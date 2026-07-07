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اللجنة الأولمبية الدولية ترفع العقوبات عن الرياضيين الروس
اللجنة الأولمبية الدولية ترفع العقوبات عن الرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T15:32+0000
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وبحسب القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، لم تعد الشروط الموصى بها لمشاركة الرياضيين والفرق الروسية، والصادرة في 28 فبراير/شباط 2022 و28 مارس/آذار 2023، سارية المفعول.في فبراير/شباط 2022، تم توصية الاتحادات الدولية ومنظمو المسابقات بعدم السماح للرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في البطولات الدولية.كما استُبعد الرياضيون المنتسبون للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في روسيا وبيلاروسيا.وفي مايو/أيار 2026، رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية توصياته بشأن القيود المفروضة على الرياضيين البيلاروسيين، بما في ذلك مشاركتهم في الرياضات الجماعية واستضافة المسابقات الدولية في البلاد.
https://sarabic.ae/20260706/سحب-بطولة-أوروبا-للرماية-من-أستونيا-بعد-رفضها-مشاركة-الرياضيين-الروس-1115000762.html
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العالم, رياضة, روسيا
العالم, رياضة, روسيا

اللجنة الأولمبية الدولية ترفع العقوبات عن الرياضيين الروس

15:32 GMT 07.07.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورأولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو
أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، رفع توصياتها المتعلقة بالقيود المفروضة على الرياضيين الروس.
وبحسب القرار الصادر عن اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، لم تعد الشروط الموصى بها لمشاركة الرياضيين والفرق الروسية، والصادرة في 28 فبراير/شباط 2022 و28 مارس/آذار 2023، سارية المفعول.
في فبراير/شباط 2022، تم توصية الاتحادات الدولية ومنظمو المسابقات بعدم السماح للرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في البطولات الدولية.
وفي مارس/آذار 2023، اقترحت اللجنة الأولمبية الدولية النظر في وضع كل رياضي على حدة، وقبوله كمحايد فقط، ومنعه من المشاركة في منافسات الفرق.
كما استُبعد الرياضيون المنتسبون للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في روسيا وبيلاروسيا.
رياضة الرماية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
سحب بطولة أوروبا للرماية من أستونيا بعد رفضها مشاركة الرياضيين الروس
أمس, 20:37 GMT
وبذلك، وبرفع هاتين التوصيتين، سمحت اللجنة للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية دون الحاجة إلى مراجعة حياد كل رياضي على حدة. في ديسمبر/كانون الأول 2025، خففت اللجنة الأولمبية الدولية من موقفها، موصيةً الاتحادات الرياضية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في مسابقات الناشئين مرتدين رموزهم الوطنية.
وفي مايو/أيار 2026، رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية توصياته بشأن القيود المفروضة على الرياضيين البيلاروسيين، بما في ذلك مشاركتهم في الرياضات الجماعية واستضافة المسابقات الدولية في البلاد.
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