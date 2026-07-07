https://sarabic.ae/20260707/زاخاروفا-حول-قرار-اللجنة-الأولمبية-الدولية-إعادة-عضوية-روسيا-العقل-والمنطق-قد-انتصرا-1115025280.html
زاخاروفا حول قرار اللجنة الأولمبية الدولية إعادة عضوية روسيا: العقل والمنطق قد انتصرا
زاخاروفا حول قرار اللجنة الأولمبية الدولية إعادة عضوية روسيا: العقل والمنطق قد انتصرا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة عضوية روسيا في المنظمة يؤكد أن العقل والمنطق... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T18:20+0000
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2026-07-07T18:20+0000
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وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي على قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة عضوية اللجنة الأولمبية الروسية: "يحيى الرياضيون! العقل والمنطق السليم قد انتصرا! الرياضة العالمية مستمرة، وستكون دائماً مع روسيا!".وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس.ففي فبراير/شباط 2022، تم توصية الاتحادات الدولية ومنظمو المسابقات بعدم السماح للرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في البطولات الدولية.
https://sarabic.ae/20260707/اللجنة-الأولمبية-الدولية-ترفع-العقوبات-عن-الرياضيين-الروس-1115022673.html
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روسيا, العالم, رياضة
زاخاروفا حول قرار اللجنة الأولمبية الدولية إعادة عضوية روسيا: العقل والمنطق قد انتصرا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة عضوية روسيا في المنظمة يؤكد أن العقل والمنطق السليم قد انتصرا.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة الرسمي على قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة عضوية اللجنة الأولمبية الروسية: "يحيى الرياضيون! العقل والمنطق السليم قد انتصرا! الرياضة العالمية مستمرة، وستكون دائماً مع روسيا!".
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس.
وبحسب القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، لم تعد الشروط الموصى بها لمشاركة الرياضيين والفرق الروسية، الصادرة في 28 فبراير/شباط 2022 و28 مارس/آذار 2023، سارية المفعول.
ففي فبراير/شباط 2022، تم توصية الاتحادات الدولية ومنظمو المسابقات بعدم السماح للرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في البطولات الدولية.