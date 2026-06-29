https://sarabic.ae/20260629/تصويت-برأيك-من-هو-المنتخب-العربي-القادر-على-الذهاب-لأبعد-نقطة-في-مونديال-2026-1114806109.html
تصويت.. برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟
تصويت.. برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟
سبوتنيك عربي
يزداد الحماس مع وصول منافسات كأس العالم 2026 إلى الدور الـ32، حيث يحبس الشارع العربي أنفاسه وهو يشجّع ويتطلّع لرؤية أحد منتخباته يحقق إنجازًا لافتًا على أكبر... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T10:45+0000
2026-06-29T10:45+0000
2026-06-29T10:45+0000
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وتأهلت فرق المغرب ومصر والجزائر إلى الدور الـ23 بطموحات مشروعة لتحقيق مشاركة استثنائية، مستندة إلى عناصر مميزة، وخبرات متراكمة، حيث قدّم المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا في مونديال 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، في ما يسعى منتخب مصر لاستثمار كوكبة نجومه للعودة بقوة إلى الواجهة العالمية، بينما يطمح منتخب الجزائر إلى استعادة ذكريات تألقه عام 2014 وتحقيق مشاركة استثنائية تؤكد مكانته بين كبار القارة الأفريقية.برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم
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كأس العالم 2026, مونديال 2026, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, استطلاعات الرأي, опросы
كأس العالم 2026, مونديال 2026, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت.. برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟
يزداد الحماس مع وصول منافسات كأس العالم 2026 إلى الدور الـ32، حيث يحبس الشارع العربي أنفاسه وهو يشجّع ويتطلّع لرؤية أحد منتخباته يحقق إنجازًا لافتًا على أكبر مسرح كروي في العالم. ومع ارتفاع سقف التطلعات، يزداد الجدل حول المنتخب العربي الأوفر حظًا للوصول إلى الأدوار المتقدمة.
وتأهلت فرق المغرب ومصر والجزائر إلى الدور الـ23 بطموحات مشروعة لتحقيق مشاركة استثنائية، مستندة إلى عناصر مميزة، وخبرات متراكمة، حيث قدّم المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا في مونديال 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، في ما يسعى منتخب مصر لاستثمار كوكبة نجومه للعودة بقوة إلى الواجهة العالمية، بينما يطمح منتخب الجزائر إلى استعادة ذكريات تألقه عام 2014 وتحقيق مشاركة استثنائية تؤكد مكانته بين كبار القارة الأفريقية.
وبين الإنجازات السابقة، وتطور مستوى المنتخبات العربية في السنوات الأخيرة، تبقى التوقعات مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، في ما سيكون الأداء داخل المستطيل الأخضر هو الفيصل في تحديد هوية المنتخب القادر على تحقيق المشوار الأطول.
برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟