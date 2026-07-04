https://sarabic.ae/20260704/مكافأة-فورية-أول-مكاسب-المنتخب-المصري-بعد-تخطي-نظيره-الأسترالي-1114948368.html
مكافأة فورية... أول مكاسب المنتخب المصري بعد تخطي نظيره الأسترالي
مكافأة فورية... أول مكاسب المنتخب المصري بعد تخطي نظيره الأسترالي
سبوتنيك عربي
حقق منتخب مصر أول مكاسبه بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بتقدمه مركزين في التصنيف العالمي المباشر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T16:33+0000
2026-07-04T16:33+0000
2026-07-04T16:33+0000
أخبار مصر الآن
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
وجاء صعود "الفراعنة" في التصنيف عقب الفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "دالاس" ضمن منافسات دور الـ32، وفقا لمواقع رياضية. ورفع المنتخب المصري إجمالي تقدمه إلى خمسة مراكز منذ انطلاق مشواره في مونديال 2026، بعدما استهل البطولة بالفوز على نيوزيلندا، ثم تعادل مع بلجيكا وإيران في دور المجموعات، قبل أن يتجاوز أستراليا بركلات الترجيح ويحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260702/فيفا-مباراة-إيران-ومصر-تحقق-ظاهرة-إقليمية-في-تاريخ-كأس-العالم--1114903978.html
https://sarabic.ae/20260702/ميسي-ومبابي-يشعلان-سباق-الهدافين-التاريخيين-في-كأس-العالم-2026-1114903615.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
أخبار مصر الآن, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
مكافأة فورية... أول مكاسب المنتخب المصري بعد تخطي نظيره الأسترالي
حقق منتخب مصر أول مكاسبه بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بتقدمه مركزين في التصنيف العالمي المباشر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).