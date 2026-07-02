https://sarabic.ae/20260702/خروج-جماعي-للمنتخبات-الأفريقية-من-دور-الـ32-في-كأس-العالم-2026-1114896079.html
خروج "جماعي" للمنتخبات الأفريقية من دور الـ32 في كأس العالم 2026
خروج "جماعي" للمنتخبات الأفريقية من دور الـ32 في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أصبح منتخب السنغال خامس منتخب أفريقي يغادر بطولة كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 في دور الـ32. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T14:31+0000
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وتمكنت بلجيكا من قلب تأخرها بهدفين قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعد تسجيل يوري تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي، وفقا لمواقع رياضية. وفي اليوم ذاته، ودّع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية البطولة عقب خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، رغم تقدمه المبكر عبر برايان سيبينغا، قبل أن يقود هاري كين عودة المنتخب الإنجليزي بتسجيله هدفين حاسمين منحا “الأسود الثلاثة” بطاقة العبور إلى الدور التالي.وفي ما يلي قائمة المنتخبات الأفريقية التي غادرت من دور الـ32 في مونديال 2026: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، فيما كان منتخب تونس قد خرج من دور المجموعات.في المقابل، لا تزال أربعة منتخبات أفريقية تواصل مشوارها في البطولة، بعد تأهل المغرب على حساب هولندا، في حين تستعد مصر لمواجهة أستراليا، والجزائر لملاقاة سويسرا، وغانا أمام كولومبيا، بينما يلتقي منتخب الرأس الأخضر نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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منوعات, أفريقيا, رياضة, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
منوعات, أفريقيا, رياضة, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
خروج "جماعي" للمنتخبات الأفريقية من دور الـ32 في كأس العالم 2026
أصبح منتخب السنغال خامس منتخب أفريقي يغادر بطولة كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 في دور الـ32.
وتمكنت بلجيكا من قلب تأخرها بهدفين قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16
، بعد تسجيل يوري تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي، وفقا لمواقع رياضية.
وفي اليوم ذاته، ودّع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية البطولة عقب خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، رغم تقدمه المبكر عبر برايان سيبينغا، قبل أن يقود هاري كين عودة المنتخب الإنجليزي بتسجيله هدفين حاسمين منحا “الأسود الثلاثة” بطاقة العبور إلى الدور التالي
.
وبهذا التأهل، تضرب إنجلترا موعدًا مع منتخب المكسيك، أحد مستضيفي البطولة، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة ربع النهائي.
وفي ما يلي قائمة المنتخبات الأفريقية التي غادرت من دور الـ32 في مونديال 2026: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، فيما كان منتخب تونس قد خرج من دور المجموعات.
في المقابل، لا تزال أربعة منتخبات أفريقية تواصل مشوارها في البطولة
، بعد تأهل المغرب على حساب هولندا، في حين تستعد مصر لمواجهة أستراليا، والجزائر لملاقاة سويسرا، وغانا أمام كولومبيا، بينما يلتقي منتخب الرأس الأخضر نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.