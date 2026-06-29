https://sarabic.ae/20260629/أبرزها-المغرب-وهولندا-3-مواجهات-نارية-في-دور-الـ32-بمونديال-2026-1114806524.html
أبرزها المغرب وهولندا... 3 مواجهات نارية في دور الـ32 بمونديال 2026
أبرزها المغرب وهولندا... 3 مواجهات نارية في دور الـ32 بمونديال 2026
سبوتنيك عربي
يستعد عشاق كرة القدم، خصوصا في المغرب والدول العربية، اليوم الاثنين، لمتابعة 3 مواجهات نارية ضمن مباريات الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026، وذلك... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T11:45+0000
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وحجز المنتخب الكندي أول بطاقة تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف في مباراة حبست الانفاس حتى لحظاتها الأخيرة.وحدهما الأرجنتين وفرنسا، طرفا نهائي النسخة الأخيرة، حققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في دور المجموعات بين المنتخبات المرشحة للقب.يريد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان، من لاعبيه الرد على المشككين بقدرتهم على الفوز بكأس العالم لكرة القدم المقامة بنسختها الثالثة والعشرين في أمريكا الشمالية، وذلك عشية مواجهة الباراغواي في دور الـ32.ورغم تأهل ألمانيا إلى دور الـ32 قبل جولة من نهاية منافسة المجموعة الخامسة بعد فوز ساحق على كوراساو 7-1 وانتصار متأخر على ساحل العاج 2-1، فإن الخسارة أمام الإكوادور 1-2 في المباراة الأخيرة أثارت مزيدا من الشكوك حول قدرتها على الذهاب بعيدا في البطولة.ويتأهل الفائز من مباراة هولندا والمغرب لدور الـ16 لمواجهة كندا التي فازت على جنوب أفريقيا بنتيجة 1/ 0، مساء الأحد.
https://sarabic.ae/20260629/تصويت-برأيك-من-هو-المنتخب-العربي-القادر-على-الذهاب-لأبعد-نقطة-في-مونديال-2026-1114806109.html
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العالم, رياضة, مونديال 2026
العالم, رياضة, مونديال 2026
أبرزها المغرب وهولندا... 3 مواجهات نارية في دور الـ32 بمونديال 2026
11:45 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 11:59 GMT 29.06.2026)
يستعد عشاق كرة القدم، خصوصا في المغرب والدول العربية، اليوم الاثنين، لمتابعة 3 مواجهات نارية ضمن مباريات الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026، وذلك مع اختتام دور المجموعات، الذي شهد موجة خروج "آسيوية" بعد وصول فريقين فقط من أصل 9 منتخبات إلى دور الـ32.
وحجز المنتخب الكندي أول بطاقة تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف في مباراة حبست الانفاس حتى لحظاتها الأخيرة.
يستهل منتخب البرازيل مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة المنتخب الياباني، في لقاء يسعى خلاله رجال المدرب كارلو أنشيلوتي لتأكيد ترشيحه للمنافسة على اللقب، بينما يطمح المنتخب الياباني أحد المنتخبين الآسيويين اللذين تأهلا لهذا الدور، إلى بلوغ الدور ثمن النهائي.
وحدهما الأرجنتين وفرنسا، طرفا نهائي النسخة الأخيرة، حققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في دور المجموعات بين المنتخبات المرشحة للقب.
يريد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان، من لاعبيه الرد على المشككين بقدرتهم على الفوز بكأس العالم لكرة القدم المقامة بنسختها الثالثة والعشرين في أمريكا الشمالية، وذلك عشية مواجهة الباراغواي في دور الـ32.
ورغم تأهل ألمانيا إلى دور الـ32 قبل جولة من نهاية منافسة المجموعة الخامسة بعد فوز ساحق على كوراساو 7-1 وانتصار متأخر على ساحل العاج 2-1، فإن الخسارة أمام الإكوادور 1-2 في المباراة الأخيرة أثارت مزيدا من الشكوك حول قدرتها على الذهاب بعيدا في البطولة.
تتجه أنظار المغاربة والعرب إلى القمة المرتقبة بين هولندا والمغرب، التي تعتبر واحدة من أقوى مباريات دور الـ32، حيث يطمح "أسود الأطلس" لمواصلة إنجازاتهم العالمية، بينما يسعى المنتخب الهولندي لفرض خبرته وحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي.
ويتأهل الفائز من مباراة هولندا والمغرب لدور الـ16 لمواجهة كندا التي فازت على جنوب أفريقيا بنتيجة 1/ 0، مساء الأحد.