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الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لتنفيذ عملية إنسانية لتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين في كونستانتينوفكا
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مكافأة فورية... أول مكاسب المنتخب المصري بعد تخطي نظيره الأسترالي
مكافأة فورية... أول مكاسب المنتخب المصري بعد تخطي نظيره الأسترالي
سبوتنيك عربي
حقق منتخب مصر أول مكاسبه بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بتقدمه مركزين في التصنيف العالمي المباشر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء صعود "الفراعنة" في التصنيف عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "دالاس" ضمن منافسات دور الـ32، وفقا لمواقع رياضية. ورفع المنتخب المصري إجمالي تقدمه إلى خمسة مراكز منذ انطلاق مشواره في مونديال 2026، بعدما استهل البطولة بالفوز على نيوزيلندا، ثم تعادل مع بلجيكا وإيران في دور المجموعات، قبل أن يتجاوز أستراليا بركلات الترجيح ويحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260702/فيفا-مباراة-إيران-ومصر-تحقق-ظاهرة-إقليمية-في-تاريخ-كأس-العالم--1114903978.html
https://sarabic.ae/20260702/ميسي-ومبابي-يشعلان-سباق-الهدافين-التاريخيين-في-كأس-العالم-2026-1114903615.html
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أخبار مصر الآن, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار مصر الآن, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

مكافأة فورية... أول مكاسب المنتخب المصري بعد تخطي نظيره الأسترالي

16:33 GMT 04.07.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
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حقق منتخب مصر أول مكاسبه بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بتقدمه مركزين في التصنيف العالمي المباشر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وجاء صعود "الفراعنة" في التصنيف عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "دالاس" ضمن منافسات دور الـ32، وفقا لمواقع رياضية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
"فيفا": مباراة إيران ومصر تحقق "ظاهرة إقليمية" في تاريخ كأس العالم
2 يوليو, 20:52 GMT
وبهذا الفوز، ارتقى منتخب مصر إلى المركز الـ24 عالميًا برصيد 1597.04 نقطة، وفق التصنيف المباشر لـ"فيفا".
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
ميسي ومبابي يشعلان سباق الهدافين التاريخيين في كأس العالم 2026
2 يوليو, 20:08 GMT
ورفع المنتخب المصري إجمالي تقدمه إلى خمسة مراكز منذ انطلاق مشواره في مونديال 2026، بعدما استهل البطولة بالفوز على نيوزيلندا، ثم تعادل مع بلجيكا وإيران في دور المجموعات، قبل أن يتجاوز أستراليا بركلات الترجيح ويحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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