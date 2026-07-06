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https://sarabic.ae/20260706/لاعبون-سابقون-في-منتخب-مصر-لـسبوتنيك-مباراة-الأرجنتين-فرصة-تاريخية-لتحقيق-هذه-النتائج-1114997882.html
لاعبون سابقون في منتخب مصر لـ"سبوتنيك" مباراة الأرجنتين فرصة تاريخية لتحقيق هذه النتائج
لاعبون سابقون في منتخب مصر لـ"سبوتنيك" مباراة الأرجنتين فرصة تاريخية لتحقيق هذه النتائج
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية صوب المباراة التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني، غدا الثلاثاء، ضمن دور الـ 16، في بطولة كأس العالم، 2026. 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T17:42+0000
2026-07-06T17:42+0000
منتخب مصر الوطني
مصر
كأس العالم 2026
العالم
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ويتأهل الفائز في المباراة المرتقبة إلى ربع النهائي، وفي حال فوز المنتخب المصري ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها إلى هذا المستوى في مسابقات كأس العالم لكرة القدم.ويترقب الشارع المصري مباراة منتخب بلاده مع الأرجنتين وسط حالة من التفاؤل الكبير بالفوز على ميسي ورفاقه في مباراة قد يكتب فيها الفراعنة التاريخ للمرة الأولى للوصول لهذا المستوى.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المنتخب المصري أمامه فرصة عظيمة بالفوز بالمباراة خاصة في ظل القدرات التي يمتلكها والحالة الحالية التي ضمنت للمنتخب الوصول للدور الـ16، مع إمكانية العبور إلى ربع النهائي، متوقعا انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأساسي وفوز مصر بضربات الترجيح.ويرى نجم منتخب مصر، أن عدم ترك مساحات لنجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لمنع أي خطورة يمكن أن يمثلها من هذه المساحات.في الإطار قال الكابتن حمادة صدقي، نجم منتخب مصر السابق، إن الفريق يخوض المباراة دون ضغوط خاصة بعد أن صعد إلى الدور الـ 16، وكسر كل عقدة التمثيل المشرف والخروج من الدور الـ 32.ولفت إلى هيثم حسن ظهر بشكل رائع وقدم نقلة مهمة في مباراة استراليا، ويمكن استثماره في المباراة أمام الأرجنتين، وكذلك اللاعب محمود تريزيجيه.ولفت إلى أن المباراة ليست سهلة، لكنها ممكنة حال عدم ترك المساحات للنجم العالمي ليونيل ميسي، واستغلال الهجمات المرتدة، متوقعا التعادل في الوقت الأصلي وفوز مصر بضربات الترجيح.فيما يقول محمد صلاح مشجع مصري، إن منتخب مصر وصل لمستوى في الأداء والتناغم بين أعضاء المنتخب يمكنه من الصعود إلى ربع نهائي المونديال.وأكد أن "الشارع المصري والعربي سيكون على موعد مع احتفال أسطوري، حال فوز مصر على الأرجنتين".ويحتضن ملعب "أتلانتا" مباراة مصر والأرجنتين، السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260703/إنجاز-تاريخي-منتخب-مصر-يبلغ-دور-الـ16-لكأس-العالم-لأول-مرة-بعد-إسقاط-أستراليا-بركلات-الترجيح-1114930898.html
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محمد حميدة
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منتخب مصر الوطني, مصر, كأس العالم 2026, العالم
منتخب مصر الوطني, مصر, كأس العالم 2026, العالم

لاعبون سابقون في منتخب مصر لـ"سبوتنيك" مباراة الأرجنتين فرصة تاريخية لتحقيق هذه النتائج

17:42 GMT 06.07.2026
© AP Photoمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© AP Photo
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية صوب المباراة التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني، غدا الثلاثاء، ضمن دور الـ 16، في بطولة كأس العالم، 2026.
ويتأهل الفائز في المباراة المرتقبة إلى ربع النهائي، وفي حال فوز المنتخب المصري ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها إلى هذا المستوى في مسابقات كأس العالم لكرة القدم.
ويترقب الشارع المصري مباراة منتخب بلاده مع الأرجنتين وسط حالة من التفاؤل الكبير بالفوز على ميسي ورفاقه في مباراة قد يكتب فيها الفراعنة التاريخ للمرة الأولى للوصول لهذا المستوى.
يقول كابتن طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك، إن البطولة الحالية حملت الكثير من المفاجآت، وأنها توقعاتها أصبحت 50-50، خاصة بعد خروج ألمانيا ومنتخبات كانت تشير التوقعات إلى أنها ستستمر في المنافسة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المنتخب المصري أمامه فرصة عظيمة بالفوز بالمباراة خاصة في ظل القدرات التي يمتلكها والحالة الحالية التي ضمنت للمنتخب الوصول للدور الـ16، مع إمكانية العبور إلى ربع النهائي، متوقعا انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأساسي وفوز مصر بضربات الترجيح.
ويرى نجم منتخب مصر، أن عدم ترك مساحات لنجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، لمنع أي خطورة يمكن أن يمثلها من هذه المساحات.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
إنجاز تاريخي... منتخب مصر يبلغ دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة بعد إسقاط أستراليا بركلات الترجيح
3 يوليو, 21:06 GMT
في الإطار قال الكابتن حمادة صدقي، نجم منتخب مصر السابق، إن الفريق يخوض المباراة دون ضغوط خاصة بعد أن صعد إلى الدور الـ 16، وكسر كل عقدة التمثيل المشرف والخروج من الدور الـ 32.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الكابتن حسام حسن لديه من أوراق القوة ما تمكنه من الفوز على الأرجنتين، خاصة أن المنتخب في حالة بدنية عالية، ووجود صلاح ومرموش وتريزيجيه وزيكو وهيثم حسن وإمام عاشور وخط دفاع قوي، مع كل نجوم الفريق المتميزين.

ولفت إلى هيثم حسن ظهر بشكل رائع وقدم نقلة مهمة في مباراة استراليا، ويمكن استثماره في المباراة أمام الأرجنتين، وكذلك اللاعب محمود تريزيجيه.
ولفت إلى أن المباراة ليست سهلة، لكنها ممكنة حال عدم ترك المساحات للنجم العالمي ليونيل ميسي، واستغلال الهجمات المرتدة، متوقعا التعادل في الوقت الأصلي وفوز مصر بضربات الترجيح.
فيما يقول محمد صلاح مشجع مصري، إن منتخب مصر وصل لمستوى في الأداء والتناغم بين أعضاء المنتخب يمكنه من الصعود إلى ربع نهائي المونديال.
ويرى المشجع المصري في حديه مع "سبوتنيك"، أن نجم منتخب مصر محمد صلاح يعادل خطورة ميسي في منتخب الأرجنتين، وأن الحالة النفسية لدى منتخب مصر يمكن ان تجعله الأفضل والأقرب للفوز، خاصة في ظل الرغبة الكبيرة في كتابة تاريخ لم يحدث من قبل.
وأكد أن "الشارع المصري والعربي سيكون على موعد مع احتفال أسطوري، حال فوز مصر على الأرجنتين".
ويحتضن ملعب "أتلانتا" مباراة مصر والأرجنتين، السابعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
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