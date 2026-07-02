خروج "جماعي" للمنتخبات الأفريقية من دور الـ32 في كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
المناخ في صلب المعادلة الاقتصادية الأوروبية... باب المندب، هل يتحوّل إلى ثروة في عالم الملاحة الدولية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
08:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:41 GMT
7 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول فلسطيني: صفحة الأونروا لن تُطوى إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260702/خروج-جماعي-للمنتخبات-الأفريقية-من-دور-الـ32-في-كأس-العالم-2026-1114896079.html
خروج "جماعي" للمنتخبات الأفريقية من دور الـ32 في كأس العالم 2026
خروج "جماعي" للمنتخبات الأفريقية من دور الـ32 في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أصبح منتخب السنغال خامس منتخب أفريقي يغادر بطولة كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 في دور الـ32. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T14:31+0000
2026-07-02T14:31+0000
منوعات
أفريقيا
رياضة
أخبار مصر الآن
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114285464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e64bd6d8f1a73f7807ec595134c5e6.jpg
وتمكنت بلجيكا من قلب تأخرها بهدفين قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعد تسجيل يوري تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي، وفقا لمواقع رياضية. وفي اليوم ذاته، ودّع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية البطولة عقب خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، رغم تقدمه المبكر عبر برايان سيبينغا، قبل أن يقود هاري كين عودة المنتخب الإنجليزي بتسجيله هدفين حاسمين منحا “الأسود الثلاثة” بطاقة العبور إلى الدور التالي.وفي ما يلي قائمة المنتخبات الأفريقية التي غادرت من دور الـ32 في مونديال 2026: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، فيما كان منتخب تونس قد خرج من دور المجموعات.في المقابل، لا تزال أربعة منتخبات أفريقية تواصل مشوارها في البطولة، بعد تأهل المغرب على حساب هولندا، في حين تستعد مصر لمواجهة أستراليا، والجزائر لملاقاة سويسرا، وغانا أمام كولومبيا، بينما يلتقي منتخب الرأس الأخضر نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260630/طهران-بطولة-كأس-العالم-مسيسة-وتعكس-حقد-الإدارة-الأمريكية-على-المنتخب-الإيراني-1114840344.html
https://sarabic.ae/20260628/3-منتخبات-عربية-مواجهات-قوية-ومثيرة-في-دور-الـ32-من-كأس-العالم-2026-1114775042.html
أفريقيا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114285464_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_afeefe737772ef87d5ab0d3d03e9c260.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أفريقيا, رياضة, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
منوعات, أفريقيا, رياضة, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم

خروج "جماعي" للمنتخبات الأفريقية من دور الـ32 في كأس العالم 2026

14:31 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Ricardo Mazalanمؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Ricardo Mazalan
تابعنا عبر
أصبح منتخب السنغال خامس منتخب أفريقي يغادر بطولة كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 في دور الـ32.
وتمكنت بلجيكا من قلب تأخرها بهدفين قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعد تسجيل يوري تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي، وفقا لمواقع رياضية.
المنتخب الإيراني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
طهران: بطولة كأس العالم "مسيسة" وتعكس حقد الإدارة الأمريكية على المنتخب الإيراني
30 يونيو, 13:24 GMT
وفي اليوم ذاته، ودّع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية البطولة عقب خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، رغم تقدمه المبكر عبر برايان سيبينغا، قبل أن يقود هاري كين عودة المنتخب الإنجليزي بتسجيله هدفين حاسمين منحا “الأسود الثلاثة” بطاقة العبور إلى الدور التالي.
وبهذا التأهل، تضرب إنجلترا موعدًا مع منتخب المكسيك، أحد مستضيفي البطولة، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة ربع النهائي.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزاً حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في لوسيل، قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
مجتمع
3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
28 يونيو, 06:09 GMT
وفي ما يلي قائمة المنتخبات الأفريقية التي غادرت من دور الـ32 في مونديال 2026: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، فيما كان منتخب تونس قد خرج من دور المجموعات.
في المقابل، لا تزال أربعة منتخبات أفريقية تواصل مشوارها في البطولة، بعد تأهل المغرب على حساب هولندا، في حين تستعد مصر لمواجهة أستراليا، والجزائر لملاقاة سويسرا، وغانا أمام كولومبيا، بينما يلتقي منتخب الرأس الأخضر نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала