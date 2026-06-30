https://sarabic.ae/20260630/طهران-بطولة-كأس-العالم-مسيسة-وتعكس-حقد-الإدارة-الأمريكية-على-المنتخب-الإيراني-1114840344.html
طهران: بطولة كأس العالم "مسيسة" وتعكس حقد الإدارة الأمريكية على المنتخب الإيراني
طهران: بطولة كأس العالم "مسيسة" وتعكس حقد الإدارة الأمريكية على المنتخب الإيراني
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم لكرة القدم بأنها "مسيسة"، مشيرا إلى أنها عكست حقد الإدارة الأمريكية ضد... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T13:24+0000
2026-06-30T13:24+0000
2026-06-30T13:24+0000
العالم
رياضة
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وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي: "شهدنا هذا العام واحدة من أكثر الأحداث الرياضية تسييسًا في العالم وهي كأس العالم لكرة القدم ... لقد أظهر ذلك قمة الحقد لدى الإدارة الأمريكية، التي أعربت صراحةً عن سعادتها بإخفاق المنتخب الإيراني في التأهل، وهو ما يتعارض مع جميع ضوابط ومعايير الدولة المضيفة".ويشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم في ظل التوتر القائم بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.ونُقل معسكر تدريب المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قبل انطلاق البطولة، وواجه اللاعبون قيوداً على السفر طوال فترة البطولة.وتحظى كرة القدم في إيران بمكانة جماهيرية كبيرة، إذ تعد الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، كما تحظى مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العالمية بمتابعة ودعم واسعين من مختلف شرائح المجتمع الإيراني، الأمر الذي يمنح هذه المواجهة بعداً معنوياً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى مناسبة ينتظرها ملايين الإيرانيين باعتبارها رمزاً لعودة الحياة الطبيعية واستمرار الحضور الإيراني على الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20260629/أبرزها-المغرب-وهولندا-3-مواجهات-نارية-في-دور-الـ32-بمونديال-2026-1114806524.html
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العالم, رياضة
طهران: بطولة كأس العالم "مسيسة" وتعكس حقد الإدارة الأمريكية على المنتخب الإيراني
وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم لكرة القدم بأنها "مسيسة"، مشيرا إلى أنها عكست حقد الإدارة الأمريكية ضد المنتخب الإيراني.
وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي: "شهدنا هذا العام واحدة من أكثر الأحداث الرياضية تسييسًا في العالم وهي كأس العالم لكرة القدم ... لقد أظهر ذلك قمة الحقد لدى الإدارة الأمريكية، التي أعربت صراحةً عن سعادتها بإخفاق المنتخب الإيراني في التأهل، وهو ما يتعارض مع جميع ضوابط ومعايير الدولة المضيفة".
صرّح مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعة نويي، يوم السبت، بأن الولايات المتحدة تعاملت مع منتخب بلاده "بشكل غير عادل" خلال كأس العالم، ودعا الفيفا للتدخل مستقبلاً.
ويشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم في ظل التوتر القائم بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونُقل معسكر تدريب المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك قبل انطلاق البطولة، وواجه اللاعبون قيوداً على السفر طوال فترة البطولة.
وفي أول مباراتين لهم في لوس أنجلوس، لم يُسمح للاعبي المنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة إلّا قبل يوم واحد من المباراة، وكان عليهم المغادرة في نفس يوم المباراة، وفقاً لشروط تأشيراتهم.
وتحظى كرة القدم في إيران بمكانة جماهيرية كبيرة، إذ تعد الرياضة الأكثر شعبية في البلاد، كما تحظى مشاركات المنتخب الوطني في البطولة العالمية بمتابعة ودعم واسعين من مختلف شرائح المجتمع الإيراني، الأمر الذي يمنح هذه المواجهة بعداً معنوياً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، لتتحول إلى مناسبة ينتظرها ملايين الإيرانيين باعتبارها رمزاً لعودة الحياة الطبيعية واستمرار الحضور الإيراني على الساحة الدولية.