تصويت.. برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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https://sarabic.ae/20260629/تصويت-برأيك-من-هو-المنتخب-العربي-القادر-على-الذهاب-لأبعد-نقطة-في-مونديال-2026-1114806109.html
تصويت.. برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟
تصويت.. برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟
سبوتنيك عربي
يزداد الحماس مع وصول منافسات كأس العالم 2026 إلى الدور الـ32، حيث يحبس الشارع العربي أنفاسه وهو يشجّع ويتطلّع لرؤية أحد منتخباته يحقق إنجازًا لافتًا على أكبر... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T10:45+0000
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وتأهلت فرق المغرب ومصر والجزائر إلى الدور الـ23 بطموحات مشروعة لتحقيق مشاركة استثنائية، مستندة إلى عناصر مميزة، وخبرات متراكمة، حيث قدّم المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا في مونديال 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، في ما يسعى منتخب مصر لاستثمار كوكبة نجومه للعودة بقوة إلى الواجهة العالمية، بينما يطمح منتخب الجزائر إلى استعادة ذكريات تألقه عام 2014 وتحقيق مشاركة استثنائية تؤكد مكانته بين كبار القارة الأفريقية.برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم
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كأس العالم 2026, مونديال 2026, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, استطلاعات الرأي, опросы
كأس العالم 2026, مونديال 2026, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, مصر, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت.. برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟

10:45 GMT 29.06.2026
© Sputnikالقيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026
القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
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يزداد الحماس مع وصول منافسات كأس العالم 2026 إلى الدور الـ32، حيث يحبس الشارع العربي أنفاسه وهو يشجّع ويتطلّع لرؤية أحد منتخباته يحقق إنجازًا لافتًا على أكبر مسرح كروي في العالم. ومع ارتفاع سقف التطلعات، يزداد الجدل حول المنتخب العربي الأوفر حظًا للوصول إلى الأدوار المتقدمة.
وتأهلت فرق المغرب ومصر والجزائر إلى الدور الـ23 بطموحات مشروعة لتحقيق مشاركة استثنائية، مستندة إلى عناصر مميزة، وخبرات متراكمة، حيث قدّم المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا في مونديال 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، في ما يسعى منتخب مصر لاستثمار كوكبة نجومه للعودة بقوة إلى الواجهة العالمية، بينما يطمح منتخب الجزائر إلى استعادة ذكريات تألقه عام 2014 وتحقيق مشاركة استثنائية تؤكد مكانته بين كبار القارة الأفريقية.
وبين الإنجازات السابقة، وتطور مستوى المنتخبات العربية في السنوات الأخيرة، تبقى التوقعات مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، في ما سيكون الأداء داخل المستطيل الأخضر هو الفيصل في تحديد هوية المنتخب القادر على تحقيق المشوار الأطول.
برأيك من هو المنتخب العربي القادر على الذهاب لأبعد نقطة في مونديال 2026؟
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3 منتخبات عربية... مواجهات قوية ومثيرة في دور الـ32 من كأس العالم 2026
المنتخب المصري يحصد أول مكاسب التأهل التاريخي إلى دور الـ32 في كأس العالم
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