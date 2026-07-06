https://sarabic.ae/20260706/سحب-بطولة-أوروبا-للرماية-من-أستونيا-بعد-رفضها-مشاركة-الرياضيين-الروس-1115000762.html
سحب بطولة أوروبا للرماية من أستونيا بعد رفضها مشاركة الرياضيين الروس
سحب بطولة أوروبا للرماية من أستونيا بعد رفضها مشاركة الرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن الاتحاد الإستوني للرماية، أن بطولة أوروبا للرماية بالبنادق الهوائية لعام 2027 نُقلت من تالين إلى غرناطة بعد رفض إستونيا... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T20:37+0000
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2026-07-06T20:37+0000
رياضة
روسيا
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وكان موقع الاتحاد الأوروبي للرماية (ESC) قد أعلن سابقاً عن اختيار إسبانيا لاستضافة البطولة.وستُقام البطولة في الفترة من 3 إلى 9 مارس/ آذار 2027. وبرر الاتحاد قراره بأن بطولة أوروبا ستكون أيضاً بمثابة بطولة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس ودورة الألعاب الأوروبية 2027. ولذلك، يجب السماح لجميع الرياضيين المؤهلين بالمشاركة.
https://sarabic.ae/20260706/لاعبون-سابقون-في-منتخب-مصر-لـسبوتنيك-مباراة-الأرجنتين-فرصة-تاريخية-لتحقيق-هذه-النتائج-1114997882.html
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الأخبار
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رياضة, روسيا
سحب بطولة أوروبا للرماية من أستونيا بعد رفضها مشاركة الرياضيين الروس
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن الاتحاد الإستوني للرماية، أن بطولة أوروبا للرماية بالبنادق الهوائية لعام 2027 نُقلت من تالين إلى غرناطة بعد رفض إستونيا السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة.
وكان موقع الاتحاد الأوروبي للرماية (ESC) قد أعلن سابقاً عن اختيار إسبانيا لاستضافة البطولة.
واعتبر العديد من المحللين الرياضيين أن هذه ردة فعل منطقية على السلوك غير الرياضي لمسؤولين في عدة دول أوروبية، والذين يحاولون، في تحدٍّ لقرارات الاتحادات الدولية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة دون قيود، وتخريب هذه القرارات على المستوى الوطني. وهذا يُخالف المبدأ الأساسي للحركة الرياضية الدولية، الذي يقوم عليه الميثاق الأولمبي: "الرياضة بمنأى عن السياسة".
وستُقام البطولة في الفترة من 3 إلى 9 مارس/ آذار 2027. وبرر الاتحاد قراره بأن بطولة أوروبا ستكون أيضاً بمثابة بطولة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس ودورة الألعاب الأوروبية 2027. ولذلك، يجب السماح لجميع الرياضيين المؤهلين بالمشاركة.