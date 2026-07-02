https://sarabic.ae/20260702/فيفا-مباراة-إيران-ومصر-تحقق-ظاهرة-إقليمية-في-تاريخ-كأس-العالم--1114903978.html
"فيفا": مباراة إيران ومصر تحقق "ظاهرة إقليمية" في تاريخ كأس العالم
"فيفا": مباراة إيران ومصر تحقق "ظاهرة إقليمية" في تاريخ كأس العالم
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مباراة منتخبي مصر وإيران في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حققت "ظاهرة إقليمية" غير مسبوقة في منطقة الشرق... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب حساب "فيفا ميديا"، عبر منصة "إكس"، أن المباراة سجلت نحو 107.4 ملايين مشاهدة عبر قنوات "beIN Sports" التي تمتلك حقوق البث الحصري للبطولة في المنطقة. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ32 من البطولة كثاني المجموعة خلف بلجيكا بفارق الأهداف، فيما حل المنتخب الإيراني ثالثًا وودّع المنافسات. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي، غدا الجمعة، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة منتخب الأرجنتين أو الرأس الأخضر في الدور التالي.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260702/خروج-جماعي-للمنتخبات-الأفريقية-من-دور-الـ32-في-كأس-العالم-2026-1114896079.html
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رياضة, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
رياضة, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
"فيفا": مباراة إيران ومصر تحقق "ظاهرة إقليمية" في تاريخ كأس العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مباراة منتخبي مصر وإيران في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حققت "ظاهرة إقليمية" غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكتب حساب "فيفا ميديا"، عبر منصة "إكس"، أن المباراة سجلت نحو 107.4 ملايين مشاهدة عبر قنوات "beIN Sports" التي تمتلك حقوق البث الحصري للبطولة
في المنطقة.
وأضاف أن المواجهة حققت أعلى نسبة مشاهدة مباشرة في تاريخ كأس العالم 2026 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها تحولت إلى حدث جماهيري قياسي في المنطقة.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ32 من البطولة كثاني المجموعة خلف بلجيكا بفارق الأهداف، فيما حل المنتخب الإيراني ثالثًا وودّع المنافسات
.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره الأسترالي، غدا الجمعة، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة منتخب الأرجنتين أو الرأس الأخضر في الدور التالي.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.