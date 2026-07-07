https://sarabic.ae/20260707/اللجنة-الأولمبية-الدولية-ترفع-العقوبات-عن-الرياضيين-الروس-1115022673.html
اللجنة الأولمبية الدولية ترفع العقوبات عن الرياضيين الروس
اللجنة الأولمبية الدولية ترفع العقوبات عن الرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T15:32+0000
2026-07-07T15:32+0000
2026-07-07T15:32+0000
العالم
رياضة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101976/89/1019768939_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_61a649e3ed0f2e66da4c9e51e18aa915.jpg
وبحسب القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، لم تعد الشروط الموصى بها لمشاركة الرياضيين والفرق الروسية، والصادرة في 28 فبراير/شباط 2022 و28 مارس/آذار 2023، سارية المفعول.في فبراير/شباط 2022، تم توصية الاتحادات الدولية ومنظمو المسابقات بعدم السماح للرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في البطولات الدولية.كما استُبعد الرياضيون المنتسبون للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في روسيا وبيلاروسيا.وفي مايو/أيار 2026، رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية توصياته بشأن القيود المفروضة على الرياضيين البيلاروسيين، بما في ذلك مشاركتهم في الرياضات الجماعية واستضافة المسابقات الدولية في البلاد.
https://sarabic.ae/20260706/سحب-بطولة-أوروبا-للرماية-من-أستونيا-بعد-رفضها-مشاركة-الرياضيين-الروس-1115000762.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101976/89/1019768939_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_71be22adfcdfc4197f70fbf6cc6302d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, رياضة, روسيا
اللجنة الأولمبية الدولية ترفع العقوبات عن الرياضيين الروس
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس.
وبحسب القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، لم تعد الشروط الموصى بها لمشاركة الرياضيين والفرق الروسية، والصادرة في 28 فبراير/شباط 2022 و28 مارس/آذار 2023، سارية المفعول.
في فبراير/شباط 2022، تم توصية الاتحادات الدولية ومنظمو المسابقات بعدم السماح للرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في البطولات الدولية.
وفي مارس/آذار 2023، اقترحت اللجنة الأولمبية الدولية النظر في وضع كل رياضي على حدة، وقبوله كمحايد فقط، ومنعه من المشاركة في منافسات الفرق.
كما استُبعد الرياضيون المنتسبون للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في روسيا وبيلاروسيا.
وبذلك، وبرفع هاتين التوصيتين، سمحت اللجنة للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية دون الحاجة إلى مراجعة حياد كل رياضي على حدة. في ديسمبر/كانون الأول 2025، خففت اللجنة الأولمبية الدولية من موقفها، موصيةً الاتحادات الرياضية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في مسابقات الناشئين مرتدين رموزهم الوطنية.
وفي مايو/أيار 2026، رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية توصياته بشأن القيود المفروضة على الرياضيين البيلاروسيين، بما في ذلك مشاركتهم في الرياضات الجماعية واستضافة المسابقات الدولية في البلاد.