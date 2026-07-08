https://sarabic.ae/20260708/الكرملين-نظام-كييف-يظهر-باستمرار-نزعة-لشن-هجمات-إرهابية-ضد-مرافق-منظومة-الطاقة-الدولية-الحيوية-1115037124.html

الكرملين: نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد منظومة الطاقة الدولية الحيوية

الكرملين: نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد منظومة الطاقة الدولية الحيوية

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يظهر باستمرار نزعة لشن هجمات إرهابية ضد مرافق منظومة الطاقة الدولية الحيوية. 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T09:55+0000

2026-07-08T09:55+0000

2026-07-08T10:25+0000

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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك"، حول آمال كييف في مهاجمة البنية التحتية لإمدادات الغاز إلى تركيا خلال قمة "الناتو" في أنقرة: "نعتقد أن نظام كييف يظهر باستمرار عدوانية وميلاً لشن هجمات إرهابية على منشآت حيوية في شبكة الطاقة الدولية".وأكد: "بالطبع، نتوقع من نظرائنا الأتراك والدول الأخرى أن توجّه انتباهها لتحذير نظام كييف من مثل هذه الأعمال".وعلّق بيسكوف على الهجمات على ناقلات النفط في بحر قزوين، قائلًا: "هذا تحديدًا مظهر من مظاهر العمل الإرهابي الذي يشنّه نظام كييف ضد البنية التحتية الدولية للطاقة".وحول ما إذا كانت روسيا تتخذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر هجمات كييف على مرافق شبكة الطاقة، أوضح: "نتخذ بالتأكيد أقصى التدابير للحد من خطر هذه الهجمات".وأضاف: "هذه خطوة مهمة حقًا نحو استعادة العلاقات الكاملة بين لجنتنا الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية".نرى نتائج ملموسة، نتائج من الاتحادات الدولية المختلفة أيضاً، ويشارك في هذا الأمر عدد كبير من الأشخاص. وبالطبع، بصفتنا جهة رياضية رسمية، من المهم جداً الآن أن تتاح الفرصة لجميع رياضيينا للمنافسة في الفعاليات الدولية الكبرىوأكد أن التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها هي الأولوية القصوى للحكومة، قائلًا: "تعمل الحكومة على معالجة هذه المسألة، والأهم هو التنمية الاقتصادية. الأهم هو التنمية الاقتصادية بكافة جوانبها، وسيتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع الرئيس والحكومة اليوم".ترامب يعلن "عدم رضاه" عن دول الناتو بسبب غرينلاند وإيران‏الخارجية الروسية: رفض نظام كييف استلام جثامين جنود قواته أمر غير مسبوق

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