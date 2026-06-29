https://sarabic.ae/20260629/أبرزها-المغرب-وهولندا-3-مواجهات-نارية-في-دور-الـ32-بمونديال-2026-1114806524.html

أبرزها المغرب وهولندا... 3 مواجهات نارية في دور الـ32 بمونديال 2026

أبرزها المغرب وهولندا... 3 مواجهات نارية في دور الـ32 بمونديال 2026

سبوتنيك عربي

يستعد عشاق كرة القدم، خصوصا في المغرب والدول العربية، اليوم الاثنين، لمتابعة 3 مواجهات نارية ضمن مباريات الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026، وذلك... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T11:45+0000

2026-06-29T11:45+0000

2026-06-29T11:59+0000

العالم

رياضة

مونديال 2026

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وحجز المنتخب الكندي أول بطاقة تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف في مباراة حبست الانفاس حتى لحظاتها الأخيرة.وحدهما الأرجنتين وفرنسا، طرفا نهائي النسخة الأخيرة، حققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في دور المجموعات بين المنتخبات المرشحة للقب.يريد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان، من لاعبيه الرد على المشككين بقدرتهم على الفوز بكأس العالم لكرة القدم المقامة بنسختها الثالثة والعشرين في أمريكا الشمالية، وذلك عشية مواجهة الباراغواي في دور الـ32.ورغم تأهل ألمانيا إلى دور الـ32 قبل جولة من نهاية منافسة المجموعة الخامسة بعد فوز ساحق على كوراساو 7-1 وانتصار متأخر على ساحل العاج 2-1، فإن الخسارة أمام الإكوادور 1-2 في المباراة الأخيرة أثارت مزيدا من الشكوك حول قدرتها على الذهاب بعيدا في البطولة.ويتأهل الفائز من مباراة هولندا والمغرب لدور الـ16 لمواجهة كندا التي فازت على جنوب أفريقيا بنتيجة 1/ 0، مساء الأحد.

https://sarabic.ae/20260629/تصويت-برأيك-من-هو-المنتخب-العربي-القادر-على-الذهاب-لأبعد-نقطة-في-مونديال-2026-1114806109.html

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