النفط في بحر قزوين، قائلًا: "هذا تحديدًا مظهر من مظاهر العمل الإرهابي الذي يشنّه نظام كييف ضد البنية التحتية الدولية للطاقة".
وتابع: "تواصل روسيا تنفيذ العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى رد روسيا على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت ناقلات النفط في بحر قزوين.
وحول ما إذا كانت روسيا تتخذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر هجمات كييف على مرافق شبكة الطاقة، أوضح: "نتخذ بالتأكيد أقصى التدابير للحد من خطر هذه الهجمات".
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وحول قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة اللجنة الأولمبية الروسية مؤقتًا إلى عضويتها، أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين: "هذه خطوة مهمة نحو استعادة الحقوق القانونية لرياضيينا في المشاركة في المنافسات الدولية".

وأضاف: "هذه خطوة مهمة حقًا نحو استعادة العلاقات الكاملة بين لجنتنا الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية".
وتابع: "سيستمر العمل من خلال وكالاتنا الرياضية؛ فهم يبذلون جهودًا دؤوبة ومستمرة. هذا العمل سيستمر".
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وفيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، قال: "الاستقرار الاقتصادي الكلي مضمون تمامًا. الوضع تحت السيطرة تمامًا ويمكن التنبؤ به. هناك هامش أمان كاف. تقلبات سوق الأسهم، نعم، ظاهرة راهنة. السوق دائمًا ما يتفاعل مع الأحداث على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهذا رد فعل طبيعي".

وأكد أن التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها هي الأولوية القصوى للحكومة، قائلًا: "تعمل الحكومة على معالجة هذه المسألة، والأهم هو التنمية الاقتصادية. الأهم هو التنمية الاقتصادية بكافة جوانبها، وسيتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع الرئيس والحكومة اليوم".
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